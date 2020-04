Ministar zdravlja RS Alen Šeranić : FBiH je ukidanjem lokalnih karantina ugrozila RS

Ministar zdravlja i socijalne zaštite RS Alen Šeranić ocijenio je da je RS na poluvremenu kada je riječ o epidemiji virusa korona, ali i upozorio da odluka Federacije BiH da se ljudi sa granice, umjesto u karantine, upućuju u kućnu izolaciju, epidemiološki ugrožava RS.

Osvrćući se na odluku FBiH o ukidanju lokalnih karantina, Šeranić je ocijenio da je ova mjera trebalo da bude usaglašena sa Republikom Srpskom.



– Ova odluka u FBiH epidemiološki ugrožava Republiku Srpsku jer će ljudi koji dolaze iz inostranstva uzlaziti na granične prelaze koji su na teritoriji FBiH i tamo će dobijati rješenja o kućnoj izolaciji od inspektora. To će predstavljati problem u smislu praćenja tih lica u okviru Republike Srpske – izjavio je Šeranić za ATV.



On je rekao da odluka o ukidanju karantina i otvaranju granica neće zavisiti samo od Republike Srpske, već i od zemalja iz okruženja, te od Austrije, Švajcarske, Slovenije i Njemačke u kojima građani Republike Srpske najviše borave na privremenom radu.



Šeranić je ocijenio da je Srpska na poluvremenu kada je riječ o epidemiji virusa korona, te istakao da će se građani, sve dok ne bude pronađena vakcina, morati navići na “novu normalnost” u javnom životu koja znači držanje distance, nošenje zaštitne maske i rukavica.



– Moramo biti svjesni da će ova faza i ovo sve sigurno trajati godinu i po do dvije godine. Sve dok ne budemo u prilici da koristimo vakcinu kao metod aktivne zaštite stanovništva u smislu samog imuniteta, mi ćemo uvijek biti sa virusom korona – rekao je Šeranić.



Šeranić je rekao da je Republika Srpska prošla prvu fazu – pojave i odgovora na virus korona, da sada ulazi u drugu – da nauči da živi sa virusom, a onda će uslijediti treća faza – života sa virusom korona.



On je napomenuo da je Republika Srpska u prvoj fazi prošla taj prvi udar i prihvat virusa korona, sprovela mjere, organizovala zdravstveni sistem i cijelu zajednicu da javno zdravstveno odgovori na sve ovo.



– Sada dolazimo u drugu fazu ublažavanja mjera, koja je sada drugih 45 minuta koje moramo da vidimo kako ćemo vješto da odigramo da ne bismo slučajno u 90. minuti primili gol – rekao je Šeranić.



On je naglasio da, ukoliko se u Republici Srpskoj budu poštovale mjere, neće se dogoditi eksponencijalni rast zaraženih.



Prema njegovim riječima, svi pokazatelji u dva mjeseca govore o linearnom rastu i svi brojevi slučajeva vežu se za tu linearnu ravan iznad ili ispod blago u skladu sa kumulativnim rastom broja slučajeva.



– Ukoliko bude odstupanja od te krive, onda ćemo morati ponovo da se vratimo na restriktivniji način i drugačiji režim u smislu postupanja unutar same zajednice – pojasnio je Šeranić.



Šeranić je istakao da je 5. april u Republici Srpskoj bila tačka prekretnica, koja govori o tome da od tog trenutka usporava rast virusa korona, da je 6. aprila zadržana tendencija većeg broja oporavljenih od broja zaraženih virusom korona.



On je rekao da će se u Republici Srpskoj u narednom periodu sedmično ići sa ublažavanjem pojedinih mjera vezano za pojedine subjekte uz epidemiološki i inspekcijski nadzor.



Šeranić je izrazio očekivanje da će se građani Republike Srpske navići na novu normalnost potrebe držanja distance, nošenja zaštitne maske i rukavica do pronalaska vakcine protiv virusa korona.



On je rekao da se u Republici Srpskoj trenutno sprovodi aktivan nadzor traženja pozitivnih na virus korona u zajednici u okviru rizičnih kategorija za svakoga ko je bio u kontaktu sa zaraženim, kao što je bilo na početku epidemije.



– Treba već da posmatramo ne toliko maj, već oktobar, s obzirom na to da ćemo u toj fazi već imati influencu i virus korona – dva uzročnika koji se respiratornim kontaktom prenose, a koji daju iste simptome – upozorio je Šeranić.



Komentarišući izjave epidemiologa u regionu i Evropi o slabljenju virusa korona, Šeranić je rekao da ovaj virus može da oslabi, ali da ne postoje relevantne međunarodne studije koje će reći koliko i na koji način.

(Kliker.info-Vijesti)