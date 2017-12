Mirko Pejanović : Inicijativa za Dayton 2 je nada za Bosnu i Hercegovinu !

Akademik i član ratnog Predsjedništva BiH, Mirko Pejanović za N1 je komentarisao istup američkog kongresmena Michaela Turnera o Dejtonu 2.

“Smatram da inicijativa Turnera znači jednu nadu za državu BiH, njene građane. Do sada takvih inicijativa nije bilo. Bilo je spominjanja poželjnosti da bude Dejton 2 ali ovo je jedna ipak konkretnija inicijativa koja dolazi od kongresmena”, kazao je u uvodu akademik Pejanović.

“Zna se da ukoliko američki kongres prihvati neku inicijativu da to predstavlja najvišu politiku SAD-a i da može pokrenuti ne samo administraciju SAD-a nego i sve zemlje. Amerika može pokrenuti u neku saradnju”, pojasnio je.

On smatra da je veoma je značajno što SAD pokazuju jedan novi odnos angažovanja prema BiH.

To znači da BiH treba pomoć, da je došlo do zastoja u njenom razvoju, da se uvećava i kriza i da iseljavaju mladi ljudi.

“To je pored niza drugih okolnosti usmjereno i time što BiH kao država nije u svom ustrojstvu funkcionalna i da je kao takva ustanovljena Dejtonskim sporazumom i Ustavom. SAD imaju u svakoj svojoj inicijativi pa i u ovoj geopolitičku moć, a to znači da svoju inicijativu mogu i provesti”, naveo je za N1 Mirko Pejanović.

“Zasigurno je da će one u takvoj jednoj inicijativi ići na saradnju, na dogovaranje sa zemljama članicama Vijeća sigurnosti, odnosno zemljama članicama kontaktne grupe ili još malo šire zemljama koje su članice UO Vijeća za implementaciju mira u BiH”, kazao je.

Na kakve će teškoće oni samni naići, misleći na američku administraciju i da li će ta inicijativa doći do nekog efekta, do nekoh ishoda, ostavimo vremenu, poručio je.

“Ali mislim da je dobro da je do toga došlo ili dolazi, jer BiH uistinu zaostaje za svim zemljama u okruženju, svih zemalja Zapadnog Balkana u odvijanju procesa integracija u EU i NATO savez, a kretanja geoplotička nekoliko zadnjih godina i u svijetu i Evropi i Bliskom Istoku govore da može doći do negativnih uticaja na prilike u BiH, da ne nabrajam od koga sve i da se to valja zaustaviti”.

A način da se to zaustavi?

“Ubrzanje integracija, a opet to podrazumijeva više reformi među kojima i ustavna reforma koja podrazumijeva funkcionalnije institucije BiH za njeno uspješno demokratsko djelovanje”, izjavio je Pejanović.

“Svi koji kažu, a već su neki izjavili da nam ne treba pomoć međunarodne zajednice – oni siju jednu iluziju da je ovdje sve dobro i da je moguć dogovor, da jeste, već bi bio. Zašto nema političkih projekata koji omogućuju reforme? ponajviše zbog toga što vladajuće političke stranke u BiH ulaze nakon izbora u vlast, vrše vlast bez jasnog, preciznog, javno ustanovljenog i potpisanog sporazuma o političkoj koaliciji. U jednoj Njemačkoj koja je oličenje demokratije u Evropi, parlamentarne, pobjedničke stranke nisu mogle uspostaviti koalicioni sporazum s nekim drugim strankama koliko im treba za većinu i onda idu u drugi krug i ne može se vladati bez čvrstog koalicionog sporazuma”, dodao je.

Smatra da BiH to nema u cijelom postdejtonskom periodu.

“Kad nemamo ne može kreirati ni provesti ozbiljnije reforme. A jedna od najsloženijih je ustavna”, kazao je Pejanović za N1.

(Kliker.info-N1)