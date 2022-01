Mirko Šarović: I ono malo “prijatelja” Dodiku okreće leđa

“Otkazivanje posjete predsjednika Vlade Mađarske Viktora Orbana, jasan je pokazatelj da i ono malo ‘prijatelja’ u svijetu Dodiku okreće leđa”, poručio je predsjednik SDS-a Mirko Šarović komentarišući otkazivanje ranije zakazane posjete mađarskog premijera Bosni i Hercegovini i sastanka sa Zoranom Tegeltijom, predsjedavajućim Savjeta ministara Bosne i Hercegovine.

“Očito da sankcije SAD-a Miloradu Dodiku polako uzimaju danak i da će se posljedice njegove loše politike sve više osjetiti ne samo u Republici Srpskoj nego i na međunarodnom planu”, poručio je Šarović.

On kaže da su iz SDS-a upozaravali na to da nas Dodikova interesna, manipulativna – instant politika, ne vodi nigdje osim u izolaciju i ističe kako se to polako ostvaruje, navodi se u saopćenju SDS-a.

“Upozoravali smo da Republika Srpska nema podršku za Dodikove najnovije najave, čak ni od strane onih koji su joj tradicionalno prijatelji. Zabrinuti smo da polako ostajemo sami i da će nas svi napustiti”, naglasio je Šarović.

Šarović je kazao da je čak i prije 15 godina međunarodna pozicija Republike Srpske bila je mnogo bolja nego danas, istaknuto je u saopćenju.

“Za vrijeme vladavine SNSD-a postali smo isključivo ‘slučaj’ međunarodne zajednice, oslabljeni i u diplomatskom i u ekonomskom smislu, a o želji da se sarađuje sa nama ili da se u Republiku Srpsku ulaže – više se i ne govori”, zaključio je Šarović.

(Kliker.info-N1)