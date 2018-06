Ministar sigurnosti Dragan Mektić o migrantskoj krizi : Svi smo pali na ispitu, organizovani kriminal je preuzeo rutu !

Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine kazao je nakon sjednice Vijeća ministara BiH na kojoj je bilo riječi o migrantskoj krizi koja je zahvatila našu zemlju da je organizovani kriminal preuzeo rutu.Vijeće ministara BiH danas je na sjednici raspravljalo o Informaciji o migrantima zaključenoj 24. juna.

“U BiH registrovano više od sedam hiljada ilegalnih migranata, 600 ih podnijelo zahtjev za azil. Niti jedan nije odobren što ukazuje na to da migranti ne žele azil, samo formalno podnose zahtjev kako bi opravdali boravak u BiH. Zloupotrebljavaju institut azila. Prihvatili smo po osnovu readmisije od Republike Hrvatske 317 migranata, a drugima predali vise od 500 nezakonitih migranata”, kazao je Mektić.

Kako je naveo, dodatne policijske snage su na terenu i rade na zaštiti granica.

“Od Vlade FBiH pismeno su nas obavijestili da su ustupili kasarnu Ušivak i prostore Agrokomerca u Velikoj Kladuši. Rješavaju se priključci struje, kanalizacije… U Agrokomercu imamo donaciju Austrije oko 50 specijalizovanih šatora, klima, grijanje. Uz dodatne kontejnere i sanitarne čvorove koje ćemo praviti u Velikoj Kladuši”.

Nakon donatorske konferencije, naveo je Mektić, javio se određeni broj zemalja s konkretnim ponudama.

“Češka Vlada donira milion eura, kupujemo mobilne i stacionarne kamere, i druge uređaje za osmatranje, bespilotne letjelice, jačamo kapacitete graničnih prelaza. Biće jos donacija. Boravio sam u Briselu, govorili smo o odlučnijem djelovanju po pitanju suzbijanja ilegalnih migracija. Svi smo pali na ispitu i organizovani kriminal nam je preuzeo rutu. Niti jedna zemlja nije smjela to dozvoliti. Moramo efikasnije to sprječavati. Počet ćemo operativno da djelujemo. Zajedničko djelovanje policija u jugoistočnoj Evropi. Da demantujem još jednom gluposti o 150 hiljada migranata koji će se ovdje naseliti. Dodik to koristi u izbornoj kampanji”, naveo je Mektić, a prenosi TV N1.