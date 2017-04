Ministar sigurnosti Dragan Mektić: Mladi ne bježe od krize, već od primitivizma

Nameće se fraza da se kriminal ovdje isplati i da jedino možete uspješno i dobro živjeti ako ste u kriminalu, korupciji i sprezi sa politikom i vlašću, kaže Dragan Mektić, ministar sigurnosti

Šta će biti u Parlamentu BiH sa akcizama?

– Mi smo dugo vodili raspravu u Savjetu ministara oko akciza, bilo je različitih razmišljanja i nismo se usaglasili. Ja mislim da su ove akcize trebale da posluže za jačanje finansijskog rejtinga, kako bismo se mogli dalje zaduživati i kako bi strane finansijske međunarodne organizacije bile sigurnije kod ubiranja naših prihoda u BiH za vraćanje kredita. Ja mislim da je pokušana zloupotreba čitave Reformske agende i da je u suštini cijele priče dogovor na nivou entiteta da se začepe budžetske rupe, do kojih se došlo zato što se vodi jedna neodgovorna, neracionalna i nedomaćinska politika. Tom politikom se najveći dio sredstava putem korupcije i kriminala prelijeva iz javnog sektora u privatne džepove, što stvara enormne deficite. Zato im je trebao novac. Mi nemamo strategiju razvoja državne putne infrastrukture. Nisu nam ponuđeni odgovori šta bi se finansiralo iz tih sredstava.

Predsjedatelj Zvizdić je nakon razgovora sa MMF-om, a i entitetski su premijeri bili u Washingtonu, kazao da se došlo do rješenja da se dio tih sredstava usmjeri na poljoprivredu, kroz plavi dizel ili kapitalna ulaganja.

– Mi smo to davno predlagali, pošto je poljoprivredni sektor u BiH bukvalno pred kolapsom. U interesu našeg razvoja i opstanka poljoprivrednog sektora treba dati beneficije poljoprivrednicima. Nije bilo razuma da se to prihvati. Ja sam zagovarao da se ide u redovnu proceduru i da se traže sigurni načini kako bi se pomoglo poljoprivrednom sektoru. Nakon svega, moralo se obarati u Parlamentu da se dobije mogućnost amandmana. Obećanje subvencija nije sigurno jer nijedna entitetska vlada nije ispoštovala njihovo plaćanje, a kroz plavi dizel je garantovana zaštita i pomoć poljoprivrednim proizvođačima.

Nema rezultata

Ali, nisu samo oni u pitanju, jer ovdje se teret nameće svim građanima jer nafta i naftni derivati značajno utiču u ukupnim troškovima bilo kojeg novog proizvoda, ali i usluga. Mi – rekao bih – teret nedomaćinskog upravljanja ekonomijom u državi, zbog neznanja, ali i korupcije i kriminala, prebacujemo na građane. Ne možemo tako zaduživati naše građane ako pare koje dobijemo nećemo investirati u one grane koje će realizovati nova radna mjesta, poboljšavati ekonomiju, smanjivati nezaposlenost.

Što nas opet vraća na borbu protiv korupcije. Možete li mi reći ko je u Donjoj Gradini odbio pozdraviti ambasadoricu SAD-a: Milorad Dodik, fizičko lice ili predsjednik RS-a?

– To je odbio Milorad Dodik. To je nevjerovatna glupost, da ne kažem primitivizam, s koje god strane pogledate. Ako gledate s ljudske strane, to je neprimjereno i nekulturno, to je nepristojno. Mi se svi moramo ograditi od takvog gesta Milorada Dodika da nam se ne bi pripisala etiketa primitivnih ljudi. Ja ne prihvatam da je to uradio predsjednik RS-a, ali najgore je što se to može i tako povezati, tako da mi iz dana u dan idemo iz skandala u skandal pa više nikom ne možemo objasniti ko smo i šta smo. Najveća je šteta što, štiteći vlastite interese, gluposti i primitivizam, Milorad Dodik sve građane RS-a i cijele BiH dovodi u probleme i uvlači u blokade. Nažalost, posljedice osjećaju svi. Rezultat Dodikove neodgovorne politike udara na dostojanstvo svih nas, a posljedice su vidljive: mladi ljudi bježe iz ove države.

Mislite da i zato bježe?

– Pazite, ne bježe samo zbog krize. Da mi svi vidimo u naredne dvije, tri godine neku perspektivu, svjetliju budućnost, svako bi ovdje želio ostati. Nego je nema, mladi ljudi naprosto ne vide budućnost ovdje. Zato ne idu samo oni koji nemaju posao, već i oni koji imaju: bježe jer neće da ovdje grade porodicu u ovakvim uslovima. To je katastrofa. Nema svjetla na kraju tunela. Tome doprinose ovakve politike – Dodika i njemu sličnih. To su kratkoročne politike od danas do sutra. Dnevnopolitičke priče, razne vrste manipulacija, a svemu tome kumuje nedostatak sistema odgovornosti, jer se nameće fraza da se kriminal ovdje isplati i da jedino možete uspješno i dobro živjeti ako ste u kriminalu, korupciji i sprezi sa politikom i vlašću.

Bivši glavni tužitelj Goran Salihović je najavio krivičnu prijavu protiv ministra Mektića. Zašto?

– Generalno, meni imponuje kada lopovi, kriminalci, korumpirane i osobe koje na grub način zloupotrebljavaju svoj položaj, iskazuju bijes prema meni. Taj bijes mogu iskazivati i krivičnom prijavom. Meni to ne smeta, to mi čak potvrđuje da sam na pravom putu i da treba da još jače, da tako kažem, stisnem gas, da pokušamo da mobilišemo javno mnijenje da se izvrši taj dodatni pritisak, da se krenemo obračunavati sa kriminalom i korupcijom. Pokrenuli smo tu priču u pravosudnim institucijama, u ovom slučaju u Tužilaštvu BiH, koju su na kraju potvrdili i predstavnici VSTS-a, iako su dugo bježali od nje.

Priznali su i javno rekli da imaju probleme kriminala, korupcije, nerada i neodgovornosti ljudi u Tužilaštvu. Pa nisam ja izmislio priču o sto, dvjesta predmeta koji su izvađeni iz ladica, o istragama koje su bile u završnoj fazi pa uzete od tužilaca, o nekom poprijekom zatvaranju istraga, o nestanku nekog novca! Ja sam samo doprinio da to bude transparentno, da dođe do institucija koje trebaju da o tome povedu istragu. I na kraju se pokazalo osnovanim zato što postoje činjenice i fakti. On je suspendovan i protiv njega se vodi istraga, postojao je dovoljan broj dokaza da bude suspendovan. Ja se nadam da će u krivičnom postupku biti kažnjen jer bi to bila jaka i snažna poruka, ukoliko se istraje. Mada Tužilaštvo i poslije njega ne pokazuje znake promjena, niti volje i znanja da će se promijeniti.

Treba stisnuti gas u borbi protiv korupcije: šta radi Ministarstvo sigurnosti?

– Meni je žao što nemamo više nadležnosti. Da kojim slučajem imamo, i Ministarstvo i agencije u sastavu ovog Ministarstva, ja garantujem građanima ove države da bismo se mi žestoko uhvatili u toj borbi i imali dosta konkretnih rezultata. Bili bismo nemilosrdni, bez milosti i tolerancije prema kriminalu i korupciji zato što to definitivno uništava perspektivu ove zemlje. Što je više korupcije, sve je manje države. Mi smo ograničeni kapacitetima, mi smo na neki način servisi tužiocima i tužilaštvima.

Ali ste im na raspolaganju.

– Sto posto, 24 sata u danu, sedam dana nedjeljno, 365 dana u godini. Ali nema još nikakvih naznaka da će se u Tužilaštvu BiH, koje treba da se bavi najsloženijim predmetima korupcije i kriminala, išta dešavati u smislu efikasnijeg, boljeg rada. Ne vide se rezultati. Ja mislim da se tu povezalo neznanje, politika se duboko uvukla u Tužilaštvo BiH, a oni su se drastično podijelili i obračunavaju se međusobno po političkim osnovama.

V.d. glavna tužiteljica je obećala rezultate.

– Jeste, rekla je da će se boriti, ali nema rezultata. Ja mislim da ne trebamo čekati. Svi mi možemo obećavati. Pošteno je od nje da sama podnese ostavku i kaže – ja u ovakvoj situaciji ne mogu ništa da promijenim, neka dođe neko ko može. Ja ne vidim nijednu osobu u ovom Tužilaštvu BiH koja bilo šta može da promijeni.

Policijska kućica

Znate šta je najbitnije i prošlom glavnom tužiocu, a evo i sad? Prvo morate uzeti policijsku kućicu i natovariti je i odnijeti njihovoj kući. Mora tamo biti policija 24 sata. Od čega ih čuva? Ništa ljudi ne rade, nikom nisu prijetnja, nema nikakve odgovornosti. Ja to ne shvatam, ona kućica stoji, dolje je sportska kladionica: koga čuva policija? Porodicu? Kladionicu?

Bivši tužilac je 12 ljudi vukao iza sebe, za obezbjeđenje. Time se dokazuju. Mislim da je kompletno pravosuđe duboko u krizi. Ne očekujem promjenu sve dok građani u BiH ne izvrše konkretan, direktan pritisak. Da li je to neka vrsta protesta, ne znam, ali mi se moramo obračunati sa ovakvim pravosuđem.

Ovdje mnogi ne zaslužuju biti ni regulatori u pravosudnom sistemu, ni biti u Tužilaštvu, jer nemaju kapacitet i znanje, a poseban je problem što se korupcija duboko uvukla među njih. To je udar na državu, jer državi treba pravosuđe, vladavina prava. I koliko god se politika nastoji umiješati u rad pravosudnih institucija, toliko nosioci pravosudnih funkcija traže deal sa političarima: nema razlike.

Vildana Selimbegović (Oslobođenje)