Miro Lazović: Današnja BiH nije država iz referendumskog pitanja iz 1992.

Član Predsjedništva Pokreta socijalne demokratije i pravde Miro Lazović izjavio je na danas u Sarajevu da se na sadašnjem ustavno-pravnom rješenju i teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine na dva entiteta ne može graditi stabilna, funkcionalna i demokratska država.

Govoreći kao uvodničar na sesiji Kruga 99 o temi “Osnaživanje državotvornih snaga i građanske odgovornosti” Lazović je istakao da se Dejtonska formula pokazuje svih ovih proteklih godina kao neuspješan eksperiment.



”Ako se državnost jedne zemlje potvrđuje njenim stanovništvom, teritorijem, organiziranom vlašću i mogućnošću da sarađuje s drugim državama onda se svakako može reći da današnja BiH uz sve teškoće s kojima se suočava svoju državnost potvrđuje i na unutrašnjem i vanjskom planu. Nažalost, moram reći da današnja BiH nije država iz referendumskog pitanja iz 1992’‘, naveo je Lazović.



Dodao je da sačuvan samo okvir ali sadržaj tog okvira je dosta haotičan, te da su društveni odnosi pokidani i nisu kohezioni element.



”Društvo je duboko raslojeno, etnički podijeljeno a državne institucije slabe i neefikasne. Ako je Ustav svake države njen temeljni akt koji je čini stabilnom i funkcionalnom onda se za naš sadašnji Ustav može reći da je generator većine naših političkih nesporazuma. Sadašnji Ustav BiH je izvorište naših tegoba. On afirmira etničke podjele. Na tim podjelama jačaju i učvršćuju svoju moć etničke stranke a građanske stranke stiješnjene i potisnute u kantonalne sredine sa bošnjačkom većinom”, naglasio je Lazović.



Dodao je da je današnja BiH razapeta država između Dejtona i Brisela, jer Dejtonski ustav afirmira etnički koncept vlasti, a Brisel zagovara građansko društvo i državu.



‘‘Uvjeren sam da je budućnost naše države u građanskom konceptu vlasti što znači izgradnja države u kojoj će u potpunosti biti afirmirana i zaštićena ljudska prava i slobode svakog građanina na svakom dijelu njene teritorije. Put do građanske države u kojoj će na adekvatan zakonski način biti zaštićena nacionalna prava nije lagan niti brz. On je postepen i evolutivan”, smatra Lazović.



Istakao je da posebnu odgovornost u tome imaju stranke socijaldemokratskog usmjerenja, te da je ideja socijaldemokratije potrebna BH društvu jer je ona integrirajuća.



‘‘Činjenica da je danas ta ideja rascjepkana i podijeljena na više stranaka, a da bi imala snagu promjena morala bi biti na okupu. Bez toga prepreke na putu izgradnje boljeg društva i stabilne države teže će se otklanjati. Građanske partije trebaju biti odgovorne i spremne da uvijek kada je BiH ugrožena, i spolja i iznutra, kada je ugrožen njen evroatlanski put , kad se negira istina i pravda iz nedavnoga rata da sarađuju i prave jedinstven blok sa svim strankama i građanskim udruženjima kojima je cjelovita i stabilna BiH interes. U takvim trenucima ideološke razlike ne smiju biti prepreka zajedničkom djelovanju”, poručio je Lazović.

(Kliker.info-Fena)