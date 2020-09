Miro Lazović o političkim udarima na BiH : Nimalo naivna izjava Milanovića da je BiH “sastavljena” od dva entiteta

Politički udari na BIosnu i Hercegovinu se pojačavaju. I iznutra i spolja. Tandem Dodik-Čović dogovorenu politiku blokada i ucjena sa domaćeg terena prenose na terene naših susjeda. Lider Srbije Aleksandar Vučić javno šalje pomirljive poruke, a tajno podržava Dodikovu zapaljivu retoriku. Njegova politika je prepoznata i ne može joj se vjerovati. Zbog toga su razumljive rezerve sa naše strane prema ideji uspostavljanja zone “mini Šengen”.

Poručio je ovo Miro Lazović, član Predsjedništva Pokreta socijalne pravde i demokratije, na početku komentara koji je objavio na zvaničnoj Facebook stranici.

Lazović je ocijenio kako nakon Beograda, dodatni pritisak dolazi iz Zagreba.

“Nakon susreta sa Dodikom predsjednik Hrvatske Zoran Milanović šalje neprihvatljive poruke. Ponavlja Dodikovu floskulu da je BiH u Daytonu sastavljena od dva entiteta. Ta laž nije nimalo naivna. Jer ako je nešto sastavljeno lako se može i rastaviti. Kao predsjednik hrvatske države, koja je članica EU, Zoran Milanović bi se morao uozbiljiti i pravilno tumačiti Dejtonski mirovni sporazum. U svojoj bahatosti ponižava i vrijeđa BiH i njene građane. Našu državu poredi sa propalim Jugom 45, a građane gura u etničke torove. Člana Predsjedništva BiH Željka Komšića naziva parazitom hrvatskog korpusa. Ta rečenica više govori o Milanoviću i diskredituje ga kao ozbiljnog državnika”, zaključio je Lazović.

Dodao je kako snažne inicijative, a najavio je to i bivši ministar vanjskih poslova Hrvatske Mate Granić, ići će i prema Briselu sa ciljem izmjena Izbornog zakona BiH, kako to traži HNS i Dragan Čović.

“Taj pristup etnički dijeli našu državu, a građanska prava i slobode briše u potpunosti i suprotan je EU i njenom građanskom uređenju. Posebno je na udaru dva HDZ -a, mostarskog i zagrebačkog, Željko Komšić koji čvrsto stoji u odbrani građanskog koncepta vlasti. On im je trn u oku”, kazao je Lazović.

Na kraju je ocijenio kako Željka Komšića ne treba personalno braniti jer on to i sam dobro radi, ali “treba braniti građanski koncept koji on zagovara. Odbrana tog principa je odbrana naših političkih prava i sloboda. To je odbrana naše budućnosti”.

(Kliker.info-N1)