Ministar odbraner BiH Sifet Podžić u Pressingu : Građani Bosne i Hercegovine mogu mirno spavati, ima ih ko čuvati

Gost emisije Pressing bio je ministar odbrane Bosne i Hercegovine Sifet Podžić gdje je izjavio da ako ode EUFOR iz naše zemlje, doći će NATO.

Na pitanje voditelja emisije Amira Zukića da li su Oružane snage BiH u stanju sačuvati mir i državu sačuvati od unutrašnjih i vanjskih faktora, ministar odbrane BiH je kazao kako Oružane snage nisu zadužene i nemaju u svojoj misiji taj unutrašnji mir, i da to rade Ministarstvo sigurnosti, državne agencije, odnosno policija.

“U slučaju unutrašnjih problema, potrebna je odluka institucija, koje trenutno ne rade, da bi pomagali u saniranju nekih posljedica“, izjavio je.

Istakao je i da se sve odluke po pitanju odbrane moraju donijeti konsenzusom.

“Što se tiče spoljnih ugroza, Oružane snage su sposobne i odbranit će oni ovu zemlju. Ali, moramo imati u vidu da OS BiH po zakonu koji smo usvojili 2005. godine se uključuju u kolektivnu sigurnost i OS BiH ne bi bile same – imali bismo snaga koje bi pomogle OS BiH“, naglasio je.

O tome koje su to snage, Podžić je rekao da trenutno imamo EUFOR, a o najavi Rusije da će uložiti veto na produženje mandata EUFOR-a, Podžić je rekao da zna za to.

“Znam da neki očekuju i kažu da će se desiti na Zapadnom Balkanu ono što se desilo u Siriji i Afganistanu, ali da napomenem jednu stvar. Po rezoluciji 10 88 od 12.12. ‘96. godine Aneks 1A 1 B, mir provodi NATO“, rekao je Podžić.

Istakao je i da NATO preuzima sigurnost ako ode EUFOR.

“Niko neće da se pita, da čita. Zašto u Sarajevu pored EUFOR-a kome je NATO 2.12.2004. predao dužnost, zašto je ostao štab NATO-a? Zato što je 3.12. na insistiranje jednog od političara iz BiH, rahmet mu duši, traženo da NATO ostane u Sarajevu, da izvršava posao iz Rezolucije 10 88 i dobije novu misiju pomoći OS BiH u reformi odbrane. Se sekiram se nimalo po tom pitanju“, izjavio je Podžić.

Na pitanje može li se reći građanima da mogu mirno spavati, Podžić naglašava: “Može se reći. Ima ih ko čuvati, nek’ se ne sekiraju. Sigurno”.

Sifet Podžić potcrtao je za N1 da građani Bosne i Hercegovine mogu biti sigurni u svojoj zemlji i da ih ima ko čuvati.

Gostujući u emisiji Pressing govorio je o osnovnom razlogu zašto je odgodio vježbu na Manjači između Oružanih snaga BiH i Vojske Srbije a odgovorio je i zašto član Predsjedništva BiH Milorad Dodik kaže da je prekršio Ustav donošenjem takve odluke.

Podžić ističe da je to “nevjerovatna zamjena teza”.

“U ovoj zemlji je sve moguće, uz dužno poštovanje časnim tužiocima, sudijama, ali sve je moguće namjestiti, pa i ono što ne piše nekome prikačiti. Ja tvrdim, a učestvovao sam u pisanju ovih zakona, da nisam prekršio nijedan član zakona, Ustav i nisam ništa pogriješio jer sam donio odluku o odgađanju vježbe dok se ne steknu uslovi“, istakao je za N1.

Dodao je i kako je odluka Predsjedništva bila organizovati vježbu sa Srbijom u toku 2021. godine i da je ostalo još nekoliko mjeseci dokraja ove godine. Dodao je i kako je ta odluka donesena prošle godine u novembru i sva tri člana Predsjedništva su bila za tu vježbu.

“Ne znam kako bi Dodik mogao iskoristiti za sebe ovo, jer ipak će na toj vježbi raport se predati Komšiću. Ponavljam, sve se prebacuje na politički nivo. Valjda bi onda ja svog predsjednika stranke gurao da bude glavna zvijezda na Manjači”, komentarisao je Podžić u Pressingu.

Dodik je poručio da Podžić neće imati saglasnost Predsjedništva za bilo šta ubuduće, a Podžić je to prokomentarisao tako što je kazao da nije to imao ni u zadnjih pet ili šest mjeseci te da je mnogo prijedloga dnevnog reda padalo.

“Da se ne varamo, znamo mi koji je cilj Dodika i to i javno kaže: da će praviti posebno vojsku RS, pa odvajanje… Ja znam da smo jedan od najtvrđih oraha i valja slomiti Oružane snage, teško je to uraditi. Složni su ljudi u vojsci“, istakao je ministar odbrane BiH.

O tome kako na izjave poput onih o otcjepljenju, formiranju vojske RS, gledaju vojnici, Podžić je naglasio kako je to pravo pitanje.

“Da bi se iko stavio u ulogu ministra odbrane, u ulogu tih generala kako je održati moral, zajedništvo, kako na privremenom finansiranju održati 10.000 ljudi – da li se iko to zapita. I ljetos sam je nestalo naoružanje u Pazariću, ja sam izašao i rekao sve što imate izvolite i istresite sve na mene, nemojte dirati vojsku. Ovo su opasne stvari. Treba to tim ljudima pokazati. Ovo su političke igre. Kažemo radite svoj posao, vrlo ozbiljne i škakljive stvari su u pitanju. Ponovo ih pozivam: recite sve i idite na sve medije i recite da ne funkcioniše vojska zbog Sifeta Podžića, ali ostavite vojsku“, naglasio je Podžić.

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Sifet Podžić pojasnio je na kraju zbog čega je donio odluku o odlaganju vojne vježbe između Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Vojske Srbije koja je trebala biti održana na Manjači

Vježbu Oružanih snaga BiH i Vojske Srbije na Manjači je odgodio ministar Podžić a kao razlog odgađanja je istakao situaciju s koronavirusom.

“Donio sam odluku nakon što sam vidio da u Srbiji zadnjih dana imamo povećan broj zaraženih, evo danas je preko 7.000 zaraženih koronavirusom, u Bosni i Hercegovini takođe je došlo do povećanja broja zaraženih a jako mali broj naših vojnika je imuniziran. Konkretno, oko 19 posto vojnika iz BiH je vakcinisano“, izjavio je ministar odbrane BiH za N1.

“Znamo da Srbija itekako veliki broj vakcinisanih, ali ako imate 7.000 zaraženih, mislim da je to velika opasnost i ovo se prebacilo na političku liniju. Drugi razlog odgađanja vježbe je neusvajanje budžeta i malo sredstava u Ministarstvu odbrane, tako da ima tu ozbiljnih razloga, ali ovo je osnovni razlog“, dodao je Podžić.

“Meni je juče bilo veliko razočarenje pismo koje sam dobio od Tegeltije, s obzirom da sam u odluci naveo da vježbu sa Srbijom odgađam, a ne da donosim odluku da se ona otkazuje. Vidim neki mediji su rekli da sam donio odluku da se otkazuje; ja znam koja su moja ovlaštenja i šta mogu uraditi. Imamo još tri mjeseca od 2021. godine da je izvedemo i nadam se da će se stanje popraviti i realizovati vježbu do kraja godine. Razgovarao sam jutros i sa ministrom odbrane Stefanovićem. Zahvalio sam se jer je on dao korektno saopštenje. Prije 25 dana bio sam u posjeti vojsci Srbije i sve smo dogovorili i nema razloga izmišljati bilo šta“, istakao je.

“Mi smo već navikli na člana Predsjedništva Dodika koji može da radi mnogo štošta i da niko ne reaguje, tako da ste vidjeli da prijeti krivičnim prijavama, da kršim odluke Predsjedništva, ja nisam to uradio, samo sam uradio ono što sam uradio na prijedlog struke – vježbu odgodio iz prvenstveno bezbjedonosnih razloga. Zamolio bih da imaju obzira ti ljudi. Prekjuče smo imali jednu sahranu, danas jednu dženazu. Hajdemo bar prema tim ljudima imati poštovanje. Četrnaest ljudi smo od Covida izgubili, poštujmo bol tih roditelja“, dodao je Podžić u Pressingu.

Voditelj emisije Amir Zukić pitao je ministra odbrane BiH da li je tačno da je Vojska Srbije namjeravala poslati 63. padobransku i 72. specijalnu brigadu, jedinice koje su u haškim procesima tretirane kao jedinice koje su učestvovale u ratu. Podžić je odgovorio da za ovu vježbu pripreme traju šest mjeseci, da su održane konferencije između OS BiH i Vojske Srbije gdje je sve dogovarano i razgovarano. Kako je izjavio ministar Podžić, u prvim prijedlozima sastava Vojske Srbije, bile su te specijalne jedinice, a bilo je u planu i dronova i bespilotnih letjelica, ali da kroz scenarij vježbe, na osnovu zahtjeva standarda NATO-a, gdje se i dogovarala ta vježba, morao se poštovati koncept te je dogovoreno da se vježba održi s jednom mehanizovanom četom Vojske Srbije i dva helikoptera i jednom našom četom.

Prema pisanju pojedinih medija, te jedinice su trebale proći i kroz bh. entitet RS gdje bi bili kao “oslobodilačka vojska”.

Ministar je izjavio da su to podaci s kojima i on raspolaže, ali da postoje tačne i jasne procedure, te prema tome i za ulazak pripadnika druge vojske na teritoriju BiH, ali da ništa od toga nije uticalo na njegovu odluku.

Gostujući ranije u Pressingu Zlatko Lagumždija je upitao otkud sad ideja da održe zajedničku vježbu, te je kazao i da je to to sramna odluka i upitao šta je cilj te vježbe, a ministar odbrane BiH je rekao da “uz dužno poštovanje Lagumdžiji, to je pogrešna teza”.

“Lagumdžija poznaje da mi imamo itekako sugestije iz Brisela i po pitanju NATO integracija da moramo razvijati regionalnu saradnju. Sva tri naša susjeda sam posjetio. Nije valjda da bismo vježbali kako ćemo napadati jedni na druge?“, komentarisao je Podžić.

Na pitanje Zukića da li bi glasanje o zahtjevu za njegovu smjenu bila i deblokada institucija, Podžić je rekao da bi on bio počašćen time.

“Ako ćemo deblokirati rad institucija uz jednu malu žrtvu, ministra Sifeta Podžića, meni će biti čast. Ali mene je iznenadio Tegeltija ako je tako rekao da me je smijenio; zna da bi morao dati ostavku da bi mene smijenio. Tegeltija mene ne može smijeniti. Ako je poslao odluku u Parlament, a jeste, meni će biti zadovoljstvo ako Parlament se odblokira“, poručio je za N1.

Dodao je i da uopće nije zabrinut zbog smjene. Sebe smatra vrlo odgovornim čovjekom te navodi da nije zadovoljstvo sada rukovoditi Ministarstvom odbrane u ovakvim blokadama, nestašici.

“Neće se niko usrećiti ko dođe da zamijeni Sifeta Podžića. Jako je puno posla, izazova, ne želim da naše ljude gurnem u minsko polje i nazor izvedem ovu vježbu. Želim da obezbijedim uslove za ogromno ministarstvo od 10.000 ljudi koje treba nahraniti“, naveo je Podžić.

Rekao je i da je pored SDA i DF koji su stali u njegovu odbranu, i Damir Arnaut takođe rekao da i on njegova stranka se neće složiti za njegovu smjenu, ali da je to manje bitno te ponovio da ko god da dođe na njegovo mjesto, imat će jako puno posla.

“Nisam napravio nikakvu grešku, nisam prekršio Ustav, zakon. Ljudi koji će podnijeti krivičnu prijavu protiv mene… Pa ako ja ljetos nisam, a malo je falilo da prekršim odluku Predsjedništva, i upotrijebim helikoptere, da ljudi koji su dozvolili da toliko gore požari“, kazao je Podžić.

“Ja sam se nalazio na godišnjem odmoru i da sam bio tu… Apsurd da član Predsjedništva ne dozvoli da spašavamo imovinu ove zemlje, i ovih ljudi. Sreća pa nije bilo ljudskih žrtava“, dodao je.

Dodao je i da se Dodik više nalazi na posmatranju vježbi u Srbiji, te da se, kako je naveo Podžić, nije sjetio da Ministarstvo odbrane pita koliko je ljudi umrlo od korone.

Istakao je i da nema komunikaciju s Dodikom, osim kada dođu na sjednicu. Sa Komšićem malo češće, sa Džaferovićem se čuje, ali ne često.

O pisanjima da je odluku o odlaganju vježbe na Manjači donio u konsultaciji sa Komšićem i Džaferovićem, Podžić je poručio da su to “totalne gluposti”.

“Niti sam zvao Komšića niti Džaferovića. Na osnovu prijedloga struke, generala Mašovića, koji je i moj savjetnik, ja sam se složio na njegov prijedlog“, kazao je.

(N1)