Ministar sigurnosti Dragan Mektić : Dodik se boji okupljanja naroda

Apsolutno je neprihvatljivo jučerašnje istupanje Milorada Dodika u vezi sa slučajem smrti mladića Davida Dragičevića u Banjaluci, rekao je za N1 ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić.

Nekoliko stotina građana Banjaluke okupilo se juče na glavnom trgu kojem su tražili da se utvrde sve okolnosti smrti Davida Dragičevića.

Mektić je podsjetio da je Milorad Dodik kazao da “tamo neki organizuju skup”.

“To nisu neki, to je omladina i mladi ljudi Banjaluke koji su zabrinuti za vlastitu bezbjednost. Oni nisu neki, možda su neki za Dodika, ali za Banjaluku sigurno nisu. Za svaki događaj je rekao da “neki” organizuju skup. Ovo je događaj jer je stradao jedan mladi život u Banjaluci. Ovo postaje ozbiljna situacija i zato se ne mogu davati konotacije da “tamo neki” organizuju skup”, smatra Mektić.

Ministar bezbjednosti BiH, koji je prisustvovao okupljanju građana Banjaluke, je istakao da je skup bio dostojanstven bez ikakvih političkih poruka.

“Njegove izjave da će biti ponovljena obdukcija, da će biti učinjena revizija istrage, da će se pokrenuti nova istraga su neprihvatljive jer to može reći samo tužilac. Otkud Dodiku pravo da govori šta će se raditi? To me upućuje činjenicu da je involviran u samu istragu i ne vjerujem u dobre namjere”, rekao je Mektić za N1.

Mektić smatra da je MUP Republike Srpske press konferencijom imao za cilj zatvoriti ovaj slučaj.

“Samo ih je pritisak mladih ljudi na tom skupu natjerao da ponovo razmisle, jer mladi idu putem nepobitnih činjenica da se utvrdi smrt. Ne može se tako lako utvrditi istina, potrebno je puno stvari provjeriti. Puno je pitanje, a nema odgovora”, dodao je Mektić.

Mektić je pozvao glavnog tužioca da se oglasi o slučaju i odbaci sve što je Milorad Dodik govorio za istragu.

“Osim ako ne prihvata da mu Dodik vodi istragu”, kazao je Mektić.

Prvi čovjek Ministarstva bezbjednosti BiH je kazao da predsjednik RS Milorad Dodik ima političke motive da amortizuje cijeli slučaj jer se, smatra Mektić, boji okupljanja naroda.

“Dodik se boji okupljanja naroda i mladih u Banjaluci. Ovdje nije u pitanju samo ubistvo i pravda za Davida Dragičevića, već i druga ubistva koja su se dešavala u prošlosti. Dodik svoje političke interese treba graditi na političkoj areni, a ne da to radi preko misterioznog slučaja”, kazao je Mektić.

Naš sagovornik je ponovio da je ponudio svu stručnu pomoć Ministarstva sigurnosti BiH kako bi se riješilo slučaj smrti Davida Dragičevića, ali da još nije stigao zahtjev MUP-a RS.

