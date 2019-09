Mirko Šarović tvrdi : U Beogradu se nije desio susret istomišljenika, Dodikova retorika me iznenadila

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i predsjednik Srpske demokratske stranke Mirko Šarović kazao je da današnji susret u Beogradu nije bio “sastanak istomišljenika”.

Komentarišući sastanak u Beogradu sa predsjednikom Srbije, Šarović je rekao da je najvažnije ono što je rekao predsjednikSrbije Vučić.

“Ja lično dijelim sve ono što je rekao i sa moje pozicije kao predsjednika Srpske demokratske stranke, sve je prihvatljivo, mislim da je sve bilo odmjereno”, kazao je Šarović i dodao:



“Ali, sa druge strane, imali smo prilično dug sastanak za mene vrlo koristan. Iskoristili smo priliku da svako od nas iznese svoje viđenje situacije, uopšte u Bosni i Hercegovini, posebno u svjetlu deklaracije koja je bila u centru pažnje. Nije to bio sastanak istomišljenika”.



Šarović je rekao da su on i Borenović (predsjednik PDP) bili na neki način opozicija i predstavljali smo stranke koje su opozicija u Republici Srpskoj.



“To je bila prilika da se čuje i naše mišljenje koje nije uvijek isto kao mišljenje pozicije. Bilo je određenih stvari oko kojih smo se složili, prije svega oko deklaracije, ali postoje mnoga pitanja o kojima drugačije razmišljamo, pa i možda oko određenih odgovora vezano za deklaraciju što se i vidjelo iz izjava poslije”, kazao je Šarović.



Na konsttaciju da se slušajući Dodika na konferenciji za medije stekao utisak da se nalazimo u nekom predratnom stanju, Šarović je odgovorio:



– Pa jeste , ja moram priznati, da sam na jedan način iznenađen tom retorikom i to je Dodik rekao u svoje ime i u ime svoje stranke, na to ima pravo ali nije to rekao u ime svih nas. Mislim da je potrebno da naglasim da naš odgovor uopšte kada je u pitanju deklaracija SDA i kada je u pitanju stanje u Bosni i Hercegovini, treba da bude odmjeren i odgovoran i na bilo koji način ne huškački ili reakcija koja može da produbi krizu u Bosni i Hercegovini – kazao je Šarović.



Mišljenja je da treba umjesto mišića pokazati više mudrosti i pameti.



“Ovo je prilika da se Republika Srpska pozicionira kao strana koja će možda da bude prepoznata kao Republika Srpska koja se zalaže za mir i stabilnost, za razvoj u Bosni i Hercegovini. To je nešto što bi trebalo od nas da se čuje, pametnije je to nego da pominjemo neku drugu retoriku. Nećemo godinama da živimo u nekoj takvoj atmosferi, to je neprihvatljivo, bar sa strane Srpske demokratske stranke”, kazao je Šarović.



Mi treba da imamo, kaže, jasan pogled na ovu deklaraciju, da kažemo da je ona za nas neprihvatljiva, da je nazadna da je suprotna Ustavu, ali da kažemo da je bilo istih deklaracija i ranije.



“Jedna je bila u aprilu HDZ-a, skoro identična kao ova SDA, pa je niko nije napadao, ali treba da imamo isti odnos prema tome. Rekao bih da su se u deklaracijama utrkivali i SDA i HDZ i SNSD. Sa tim treba prestati radi ovih naroda, građana u ovoj zemlji. Mislim da je to nešto što i po meni treba da bude ključna poruka. Jasan odnos prema određenom dokumentu ali i tonovi koji će da budu ozbiljni i odgovorni. Mislim da se to očekuje od stranka pogotovo od onih koje su parlamentarne”, kazao je Šarović.



Na pitanje kakve odluke se očekuju od Narodne skupštine Republike Srpske u vezi sporne deklaracije, Šarović je rekao da nije obaviještan o tome da li će i kada da bude sjednica Narodne skupštine posvećena ovom pitanju.



“Ne učestvujem u njenoj pripremi, ali ukoliko bude sazvana, odazvaću se. To je odgovornost prema NS RS. Ako me pitate da li o Deklaraciji treba da raspravlja NS RS, reći ću vam da o tome prvo treba da se oglase parlamentarne stranke iz Republike Srpske. Možemo da sjednemo zajedno i da kažemo da je to za nas neprihvatljivo. Mislim da nije pravo rješenje da o tome raspravlja NS RS. Ako do toga dođe, mi ćemo da dođemo i da kažemo naš stav.”, rekao je Šarović.



Da li je bilo riječi o napuštanju Savjeta ministara BiH, Šarović je naveo da na današnjem sastanku nije bilo govora o napuštanju bilo čega, Savjeta ministara ili bilo kojih drugih pozicija.



“Na marginama se govorilo o tome. Ukoliko se na NS RS potegne to pitanje, ponovićemo ono što smo ranije rekli. Mislim da je u najvećem interesu Srpske da se bude u institucijama i da bi bili u velikom problemu da to prepustimo pripadnicima hrvatskog naroda. Dodiku sam rekao `znaš šta, ukoliko ti misliš da nas trojica treba da napustimo Savjet ministara, zašto to ne bi uradio i ti, i Špirić, i Radmanović. Hajde da razgovaramo na taj način, pa da vidimo da li bi to donijelo išta dobro za Republiku Srpsku”.



Odgovarajući na pitanje da li je jasnija situacija predsjedniku Srbije, s obzirom da je saslušao sve aktere u dešavanjima u BiH, kazao je da je ovaj sastanak upravo to imao za cilj.



“Da razmijenimo informacije, da se saslušaju sve političke stranke koje dolaze iz Republike Srpske. Mislim da je Vučiću sve jasno. Juše sam rekao da su informacije bile jednosmjerne i kada to kažem, mislim da su one stizale iz jedne političke opcije. Kod nas ih ima više i dobro je da se čuje glas svih i opozicije i vlasti. Nismo pravili nikakav zajednički dokument ili bilo šta, više je to poslužilo za jasniju sliku koja dolazi od stranaka iz Republike Srpske”..



Upitan kakvog je formata bio ovaj sastanak, sastanak predsjednika Vučića sa predsjednicima stranaka iz RS ili je imao državni karakter, s obzirom na to da je na presu govorio gospodin Dodik, a ne gospođa Željka Cvijanović (predsjednica Republike Srpske), a ova tema se ipak tiče Republike Srpske, Šarović je kazao da je on pozvan i prisutan kao predsjednik Srpske demokratske stranke.



“Da li je i zašto bilo određenih dilema, nije na meni da odgovaram. Što se mene tiče, Dodik je mogao da govori samo u svoje ime ili SNSD-a, a ne u ime cijele delegacije i to sam jasno rekao”, kazao je Šarović gostujući u Dnevniku 2 BN TV.