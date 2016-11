Minstar sigurnosti potvrdio neugodnu nistinu : Bankama iz BiH blokirani računi u zemljama EU

Već se osjete ozbiljne posljedice stavljanja naše zemlje na crnu listu Evropske unije, a razlog je neispunjavanje standarda za kontrolu financijskih tokova.

U pojedinim evropskim zemljama, posebno u Njemačkoj, tamošnje banke blokiraju račune banaka iz Bosne i Hercegovine. Potvrdio je to i državni ministar sigurnosti, Dragan Mektić, te upozorio da bi mjere protiv naše zemlje mogle bi biti i rigoroznije.

BiH godinama je upozoravana od institucija Evropske unije da ne čini dovoljno na kontroli financijskih tokova, zbog opasnosti financiranja terorizma. Strpljenja je očito ponestalo, te se BiH, umjesto dosadašnje sive liste, našla na crnoj listi Evropske unije.

To nije nimalo bezazleno, pogotovo za poslovanje naših banaka I kompanija koje imaju transakcije sa Evropskom unijom.

Ministar sigurnosti Dragan Mektić potvrdio je da u pojednim evropksim zemljama tamošnje banke blokiraju račune banaka iz BiH.

“Evropske banke su počele da uvode stroge kontrole kada su upitanju transakcije sa BiH. Pojedine evropske banke, posebno u Njemačkoj blokiraju račune pojedinih banaka iz BiH“, kazao je Mektić.

FATF je još prije godinu dana stavio BiH na sivu listu, te je vlastima naše zemlje dostavio preporuke koje su morali primijeniti. Bh. vlasti su to pretočile u Akcioni plan, koji treba da se provede do sredine 2017. godine. Mnogo je stvari već urađeno, ali dosadašnja dinamika je poremećena zbog nerada entitetskim vlasti. Republika Srpska još nije uskladila svoj Krivični zakon sa ostalim krivičnim zakonima u BiH, dok svoj dio posla nije uradila ni Komisija za vrijednosne papire Federacije. Problem je i u načinu kontrole registracije nevladinih organizacija, zbog straha da bi neke od njih mogle da financiraju terorizam.

“Kako bi bilo spriječeno višestruko registrovanje nevladinih organizacija, da postoji jedinstven pregled NGO sektora u BiH, na osnovu kojeg bi se moglo definisati koje nevladine organizacije bi mogle financirati terorizam“, kazao je Mektić.

Kakvi su sve problemi zadesili domaće banke zbog nerada vlasti u BiH, upozorili su i iz Udruženja banaka.

“Jedan broj ino-banaka svakodnevno odbijaju izvršenje transakcija koje su inicirane od naših banaka. Jedan broj ino-banaka pozivaju naše banke na otkaz poslovne saradnje ili samoinicijativno vrše gašenje računa naših banaka. Ino-banke koje vrše platne transakcije od/prema BiH proces usporavaju, otežavaju i značajno poskupljuju sa ciljem otkaza poslovne saradnje“, navodi se.

Do sada su evropske instiucije bile blagonaklone prema BiH ,ali ukoliko se do sredine naredne godine ne ispune svi uslovi iz Akcionog plana, uslijediće rigoroznije mjere. Osima računa domaćih banaka, moglo bi doći i do blokada računa kompanija iz BiH koje posluju u inostranstvu.

