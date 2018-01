Mirko Šarović : Miloradu Dodiku se muslimanski glasovi prije 20 godina nisu gadili !

To je odgovor ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirka Šarovića na optužbe predsjednika RS Milorada Dodika koji ga je u nedavnom intervjuu za „EuroBlic“ nazvao „najboljim srpskim muslimanom u BiH“ koji na izborima računa na bošnjačke glasove.

-Da ne bih ostao bez odgovora i da ne pomisli da samo on ima pravo na ovakav jezik komunikacije sa neistomišljenicima koje usput poziva, zamislite, na „međusobnu solidarnost“ – podsećam ga da se nije gadio, kako on kaže muslimaskim glasovima pre 20 godina kada ih je kupovao da bi postao predsednik Vlade RS jer je „morao“ sačuvati legitimitet volje srpskih glasača sa dva svoja poslanika. Naravno, verovatno se seća nekih svojih poseta Sarajevu 1999. i 2000. kada mu takođe nije smetalo da traži muslimansku podršku da se održi na vlasti. Usput da kažem, zaokupljen sam poslom i nemam toliko slobodnog vremena kao naš predsednik da se bavim izbornim kalkulacijama, preračunavanjima i deljenjem na ove i one skoro deset meseci pred izbore – kaže Šarović.

Hoćete li biti kandidat Saveza za promjene za člana Predsedništva BiH?

Kao što je javnosti poznato, Srpska demokratska stranka ima najmanje pet odličnih kandidata za dve čelne funkcije – člana Predsedništva BiH i predsednika Srpske. Ko će biti kandidat, ko ima najbolje šanse, odlučićemo verovatno nešto kasnije, ne sada jer je suviše rano. Ako bih se ja pitao, a ne odlučujem o tome, najbolje vreme za isticanje kandidata bilo bi pola godine pred izbore.

Na opštim izborima 2000. pobjedili ste Milorada Dodika u trci za predsjednika RS. Može li to imati ikakvog uticaja na izbore 2018. godine?

Ne može, jer je to različito vreme. Nije bar za sada poznato da li će i jedan od nas biti kandidat za neku od izbornih pozicija. Tada sam skoro pa oduvao na izborima sadašnjeg predsednika RS. Imao sam duplo više glasova i razlika je bila ogromnih 160.000 glasova. Realno, današnji odnos snaga je drugačiji, drugačija je atmosfera i mnogo toga drugog što utiče na to da se ne mogu povlačiti jasne paralele između ovih izbornih ciklusa.

Da li to što vaš rad hvale u Sarajevu može da vam bude na političku korist ili na štetu u Republici Srpskoj?

Kada sam pre dve godine omogućio farmerima iz RS i FBiH da nakon mnogo godina čekanja izvoze mleko u Evropsku uniju, u Vladi RS bio je pravi muk. Iz drugog dela BiH glasno su pozdravili ovaj istorijski uspeh i ja im ne mogu zabraniti pozitivan komentar. Slično je bilo i pre godinu dana kada sam svojim ličnim zalaganjem otklonio uvedenu zabranu izvoza voća i povrća u Rusku Federaciju, iako je najveći broj izvoznika u ovu zemlju iz RS. Šutnja se čula i kada sam letos otklonio barijere za izvoz voća i povrća u susednu Hrvatsku pa i nedavno kada smo ispunili uslove za izvoz pilećeg mesa u EU. Aktuelna vlast u Republici Srpskoj ne oprašta mi uspeh i želi da stvori utisak da ono što radim koristi drugom, ali ne i Srpskoj, što je notorna laž jer najveće benefite upravo koriste privrednici RS. Tako je i kod izvoza mesa, brašna i šećera u Tursku, iako je opšte poznato da je glavni izvoznik glukoznog šećera iz našeg Draksenića, a više od 70 odsto žive stoke za izvoz u Tursku otkupljuje se upravo iz RS.

Kako ocjjenjujete opozicioni rad Saveza za promjene u RS? Da li se vidi strategija ili su sujete lidera jače od svega?

Vrlo je važno da je opozicija zajedno, da nije razjedinjena i da ima iste ciljeve za sledeće izbore. Konkurencije među opozicionim redovima biće uvek, to je i razumljivo, ali ne mislim da će to, ili kako kažete, nečija sujeta otupiti opozicionu oštricu. Mirna mlaka opozicija je ono stanje koje priželjkuje aktuelna vlast jer je u takvoj atmosferi u prednosti, ima medije, posebno javni servis koji na žalost nije opravdao ulogu koju mu je društvo dalo, a državne resurse raubuje u stranačke svrhe. Ova vlast se po meni ne može zameniti boljom bez „buđenja spavača“, onih skoro polovinu građana RS koji po tradiciji ne izlaze na izbore, bez motiva su, ne veruju u promene, a priželjkuju ih. To je ta, po meni ključna tačka i strategija oko ove ciljne grupe koja bi morala biti osmišljena u Savezu za promene.

Da li SDS potezima i vođstvom opravdava činjenicu da je najveća opoziciona partija u RS?

Opoziciona i najveća u RS svakako jeste, ali potezima i vođstvom ne treba da opravda tu činjenicu i tim statusom bude zadovoljna, već da svojom politikom i potezima sebe kvalifikuje za stranku koja je sposobna da preuzme odgovornost da vodi Republiku. Taj veliki prasak će se morati neminovno uskoro desiti, verujem sa nama ako budemo znali da vodimo i uverimo građane da će im sa nama biti bolje. Ako ne budemo dovoljno uverljivi mi, uveriće ih neko drugi.

U okviru političkog delovanja u Savetu ministara BiH više pažnje pridajete ekonomskim i socijalnim temama u odnosu na populističku politiku. Da li to glasači primete?

Sav moj angažman u Savetu ministara i u prvom i u ovom poslednjem mandatu prošao je u mom upornom nastojanju da ekonomiju, razvoj i reforme i integracije stavim u prvi plan. To je budućnost sve ostalo su obmane i prevare koje će nam doći glave. Populistička politika koja nema nikakvih rezultata sem ogromne količine galame, laži i kritike drugih „poješće“ sve naše nade da bolje živimo, a naša deca po meni imaju pravo na budućnost, ne na nove četiri izgubljene godine. Koji će koncept pobediti videćemo, ali ostaću uporan u nastojanju da radim korisne stvari da uprazno ne kritikujem već da umesto toga nudim rešenja i svoje rezultate rada. Ukratko ostaću normalan jer smatram da je to danas najveća vrlina i uspeh koji jedan čovek pojedinac u ovakvom društvu može dostići.

Prema vašem mišljenju, da li kadrovi SDS i SzP treba da podnesu ostavku u Savetu ministara budući da ste izgubili parlamentarnu većinu i nakon što ste na primeru akciza preglasani od partnera?

Niko neće podneti ostavku i ovaj saziv Saveta ministara ostaće u ovom sastavu do kraja svog mandata. Savet ministara ne formira se po konceptu čvrstih koalicija već kao partnerstvo političkih stranaka iz dva entiteta i tri konstitutivna naroda. Ministre Saveza za promene narednog dana po podnošenju ostavki po automatizmu zamenili bi zamenici ministara u ovom sazivu Saveta ministara, a to su, kao što znate, tri HDZ – ova zamenika. Možda to upravo neko i želi, ali to zadovoljstvo nećemo im priuštiti.