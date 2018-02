Ministar sigurnosti Dragan Mektić : Oni kupuju puške, a kompjutera nigdje u školi !

Izgubila se osnova za život ovdje u RS, postali smo ljuštura. Ovdje se mora početi gledati šta hoće narod. Narod hoće posao i hoće da živi. Može li iko saslušati narod? Dodik je jednom rekao da je bolje ovdje nego u Švajcarskoj. Trebamo li mi ubjeđivati narod da mu je dobro, izjavio je Dragan Mektić, član SDS-a i ministar sigurnosti BiH.

Mektić je kazao da RTRS ima takvu propagandu da je sve dozvoljeno, a da se njemu izvlači iz konteksta i govori se šta sam ja mislio.

“Koji je patriotizam bio da predate Jasenovačku građu Hrvatima? Ko je donio tu odluku? Donio je Dodik kao predsjednik Vlade, kaže zbog hitnosti. Neki dan sam bio u dijaloškoj emisija sa gospodinom Lukačem i on objašnjava kako se ta građa nalazila u nekom podrumu koji je prokisavao. Kaže moralo se to skloniti. I dali Hrvatima? Pa što nisi u kuću unio da ne kisne? Jel’ to samo jedan podrum ima u RS da se skloni? Imate jedan režimski mehanizam RTRS-a koji sve to spinuje“, rekao je Mektić.

Gdje su značke za koje je govorio Nikola Špirić, pitao je član SDS-a i ministar sigurnosti BiH.

“To su gluposti, nebuloze. Kome smo ih vratili, gdje su? Nemamo para da isplatimo tehničkom osoblju, a on govori o parama i Sorošu. Oružje? Čemu toliko oružje? Za koga? Za borbu protiv terorizma? Hoćemo li to sa 5.000 pušaka ići na jednog teroristu? Neka odu i vide kakvo oružje nose specijalci. Mi nećemo kupovati puške narodu kada dođemo na vlast. Oni kupuju puške, a kompjutera nigdje u školi. Njemu puške trebaju kako bi on čitao lekcije nama Srbima, kako da se ponašamo. Radar turski? To je katastrofa. Turci će pomoću tih radara imati sve podatke o našim građanima, njihovom kretanju i svemu. To su sad postale jednostavne stvari. Iranci su od 1995. godine navalili na BiH da nametnu svoj način Islama i vladaju BiH. Sjećate se da smo izgonili iz BiH iranske obavještajce jer nisu htjeli nikako da nas popuste na miru. Bošnjaci iz Sarajeva su glasali za sankcije Iranu“, dodao je Mektić.

Zbog najave novih zaduženja, Mektić je kazao da će djeca u RS postati najamnici.

Komentarišući svoju izjavu u Večernjem listu koja je izazvala burne reakcije, Mektić je kazao:

“Evo vam moj mobilni telefon, nosite ga i vještačite gdje hoćete, pa ćete vidjeti. Kada smo pričali on (novinar) je rekao da je genocid stavio, ali ne u kontekstu Dodika. Ja sam mu rekao “ne genocid”, nisam rekao genocid. Pustite tonski zapis, nećete nigdje čuti genocid. Rekao sam mu (novinaru op.a.) da stavi da je bio veliki zločin“, poručio je Mektić.

Najavili ste obračun sa ovom vlasti?

“Obručunat ćemo se institucionalno kada dođemo na vlast. Sa svima koji imaju veze sa profiterstvom i sa pljačkom. Treba nam povjerenje građana da se obračunamo sa onima koji su opljačkali državnu imovinu.”

Govoreći o ilegalnim migrantima u BiH, Mektić je kazao da kada brojke prevaziđu naše smještajne kapacitete biće problem.

(Kliker.info-N1)