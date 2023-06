Miro Lazović: Na sceni sukob između države Bosne i Hercegovine i Republike Srpske

Bosna i Hercegovina prolazi kroz unutrašnje političke probleme i na konceptu ‘tri naroda – dva entiteta’ stvaraju se etničke politike koje bosanskohercegovačko društvo drže kao taoca. One pokušavaju zaokružiti svoje etničke prostore i u tim etničkim kavezima gubi se individualna sloboda, gubi se građanin, a Bosna i Hercegovina ne može opstati niti ići ka Evropi ako nije građanska, istakao je nekadašnji predsjednik Skupštine Republike Bosne i Hercegovine Miro Lazović, gostujući u emisiji Rezime.

„S druge strane, imamo odnose u regionu koji se reflektuju na Bosnu i Hercegovinu. To je, prije svega, pitanje Srbije i Kosova i Vučićeva ambivalentna politika – gdje jedno govori, a drugo radi“, dodao je Lazović.

U tom kontekstu napomenuo je i informaciju koja se pojavila u medijima o tome da su se prije dva dana sastali Orban, Vučić i Dodik, te da je Vučić tom prilikom nagovijestio da se „tamo“, misleći na Bosnu i Hercegovinu ili Republiku Srpsku, dešavaju „teške stvari“.

„Koje su to teške stvari? Očito je da ćemo se suočiti s njima. Cjelokupan kompleks odnosa – i regionalnih i unutrašnjih – Bosnu i Hercegovinu drži kao taoca i ne dozvoljava nam da idemo naprijed“, naglasio je Lazović.

Komentirao je i posljednje odluke NSRS-a, kao i negiranje visokog predstavnika te ultimatum Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine iz manjeg bh. entiteta.

„Milorad Dodik ne radi ništa novo, on u kontinuitetu provodi tu politiku i mislim da je na sceni – to treba otvoreno reći – sukob između države i Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Ko će izaći iz tog sukoba kao pobjednik – ostaje da se vidi, ali mislim da je Bosna i Hercegovina jača jer je ona međunarodno priznata država, a RS jedan od entiteta koji nema niti snagu niti međunarodnu podršku. Možda imaju podršku Moskve i Srbije, ali to je nedovoljno da bi se uhvatili u koštac s Bosnom i Hercegovinom na način da sruše institucije države, što Dodik pokušava uraditi, ili da Bosnu i Hercegovinu napravi praznom ljušturom koja neće moći funkcionisati ni na međunarodnom planu, a pogotovo u regionalnim odnosima i na unutrašnjem planu“, zaključio je Lazović gostujući u Rezimeu.

