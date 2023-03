Miro Lazović: Ako ne proslavljate Dan nezavisnosti barem ćutite, nemojte vrijeđati

Na današnji dan 1992. godine održan je referendum na kojem su građani Bosne i Hercegovine glasali za nezavisnost. Uslijedili su i gorki događaji koji su donijeli dosta boli. Sa režiserkom Nejrom Latić-Hulusić i bivšim predsjednikom Skupštine Republike BiH razgovarali smo o tome da li je 1. mart 1992. godine jedan od najvažnijih datuma u historiji BiH, kako su referendum doživjeli oni koji su glasali, a kako oni koji nisu ni bili punoljetni.

Lazović je kazao da svakog 1. marta ima posebne emocije.

“To me podsjeća na neko burno i teško vrijeme, kada se u vrtlogu raspada bivše Jugoslavije Bosna i Hercegovina našla u centru tog vrtloga i kada smo morali na Skupštini Republike Bosne i Hercegovine pronaći one projekte i mehanizme koji bi sačuvali državu BiH. To smo učinili 25. januara 1992. godine na toj burnoj sjednici kada smo izglasali to referendumsko pitanje”, kazao je.

Dodaje da je i pomalo sjetan.

“Prošli smo svašta, država BiH je stradala, Bosanci i Hercegovci su također stradali. Danas ovo nije država iz referendumskog pitanja i zbog toga sam pomalo tužan što 30 godina nakon toga nismo uspjeli izgraditi BiH ravnopravnih građana i svih njenih naroda na cijelom njenom prostoru. Duboko smo podijeljeno i društvo i država”, kazao je.

Latić-Hulusić je kazala i ona dijeli sjetu u vezi BiH.

“Ja sam očekivala da će to malo drugačije izgledati”, kazala je.

Dodaje da je imala 7 godina kada je počeo rat.

“Ja se sjećam ovog referenduma. Nisam razumjela o čemu se radi. Nakon toga ostalo mi je u sjećanje na međunarodne posjete u Sarajevu tokom rata i da će sutra biti mir. Međutim to nije bilo tako”, kazala je.

Lazović je poslao poruku onima koji negiraju Dan nezavisnosti, kazavši da sa tim negiraju i Dejtonski mirovni sporazum.

“Ako ne proslavljate Dan nezavisnosti barem ćutite, nemojte vrijeđati”, istakao je.

(Kliker.info-N1)