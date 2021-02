Ministar odbrane Sifet Podžić o savjetniku Fazlagiću : ”Birao sam sposobne, neki su već otišli, jednog sam naslijedio” (Video)

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Sifet Podžić kazao je za N1 kako “nije uredu što smo jedina zemlja u regionu u koju nije ušla nijedna vakcina, osim onih što je Srbija poklonila bh. entitetu RS”. Istakao je kako je “neko zakazao i da neko treba odgovarati”.

“Jedino što mogu reći je da moja kolegica Gudeljević uradila sve što je bilo u njenoj moći i da samo o tome na Vijeću ministara na ri sjednice razgovarali. Po materijalima koje smo imali i koje je prezentala ministrica, meni se činilo da će snabdijevanje preko Covax sistema biti uredu. I niži nivoi vlasti su pokušali preuzeti aktivnosti nabavke vakcine, ali je malo prethodna nabavka, posebno čuvenih respiratora, utjecalo je i da ljudi teže idu u odluku da se alternativnim putem nabave vakcine. Neko treba odgovarati. Trebali smo na Vijeću ministara predvidjeti rizike i imati rezervnu varijantu, slažem se. Nije nas jednom EU iznevjerila”, rekao je Podržić u Danu uživo.

Na pitanje da li je EU kriva za ovo rekao je: “Da, dosta”.

“Gledali smo preporučeni put, morali smo misliti na alternativu”, dodao je.

Govoreći u o budžetu koji je usvojen na sjednici, kazao je kako je zadovoljniji jer je povećan iznos za MOBiH. U budžetu su predviđena sredstva i za povećanje osnovice plaća.

“Nije raspravljano o tome, budžet sada ide na Predsjedništvo BiH. Jedam za povećanje, ne za linearno, ali policajci i moji vojnici u s upravu, njima treba podići plate”, rekao je Podžić.

Kazao je kako je “ponosan na pripadnike OSBiH koji su u kampu Lipa spriječili humanitarnu krizu sto posto te, ističe, malo oprali obraz EU, državi BiH, entitetima i svim nivoima vlasti”

“Taj kamp je bio katastrofa, ono brzo postavljanje šatora dovelo je do toga da se razviju neki drugi sistemi i da danas imamo donekle prihvatljivu situaciju. Jedino razumijem građane USK, Bihaća i Velike Kladuše i vlasti tih područja jer su oni podnijeli ogroman teret i bilo je vrijeme da im se pomogne da se migranti izmjeste iz gradova. Teret migrantske krize treba se rasporediti po cijeloj BiH. Mnogo je lakše ako u svokoj opštini imate po 50 i 100 migranata, a bilo je načelnika koji su bili spremni prihvatiti to, riječ je samo o načelnicima opština u FBiH. Srbija je to uradila i lakše je tako kontrolisati. Bez kontrole granice sa Srbijom i Crnom Gorom taj problem ne možemo riješiti”, rekao je Podžić.

Krađa oružja iz kasanre Pazarić uznemirila je javnost. Kazao je kako su utvrdili na koji način je do toga došlo, ali da s zbog istrage ne može iznositi detalje.

“Ponavljam, odgovornost moramo snositi od ministra Podžića do posljednjeg vojnika koji je bio na straži, ako ništa barem moralnu odgovornost. Ima dosta tu objektivnih problema. Komisija za sigurnost nam je došla drugim povodom, ali se razgovaralo i tome. Pitao sam na tom sastanku zašto ne dignu ruku za knjiženje vojne imovine kako bi oslobodili naše vojnike koji čuvaju tu imovinu i pojačamo straže, pa da opremimo vojsku. Imamo toliko dobre tehnike, ali za sve -termovizijske kamere, videonadzor – treba novac. OS BiH mogu raditi u okviru žice, unutar kasarne, o putu gdje to završi je u ovlasti drugih. Kada dođe do vanrendog događaja u OSBiH vode se dva postupka, obavijesitmo tužialštvo i imamo naše procedure za disciplinske mjere. U sve i jednom slučaju se to dogodilo. Da li se zapitaju da li 700 KM dovoljno jednom vojniku, ali to ne treba biti alibi. Svi koji su u lancu zakazali će odgovarati. Ovakvi događaji bacaju ljagu na OSBiH, ja to ne prihvatam. Tjerat ću do kraj da saznam gdje je lanac zakazao, ali, s druge strane, za sve što rade, dobri su to momci i generali”, kazao je Podžić.

Izrazio je žaljenje i izjavio saučešće porodici vojnika Radeta Šimića koji je poginuo prethodnog vikenda na Prenju. Kazao je kako je bio vrstan oficir.

Govoreći o opremi, Podžić je rekao kako su osposobili tri helikoptera, a da bi dva helikoptera maeričke proizvodnje treba stići ove, dok druga dva naredne godine u BiH.

Kazao je kako je postignut kompromis za formiranje zajedničke komisije za NATO integracije te da Brisel vrlo dobro zna što ko (ne)radi na tom putu u BiH.

Odgovarajući na pitanje otkud Muhamed Fazlagić Fazla na funkciji njegovog savjetnika, Podžić je rekao da ga je angažovao po preporuci za kreiranje media centra u Domu Oružanih snaga BiH te da je riječ o projektu koji finansiraju međuanrodne organizacije.

“U jednom od razgovora s tom organizacijom preporučen mi je on jer su mi rekli da je radio na jednom sličnom projektu u SAD-u. Angažovao sam ga na preporuku nekih ljudi samo za ovaj projekat. Istina je da se vodi kao savjetni ku kabinetu, imamo ograničenjeu Vijeću ministara da je zabranjeno zapošljavanje po ugovoru o djelu. Imao sam namjeru da ga angažujem par mjeseci, ali ne pada mi na pamet da moljakama i tražim da dignu ruke zbog jednog čovjeka. Zato sam ostavio mjesto u svom kabinetu kad mi zatrebaju ljudi. Imam pravo kao ministar na šest savjetnika. Birao sam sposobne, neki su već otišli, jednog sam naslijedio”, poručio je Podžić.

(N1)

