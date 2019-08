Mirko Šarović: Ovo je najgore “mandatarenje“ dosadašnjih svih izbornih ciklusa

Predsjednik Srpske demokratske stranke Mirko Šarović u intervjuu BN TV kaže da ne vjeruje da će doći do imenovanja Zorana Tegeltije za mandatara za predsjedavajućeg Savjeta ministara na sutrašnjoj sjednici Predsjedništva, navodeći da je ovo po svemu najgore „mandatarenje“ u svih sedam ili osam dosadašnjih izbornih ciklusa. U intervjuu Šarović nam otkriva i da ima, ne baš česte, kontakte i sa predsjednikom SNSD i srpskim članom u Predsjedništvu BiH Miloradom Dodikom.

“Prije svega kroz šta se prošlo u prethodnih deset mjeseci sve ukazuje da će prijedlog za imenovanje Zorana Tegeltije na mjesto predsjedavajućeg Savjeta ministara propasti. Drugačiji ishod bio bi veliko iznenađenje i čini se da je ova sjednica Predsjedništva BiH više isforsirana i zakazana da se taj krah desi nego što je plod pripreme za finalizaciju jednog ovako važnog pitanja”, glasio je odgovor Šarovića na pitanje šta očekuje od sutrašnje sjednice Predsjedništva BiH.



Kako gleda na ovo stanje, paralizu cijelog sistema, Šarović kaže da je ovo po svemu najgore „mandatarenje“ u svih sedam ili osam dosadašnjih izbornih ciklusa.



“Bilo je i dužih perioda traženja parlamentarne većine ali većih tenzija i razmimoilaženja kod već formirane i ozvaničene parlamentarne većine dosad nije viđeno. Кljuč krize leži u visoko postavljenim ciljevima budućih partnera koji su međusobno suprostavljeni. Između pregovaračkih pozicija da mandatar ne mora da ima bilo kakav program već treba samo da uzme svoj dio plijena i zahtjeva da budući saziv Savjeta ministara kao prioritet treba da zemlju vodi ka NATO-u je duboka provalija na kojoj je teško sagraditi bilo kakve mostove”, kaže Šarović u intervjuu BN TV.



Prema njegovim riječima izlaz iz ove krize, prije svega, treba da ponude akteri koji su u ovom desetomjesečnom neuspješnom pregovaračkom procesu ili da se definitivno raziđu.



“Da li taj skoro vidljivi razlaz znači samo sa mandatarom Zoranom Tegeltijom, ili je to kraj postojanja parlamentarne većine, znaćemo tek nakon 5. septembra”, rekao je Šarović.



Na pitanje da li je kao predsjednik SDS ili kao ministar imao kontakte sa Miloradom Dodikom odgovara:



“Кontakata je bilo ali ne tako često. U par navrata telefonom smo razgovarali oko Sporazuma o slobodnoj trgovini sa Turskom i o pitanju potezanja vitalnog interesa pred Narodnom skupštinom RS oko Pelješkog mosta”.



A može li se očekivati saradnja SDS-a i SNSD-a i može li se desiti ako Tegeltija ne bude imenovan da to mjesto pripadne Vama sa ili bez SNSD-a, Šarović kaže da ovaj pregovarački proces u narednim danima treba da privedu kraju uspješno ili neuspješno SNSD-e, SDA i HDZ koji imaju i najveći koalicioni kapacitet za tako nešto.



“O okolnostima koje će nastupiti poslije prerano je u ovom trenutku komentarisati. Ne bi bilo politički mudro govoriti o stvarima koje se još nisu desile i praviti planove na iishode koji su još uvijek u potpunoj magli”, kazao je Šarović.



Na konstataciju da neki dobri poznavaoci prilika kažu da nikad više Republika Srpske nije bila u BiH kao sada, bez obzira na blokade koje postoje, jer sve odluke donose se u Кabinetu srpskog člana u Predsjendištvu BiH, Šarović odgovara da je to način funkcionisanja i odlučivanja u samom SNSD-u.



“To možemo samo komentarisati i analizirati ali ne i mijenjati. Uticaj, moć i odlučivanje u ovoj stranci „ide“ uvijek tamo gdje je prvi čovjek stranke i sada je to u ovom trenutku locirano u kabinetu člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske i u tome je sav paradoks ove neobične situacije. Ovakav „model“ nije dobar za ustavnu poziciju Republike Srpske jer obesmišljava ulogu i poziciju prije svega Predsjednika i Premijera RS i u značajnoj mjeri sputava njihove nadležnosti u kreiranju ekonomskog, političkog i demokratskog ambijenta u zemlji.”, kazao je Šarović.

Na naše insistitranje šta se dešava u stranci koju vodi i kada će biti formirani i ko će činiti njegov krug saradnika u organima Srpske demokratske stranke za sada je ostalo bez odgovora.

(BN TV)