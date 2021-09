Mirko Šarović u Pressingu : Vjerujem da Dodik nije sposoban da iznese to što govori

Predsjednik Srpske demokratske stranke Mirko Šarović kazao je u Pressingu da Dodikove ideje “mirne disolucije” Bosne i Hercegovine najviše odgovoraju protivnicima RS-a. Dodao je i da bi njegova stranka SDS podržala “mirnu disoluciju” države ako bi to bio apsolutni konsenzus u BiH.

N1: Šta je po vama rješenje za trenutnu krizu u državi?

Mirko Šarović: Mislim da bi najbolje bilo da se zaledi ova Inzkova odluka i da se izbori sprovedu u miru. Da dominiraju normalna pitanja, a oni koji pobjede na izborima da sebi daju razuman rok da regulišu ovo pitanje. Ova užasna kriza ima potencijal da postane još veća.

Da li bi povlačenje Inzkove odluke bio poraz međunarodne zajednice?

Mislim da ne bi. Mnogi su ambasadori bili protiv odluke, neke je Inzko iznenadio, ali naravno da kada javno govore kažu da podržavaju odluku.

Dodik ovih dana najavljuje da će povući saglasnost za OSBiH i VSTV?

Mislim da ne samo njemu, nego i drugima, odgovara stalna tenzija i kriza. On bi želio da kriza traje i do proljeća. Stalno proizvodi krizne događaje poput raspakivanja Daytona, mirne disolucije… Vjerujem da nije sposoban da iznese to što govori. Mi smo bili vrlo jasni o raspakivanju Daytona. Moram reći da je vraćanje izvornih nadležnosti Daytona vrlo prihvatljivo za moju stranku, ali treba istaći da su te nadležnosti prenesene glasovima srpskih poslanika.

Šarović o nezavisnosti RS

Jeste li vi za nezavisnu RS?

Nezavisna RS je bila ratni cilj. Dayton je kompromis. SDS smatra da je Dayton najbolji zato što pruža autonomiju RS. Sve ostalo bi bilo vrlo problematično i avanutra iz koje RS može izvući deblji kraj. Smatramo da nema alternative dejtonskoj arhitekturi BiH.

Mislim da Dodik ovakvim pričama vodi RS u jednu neizvjesnost. Nisu ni momenti povoljni za RS. I naši prijatelji Rusija, Kina i Srbija su uvijek bili za Dejtonski sporazum. Ta ideja Dodika ima sagovornike u protivnicima RS-a. Oni će aplaudirati Dodiku. To je igra u koju se RS ne treba uplitati.

Nije SDS protiv mirne disolucije ukoliko postoji apsolutni konsenzus u BiH, ali toga konsenzusa nema.

(Kliker.info-N1)