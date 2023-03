Ministrica vanjskih poslova Slovenije Tanja Fajon : EU očekivao više od Ohrida, važna je primjena dogovora

Ministrica vanjskih poslova Slovenije Tanja Fajon izjavila je da je sporazum kakav su prihvatili predsjednik Srbije Aleksandar Vučič i premijer Kosova Albin Kurti u Ohridu osnovni temelj te se treba vidjeti kakva će biti primjena, ali da je u Evropskoj uniji bilo ambicioznijih očekivanja od sastanka u Ohridu.

“Sporazum koji su prihvatili Kurti i Vučić je osnovni temelj. Sada zavisi, naravno, kakva će biti primjena, kada je u pitanju uspostavljanje zajednice srpskih opština (ZSO) i neka normalizacija odnosa. Mogu reći da je u početku bilo ambicioznijih očekivanja sa svih strana, ali da sada postoji neka osnova, biće važna implementacija”, izjavila je Fajon uoči sastanka šefova diplomatije koji se održava u Briselu, prenosi Tanjug.

Fajon kaže da se EU zaista trudi pomoći objema stranama da idu korak po korak na putu ka zajedničkom cilju normalizacije i da se stvari smire na sjeveru Kosova da bi bilo moguće provesti izbore, što će, kaže ona, zavisiti uglavnom od mudrosti, možda razboritosti i iskrene namjere i strana i lidera.

‘Veliki pritisci’

Kada je riječ o pomoći Slovenije u procesu, Fajon kaže da “slovenački specijalni predstavnik sve vrijeme prati razgovore i s drugim specijalnim izaslanicima u regionu”.

“Razgovaramo s obje strane gdje možemo više, tako da će zaista biti do implementacije ovog sporazuma koji je sada na stolu i koji je osjetljiv za obje strane. Poenta je da li je dogovor potpisan ili ne. Stvar je u tome da su strane posvećene da to provedu, a mi ćemo ih ovdje podsjetiti na to. Obaveza postoji, to je u dogovoru i mislim da su obje strane svjesne o čemu se radi”,rekla je ona.

Ističe da je riječ o velikim pritiscima, ali da je najbitnije da se stvari smire, da se incidenti ne ponove i ne dođe do nepotrebne eskalacije.

“Posebno sada u situaciji kada nam je potrebna neka stabilnost i mir u regionu Zapadnog Balkana, također u svjetlu ruske agresije u Ukrajini”, istakla je Fajon.

