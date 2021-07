Miro Lazović : “Dodik je u panici, ponovo stvara sliku da je napadnut cjelokupan srpski narod u RS-u”

Član Predsjedništva Pokreta socijalne pravde i demokratije (SPD) Miro Lazović analizirao je aktuelnu situaciju u Bosni i Hercegovini nakon što je Valentin Inzko donio odluku koja se odnosi na dopune Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kojima se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida, rekavši da je Milorad Dodik svjestan da Inzkova odluka vodi potpunoj promjeni javnog i političkog prostora Bosne i Hercegovine.

“Ova odluka dekontaminira i politički i javni prostor od fašizma i veličanja ratnih zločina, što je do sada bila uglavnom politika RS-a. Što se tiče vojnog i političkog vodstva ovog entiteta koje je osuđeno u Haagu, Dodik pokušava homogenizirati sve političke partije u RS-u da stvore sliku da je Inzkova odluka protiv srpskog naroda, što nije istina“, ističe Lazović u razgovoru za “Slobodnu Bosnu”.

Lazović dodaje da niko kako u međunarodnoj zajednici, tako i u domaćoj političkoj javnosti, ne govori o tome da je srpski narod etiketiran, već pojedinci koji su napravili zločin, odnosno režim koji je napravio gencid.

“Nije mi jasno zašto Milorad Dodik konstantno pokušava učiniti cjelokupan srpski narod odgovornim kada to nije istina. On se krije iza toga, jer mu je lakše dobiti podršku unutar Republike Srpske. Zabrinjava da opozicija RS-a nije u stanju proniknuti procese koji dolaze na prostore BiH i regiona, a to je da se politka mora odmaći od etničkih hegemonizacija i da se moraju prihvatati evropski principi koji su temelj EU, a to su sloboda čovjeka i građanina“, dodaje naš sagovornik.

“Dodik u panici pokušava ponovo stvoriti sliku da je napadnut cjelokupan srpski narod u RS-u, da su napadnute sve političke partije i da se pokuša stvoriti jedan kvaziotpor i unutar BiH i svima onima koji žele normalnu demokratsku BiH, ali i otpor prema međunarodnoj zajednici. To je jalov posao“, naglašava Miro Lazović.

Na kraju ovog razgovora, Lazović je dodao da su i Dodik, i Šarović, i Borenović gubitnici u tom procesu, jer je nemoguće da Bruxelles, NATO i američka administracija pokleknu pred homogenizacijom koju Dodik pokušava stvoriti kao jedan bedem i otpor međunarodnoj zajednici.

“Ta je politika unaprijed poražena i nije mi jasno zašto vode politiku koja cjelokupan srpski narod drži u izolaciji, a RS će napraviti jednim ostrvom koje će na neki način biti primorano biti pod sankcijama. Političari i RS neće moći biti adekvatan sagovornik budućim procesima koje zagovaraju Bruxelles i američka administracija“, zaključio je on.

(Slobodna Bosna)