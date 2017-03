Miro Lazović : Dodik je dobro primjetio – ono što je stvoreno na genocidu ne može opstati

“Suočeni sa neprincipijelnom ponudom da ostanemo u skraćenoj Jugoslaviji koji bi činili; Srbija, Crna Gora BiH i zapadna Slavonija, Skupština BiH morala je tragati na riješenjem koje će dovesti do toga da Bosna i Hercegovina sačuva svoje granice i svoju samostalnost. Mi nismo imali izbora. Odnosno sve ono što nam se nudilo putem pritisaka za nas je bilo neprihvatljivo jer smo bili suočeni sa konceptom koji je iz Beograda vješto vođen a to je stvaranje Velike Srbije”, rekao je Lazović prisjećajući se raspisivanja referenduma o nezavisnosti Bosne i Hercegovine.

Bilo je časno i ponosno braniti svoju državu, kaže Lazović.

“Bilo je potpuno jasno da sukobi neće moći mimioći Bosnu i Hercegovinu, iako se nije vjerovalo da će krenuti agresija sa takvim razmjerama. U izboru nekog podaničkog odnosa prema Beogradu, izabrali smo put da građani kažu da li žele nezavisnu Bosnu i Hercegovinu i građani su rekli da to žele. Cijena je bila velika ali bez obzira na sve patnje i probleme sa kojima se BiH i danas suočava, ona ima svoju zastavu u Ujedinjenim nacijama”, kaže Lazović.

Govoreći o Dodikovom pozivu na formiranje jedne srpske države Lazović je kazao da su to anahroni pozivi koji se naslanjaju na velikosrpsku ideologiju SANU-a.

“To su projekti koji su poraženi i stvaranje Velike Srbije, kako to Dodik govori, u dvadeset i prvom vijeku je zaista sulud projekat. Srbi imaju svoju državu i trebaju graditi dobre odnose i sa Bosnom i Hercegovinom i sa Hrvatskom kao ključnim zemljama u regionu. Ovo što radi Milorad Dodik je nešto što vodi kraju njegove političke karijere jer količina ispoljavanja mržnje prema BiH granični sa patološkim stanjem. On svojom politikom najviše štete nanosi Srbima kao narodu ali i Srbiji kao suverenoj državi. Taj projekat je definitivno sišao sa historijske scene. BiH zajedno sa Srbijom i Hrvatskom treba činiti dio evropske porodice i to bi Milorad Dodik morao znati”, naveo je Lazović.

Lazović smatra da je Dodik spreman založiti srpski narod da bi sebe spasio.

Dodaje da je žalosno što se pokušava osporiti 1.mart kao dan nezavinosti Bosne i Hercegovine, kao i 25.novembar Dan državnosti BiH.

“Ne mogu prihvatiti ocjene Mladena Ivanića kao šefa države da je 1.mart okidač za rat i da je bio uperen protiv srpskog naroda. Nije bio nijedno ni drugo, prije bi se moglo reći da je bio okidač za međunarodno priznanje Bosne i Hercegovine bez kojeg Mladen Ivanić ne bi sada sjedio u Predsjedništvu BiH. Morao bi voditi računa o tome šta govori, iako mi je potpuno jasno da ćemo se još dugo mrcvariti oko državnih praznika. Pozivam da se konačno sjedne za stol i da se napravi jednistven zakon o državnim praznicima”, rekao je Lazović.

Govoreći o reviziji presude Lazović kaže da sinoćnji Dodikov nastup u kojem je ukazao zašto se protivi reviziji, jer bi to moglo dovesti u pitanje opstojnost RS-a, upravo govori o tome da su u RS-u vrlo svjesni da su vojska i policija RS-a označene kao insitutucije koje su počinile genocid, da su te ocjene takve da bi u nekoj ponovljenoj reviziji te ocjene mogle pojačati i da je tačno ono što je Dodik rekao – ono što je stvoreno na genocidu ne može opstati.

