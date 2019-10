Ministar sigurnosti BiH tvrdi :”Biću uhapšen”

Državni ministar sigurnosti kaže kako je nakon diplome, prisluškivanja i selefija na red došla i donacija Evropske komisije kojom se on pokušava diskreditovati. Hoće li Vas uhapsiti glavna tužiteljica BiH Gordana Tadić?

Imam sto posto provjerene informacije da se prije dva-tri dana o toj temi razgovaralo na sastanku kod Gordane Tadić. Zaključeno je da će Tužilaštvo BiH izdati naredbu da se ja lišim slobode i još nekoliko ljudi ovdje u sastavu Ministarstva.

Pogodna meta

​Sve vežu za jedan tender koji je počeo još 2013, dakle, dvije godine prije mog mandata. Implementacija tog projekta koji je finansirala, nadgledala, odnosno u njemu učestvovala Evropska komisija u BiH, bila je u poodmakloj fazi.

Kako se onda možete okriviti za nešto što je još donacija?

Tu ima koliko hoćete nelogičnih i neobjašnjivih stvari, ali je očigledno da se sve radi zbog mog višegodišnjeg odnosa i stava prema pravosudnim institucijama u BiH, a posebno prema Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, o kojem sam puno govorio i iza svake te riječi i dalje stojim, čak mislim da su još gori nego što sam isticao. Smislili su, tačnije, iskonstruisali situaciju koja je apsolutno odrađena uz poštivanje svih procedura. Pokušava se unijeti niz netačnih podataka i kvalifikacija da bi se na taj način osvetili meni, napravili od toga priču, spektakl, a lošu priču o sebi stavili u drugi plan. A to mišljenje o njima nemam samo ja već cijela bosanskohercegovačka javnost i sve međunarodne organizacije ovdje. Odabrali su mene možda kao najpogodniju metu da bi vodili tu priču.

Rekli ste pred novinarima da znate odakle vjetar puše. Odakle?

Ta priča je iskonstruisana u vrhu Tužilaštva BiH i oni su već od mene ranije, u nekoliko navrata, putem federalnog MUP-a, što je opet van svake logike jer nisu išli preko SIPA koja je nadležna za istrage u svim državnim institucijama, dakle, izabrali su neki put poprijeko, tražili podatke da bi sklopili lažnu optužbu. Zato ta priča nema nikakvog uporišta i osnova, i zato ne može, na kraju krajeva, imati nikakav sudski epilog. Priča je počela 2013, ja sam ovdje došao 2015. godine, nastavio taj posao i dovršio. Pošto se tu radi o evropskom novcu namijenjenom za kupovinu vatrogasne opreme, koju smo podijelili u deset opština Hercegovine, finalni izvještaj je nakon toga sačinila Delegacija Evropske komisije u BiH. Izvještaj je prezentovao stvarno stanje i ni jedna jedina marka nije problematična. Nakon toga je Evropska komisija odabrala jednu nezavisnu revizorsku kuću, mislim ovdje iz Sarajeva, koja je izvršila reviziju cjelokupnog projekta i konstatovala da je sve urađeno u skladu s procedurama i da nema nikakvih problema.

Jeste li razgovarali sa ljudima iz federalnog MUP-a?

Vidite, oni dobijaju naredbe iz Tužilaštva BiH i ljudi postupaju po njima. Oni se svaki put kad dobiju naredbu obrate nama, mi damo dokumentaciju i nemamo nikakvu rezervu spram toga. Ja ću tu dokumentaciju objaviti na webu Ministarstva, neka je gleda ko hoće. Iako je revizorska kuća dala pozitivan izvještaj o projektu, sada se pokušavaju ubaciti razni “klipovi”, insinuacije u izvještaj. Na njihovu žalost, nemaju nikakav predmet. Sjećate se da su pokušavali s mojom diplomom, pa im to nije prošlo. Onda su pokušavali sa prisluškivanjem, sa raznim atentatima, pokušavali sa slučajem selefije, pa istraživali neka zapošljavanja ovdje. To je stalna presija, koja godinama traje.

Je li slučajnost to što je direktor hrvatske SOA ponovo pričao o aferi selefije i to u Bruxellesu, da bi se kroz nekoliko dana pojavila ova informacija vezana za Tužilaštvo BiH?

Nije, to je sve sinhronizovano, ništa nije slučajno. Direktor SOA ponovo je izjavio da je to izmišljeno. I to je pokušaj da se ja kriminalizujem i diskreditujem, pa da na kraju mogu reći: evo, vidite šta Dragan Mektić radi. Stojim iza svega što sam rekao i za SOA i za njihovo djelovanje ovdje. Bez obzira na sve što sam rekao i pritisak koji traje četiri godine, jer se stalno nešto u vezi sa mnom provjerava, uzimaju spisi, sad su krenuli na konstruisanje priče. Bitno je samo da sve to što sam govorio, po njihovom mišljenju, postane upitno.

Bratske partije

Ponavljam, neću pasti ni na kakve njihove pritiske, prijetnje, po cijenu bilo kakvih konstrukcija i izmišljanja. Iza svega stoji vrh Tužilaštva BiH, a samo im mogu poručiti da su grdno pogriješili u vezi sa ovim projektom, jer su pokušali napraviti aferu od procedure koju je vodila Delegacija Evropske komisije. Mi nismo trošili svoj novac, to je novac Evrope i sve je bilo podložno reviziji. Da ima bilo šta sporno, prije svih bi reagovala Evropska komisija i to ne bi dozvolila.

Ne bi se čekalo toliko dugo, već biste bili uhapšeni?

Oni četiri godine rove, rovare, izmišljaju, pozivan sam ne znam ni koliko puta u Tužilaštvo da dajem izjave. Kada sam reagovao na aferu SOA, odmah sutradan sam bio pozvan na saslušanje. Nema koga nisu saslušali u tom predmetu, da se probaju uhvatiti za bilo šta. Odgovorno tvrdim da ovo nije projekat u koji sam ja ušao, ja sam ga samo u saradnji sa Delegacijom doveo do kraja potpuno transparentno. Izvještaji revizora postoje. Oni opet sjede i vijećaju kako dohakati Draganu Mektiću i pokazati da Dragan Mektić nije u pravu, posebno Tužilaštvo BiH, a potpuno sam siguran da je korumpirano, kriminalizovano i da radi isključivo za jedan broj političkih partija u Bosni i Hercegovini.

A znamo i kojih?

Znamo, nema ko ne zna da su u pitanju dvije partije koje su se bratski uvezale, ovladale Tužilaštvom BiH i sad vrh Tužilaštva radi ono što se odluči u centralama tih političkih partija.

Jelena Milanović (Oslobođenje)