MIRKO ILIĆ: ‘Fašizam i rasizam su najgore pojave koje su se dogodile ljudskom rodu’

Za taj sam plakat koristio tipografiju Nikole Đureka, najboljeg hrvatskog tipografa. Sigurno na oko 70 posto svojih radova koristim njegovu tipografiju jer mi paše i jer se može koristiti i za latinicu i za ćirilicu i za druga pisma, a i on mi je drag. Jedan je od onih pametnih ljudi. Nazvao sam ga i rekao mu da za anti-korona kampanju u SAD-u koristim njegovu tipografiju. A on mi je spomenuo da bi bilo dobro to isto napraviti i u Zagrebu. I tako je krenulo, bilo je 20 i više billboarda s tim natpisom na hrvatskom jeziku. To je došlo i do Ljubljane i kasnije i do Beograda, Nizozemske, još nekih mjesta, a slijede i Portugal i Meksiko. Jako me to veseli jer sam u isto vrijeme mogao doma gledati loše televizijske serije. Ovako imam malo veću glavobolju, ali osjećam da sam nešto napravio.

NACIONAL: Dugo živite u Americi, ali niste zaboravljeni, često dolazite u Hrvatsku i iznimno ste cijenjeni u svim zemljama Jugoslavije, ostavili ste tu nemjerljiv trag. Koliko vam to znači?

Ima nekih lijepih, ali i ružnih stvari vezanih uz to. Lijepa stvar je, primjerice, da mogu doći u Zagreb i da me ljudi pozdrave, ljudi koje ja ne poznajem, a neki od njih rođeni su nakon što sam ja otputovao u Ameriku. To je krasno. Ja vam u Zagrebu uvijek odsjedam u Esplanadi zato što sam šminker i zato što Esplanade izgleda kao stari Zagreb. Sve ono što Zagreb nikad nije bio, unatoč uvriježenom mišljenju. Osim toga, imaju jako dobre štrukle i izvrstan kesten-pire. S druge strane, od Esplanade mogu prošetati do Cvjetnog trga i da me ljudi pozdravljaju i požele mi dobrodošlicu.

Razlog je, ja mislim, u tome što nemam puno mrlja u životu. Svi smo radili greške u životu, a moje su uglavnom vezane za ljubavni život. Primjerice, jedan dizajner iz Beograda pitao je kako to da su meni dali novac za tiskanje ovih anti-korona plakata, tko je mene izabrao, gdje je bio taj natječaj i slično. On je, međutim, izgubio sve argumente jer sam ja to sve sam financirao, napravio sam tu akciju možda da se pravim važan, ali usput možda da nekome i pomognem.

Prema tome, zbog tih i takvih mojih akcija ljudi me se sjećaju. Ne želim se uspoređivati s njim jer je to skroz nešto drugačije, ali zapravo gdje god uđem kad sam u Hrvatskoj čujem Johnnyja Štulića. Nema novog Johnnyja Štulića pa su se radi toga kulturne reference smrznule u jednom periodu. A ja sam se pojavio u tom periodu jer se još uvijek govori o tome.

NACIONAL: Skromni ste sad kad tako pričate.

Mislim da nisam. Novi kvadrat, kojem sam pripadao, svi su znali, ali vi ste dosad trebali imati još sedam novih kvadrata, trebali ste imati sedam johnnyja štulića jer da ste ih imali više se ne bi toliko pričalo o tom jednom. Da ne kompliciram, Novi kvadrat i strip ne bi postojali da nije postojao Polet, da netko nije osnovao Polet.

Netko u Hrvatskoj mora napraviti novi Polet ili nešto slično, ili novi Kulušić. Onda će nešto drugo moći početi rasti. Ali ako ste vi isključivo u medijima bazirani na silikonu i nogometu, ne možete dobiti Johnnyja Štulića.

Tamara Borić (Nacional)