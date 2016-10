Ministarstvo civilnih poslova : Od 1996. godine do danas državljanstva BiH odreklo se ukupno 72.523 osobe

Trend odricanja državljanstva Bosne i Hercegovine posebno je pojačan u 2016. godini, potvrđeno je za N1 iz Ministarstva civilnih poslova.

Građani BiH najčešće se odriču se bh. državljanstva kako bi dobili državljanstva Njemačke i Austrije, ali samo u posljednje vrijeme zabilježeni su slučajevi kada su se građani BiH odricali ”bh. papira” u korist državljanstava Indonezije, Japana, Bjelorusije…

Prema podacima do kojih je došao N1, samo u 2016. godini (zaključno s 25. oktobrom), državljanstva se odreklo 3.335 osoba koji su imale državljanstvo Bosne i Hercegovine. Nije to rekord: on je postavljen 2003. godine kada se bh. državljanstva odreklo više od 9.000 osoba. Premda se o tome u javnosti često priča, rijetko se iznose konkretni brojevi, a oni su uistinu zabrinjavajući. O čemu je riječ?

Od 1996. godine do danas, u samo dvadesetak godina, državljanstva Bosne i Hercegovine odreklo se ukupno 72.523 osobe.

”U postupku odricanja od bh. državljanstva stranke nisu dužne da kažu druge razloge osim činjenice da već posjeduju ili im je zagarantovano sticanje državljanstva druge države. U neformalnim razgovorima najčešće navode kao stvarni razlog pravo na posjedovanje nekretnina, olakšano putovanje, olakšano studiranje u inozemstvu, sigurniji radnopravni status i slično. Najčešće se odricanje vršilo radi sticanja državljanstva Njemačke, Austrije, Slovenije, Norveške, Danske, Češke, Srbije, Hrvatske, Crne Gore. Danska je u međuvremenu donijela novi zakon po kojem ne traži odricanje. Taksa za odricanje 800 KM, za države bivše SFRJ taksa 200 KM, a ako se vrši putem diplomatsko konzularne mreže BiH u inozemstvu plaća se još i konzularna taksa. Sporazum o dvojnom BiH ima sa Švedskom, Srbijom i Hrvatskom”, potvrđeno je za N1 iz Ministarstva civilnih poslova.

Postoji interes za osobe koje su se odrekle državljanstva BiH za ponovno sticanje i takvi postupci su se za sada vodili samo na području Republike Srpske, jer Federacija BiH do prije nekoliko dana nije bila usaglasila svoj Zakon o državljanstvu BiH sa Izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu BiH iz decembra 2013. godine.

Radi se o olakšanom postupku u kome se između ostaloga zahtijeva da je ostvarena godinu dana boravka u BiH, ali je neophodno odricanje od državljanstva koje su te osobe stekle nakon odricanja od bh. državljanstva, izuzev ako BiH sa tom državom nema zaključen sporazum o dvojnom državljanstvu.

