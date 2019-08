Mirko Šarović : Ako prizna NATO, Dodik leti sa političke scene

Otkazivanje sjednica Predsjedništva BiH bilo je očekivano i politička trakavica o NATO-u biće nastavljena i narednih dana. Za Milorada Dodika je političko samoubistvo da u formiranje Savjeta ministara ulazi nekom pričom o NATO-u – izjavio je za BN televiziju predsjednik SDS-a Mirko Šarović.

“Mislim da je teško na ovom konceptu, na deklarativnom dokumentu, graditi i vjerovati da se sa takvim dokumentom, odnosno sporazumom tri stranke, može postići cilj, formirati Savjet ministara, odnosno imenovati mandatar i nešto učiniti kada je u pitanju ANP”, rekao je Šarović i dodao da je očekivano da će se ova trakavica nastaviti i narednih dana i da će se vjerovatno odraziti na ekonomiju.



Šarović je ponovio da sumnja da ove tri velike stranke mogu napraviti Savjet ministara.



“Mislim da je za Milorada Dodika velika opasnost, odnosno, političko je samoubistvo da ulazi u Savjet ministara sa nekom pričom o NATO-u. Javnost u Republici Srpskoj to ne prihvata. Mislim da bi on sebi presudio u političkom smislu ukoliko bi pokušao da uđe u Savjet ministara, a da pokuša negdje da napravi neku varijantu sa NATO-om. Mislim da je to nemoguće, mi insistiramo na čistim računima”, rekao je Šarović.



Srpska demokratska stranka je u tome potpuno jasna, rekao je Šarović i tvrdi da će takav kurs nastaviti i narednih dana.



“Mislim da je to najbolje, najpoštenije i da će na takav način u budućnosti jedino moći da se formira Savjet ministara, a ne kakvom šargarepom ili kakvim obećanjima o ulasku u Savjet ministara”, poručio je Šarović.

(BN TV)