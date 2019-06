Ministrica odbrane BiH za podgoričku Pobjedu : Budućnost zemalja regiona u EU i NATO

Ministrica odbrane Bosne i Hercegovine, Marina Pendeš, izjavila je da je budućnost zemalja regiona u EU i NATO i da bi Balkanu bliske zemlje poput Grčke, Bugrske i Rumunije trebalo u fokus svojih agendi za narednih pet godina da stave na dnevni red proširenje Unije.

Pendeš je u intervjuu za podgoričku Pobjedu rekla da bi istovremeno i ključni igači u EU trebalo da podrže politiku otvorenih vrata. Prema njenim riječima, svi izazovi u regionu Zapadnog Balkana moraju biti riješeni razgovorom.

Dijalog je, smatra, jedini alat.

Upitana da li se plaši da bi se mogle obistiniti tvrdnje Žan Klod Junkera, koji kaže da oduzimanje evropske perspektive regionu znači rat, Pendeš je odgovorila da ne vjeruje da se to može desiti.



“Ne vidim takvu mogućnost. Za rat vam trebaju neprijatelji. Mislim da smo iz prošlosti naučili da takve stvari ne podstičemo i ne bih dalje komentarisala takvu izjavu”, rekla je ona.



Proširenje EU, smatra ministarka odbrane Bosne i Hercegovine, mora biti tema budućeg sastava EK, ali, kako kaže, pojedine izjave ne daju baš nadu da će proširenje biti top tema.



“Imam osjećaj da se ipak treba jasnije definisati odnosi unutar EU, kada je u pitanju ne samo politički, nego i sigurnosni dio, u smislu stvaranja evropskih snaga i prepoznavanja vanjskopolitičkih ciljeva EU. Vjerovatno će EU biti okrenuta sama sebi, iako bi trebalo biti okrenuta jugoistoku Evrope. Ukoliko oni ne doprinose sigurnosti i stabilnosti, a svi smo suočeni sa raznim izazovima, sve to destabilizuje cijeli region i automatski se preliva na njega”, pojašnjava Pendeš, prenio je portal RTCG.



Kaže i da je za BiH zadovoljstvo da u susjedstvu imaju Crnu Goru, pored Hrvatske, jer sa Hrvatskom BiH dijeli najdužu granicu.



“Sada imamo Crnu Goru kao članicu NATO, Sjeverna Makedonija će uskoro to postati. Smatram da naše dvije države jako dobro sarađuju, što ne znači da se ne može podići na veći nivo. Mi smo otvoreni, dali smo na raspolaganje naše sjedište za obuku ukoliko smatraju da treba edukovati ljude. Crna Gora nas podržava i na NATO i na evropskom putu. Veoma je bitno za cijeli region, pošto je opredjeljen za EU, da jedni druge bilateralno podržavamo na tom putu”, kazala je ministarka BiH.