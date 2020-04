Ministar Radončić se baš uživio u ulogu : Ako treba i ambasador Pakistana će biti “persona non grata”

Ministar sigurnosti BiH Fahrudin Radončić izjavio je danas na vanrednoj konferenciji za novinare da je od direktora Službe za strance BiH Slobodana Ujića tražio da utvrdi tačan broj ilegalnih ekonomskih migranata kako bi se krenulo u proces njihove deportacije iz BiH.

“Veliki broj njih ne želi da našim sigurnosnim službama pokaže svoj pasoš i identitet. Moguće je i da se radi o nekim pripadnicima terorističkih grupa koji će ovdje čekati dvije godine da sakriju svoju prošlost, da odigraju ulogu

spavača”, kazao je Radončić.



Kazao je kako traži da Služba za strance u najkraćem roku provede anketu da li neki od njih pristaju na dobrovoljnu deportaciju.



“Od njih ćemo uzeti pismene izjave kako bismo mogli ući u komunikaciju s diplomatskim predstavnicima u ambasadama njihovih zemalja. Zaista želimo da skinemo ogroman balast od 8.000 do 9.000 ljudi u situaciji kada će naših 50.000-60.000 ljudi vjerovatno ostati bez posla. Ovim želimo psihološki djelovati na druge migrate i ovo je poruka EU da nećemo pristati da postanemo depo za migrante”, naglasio je Radončić.



Kazao je da će ovo biti jedan proces te da je najvažnije napraviti prvi korak. Kazao je da će osim zakonskih izmjena za realizaciju ove strategije biti potrebno osigurati i novčana sredstva za letove kojima će se deportovati migranti.



“Ljudi koji ne žele da otkriju svoj identitet ne mogu ići u migrantske centre nego moraju ići u zatvor. Napravit ćemo zakonsko rješenje. Ne možemo živjeti s ovim problemom pet godina, a imamo situaciju da prošle godine Vijeće ministara nije predložilo nijedno zakonsko rješenje za ovu problematiku. Pouzdano znam da pojedine zemlje kao Pakistan neće biti kooperativne u ovoj priči, a najviše ekonomskih migranata imamo iz Pakistana i Afganistana. Ako odbiju da sarađuju, ja ću tražiti da se pakistanski ambasador proglasi personom non grata i da se uputi u svoju državu. Mi ne možemo izigravati bespomoćnu vlasti”, poručio je on.

