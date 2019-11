Mirko Šarović: Dodik je obećavao da neće poslati ANP, a sada je kapitulirao

Iako je obećavao da nikada neće prihvatiti ANP, sada je potpuno jasno da je pristankom na ovaj dokument, kako god da se on zvao, Dodik aktivirao MAP i prodao RS, kazao je Mirko Šarović, predsjednik SDS-a nakon što je iz Predsjedništva BiH saopćeno da je Zoran Tegeltija imenovan za predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH.

„Svojim glasom dobio je mandatara, ali je to platio ulaskom RS u NATO savez. Kojim god imenom ovaj dokument sada nazvao, a sigurno će se pravdati ovih dana da to nije to, jasno je da je Dodik prekršio rezoluciju Narodne skupštine RS o vojnoj neutralnosti. Time je sebe postavio visoko na sramnoj ljestvici osoba koje su donijele jednu od ključnih odluka pogubnih za interese građana i ciljeve RS“, kazao je Šarović, saopćeno je iz SDS-a.

(Kliker.info-RS)