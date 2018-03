Ministar Mektić za Reuters : Srbi iz RS-a se vojno obučavaju u Rusiji

Dragan Mektić, ministar sigurnosti BiH , optužio je u intervjuu Reutersu lidere u bh. entitetu Republika Srpska za nacionalističku retoriku i podršku paravojnim organizacijama, kako bi zastrašili političke protivnike i pridobili glasače uoči oktobarskih izbora u ovoj zemlji.

On je kazao da politika u RS-u trguje strahom te da je povećan osjećaj nesigurnosti.

Pozivajući se na pouzdane izvještaje, Mektić je novinarima Reutersa kazao da mladi Srbi prolaze vojne obuke u kampovima u Rusiji.

Snažne političke poruke ‘Noćnih vukova’

“Vjeruje se da su grupe, kao što su ‘Noćni vukovi’, koji će iduće sedmice posjetiti RS, u sklopu svoje balkanske ‘turneje’, angažovale vlasti RS-a kako bi propagirale netoleranciju prema nesrbima ili umjerenim Srbima uoči oktobarskih izbora”, navodi Mektić.

Kazao je da postoje pokušaji da se manipulira izborima na različite načine.

“U posljednje vrijeme, kroz organiziranje specijalnih grupa koje proizvode svojevrstan fizički pritisak na (pojedine) građane kako bi se oni uplašili i ne bi izašli na glasanje – to je posebno praksa vlasti u RS-u. Oni pokušavaju da osnuju paraobavještajnu strukturu pod krinkom patriotske organizacije i da je iskoriste za obračun sa protivnicima”, rekao je.

Naveo je da “Noćni vukovi” nisu tipičan motociklistički klub, “oni nose snažne političke poruke”.

Nepotrebno gomilanje oružja

“Vlasti RS-a žele im dati legitimitet i iskoristiti ih u izbornom procesu”, kazao je Mektić, navodeći izvještaje o tome da “Noćni vukovi” planiraju otvoriti ured u Banjoj Luci i nadgledati izbore.

Smatra da je nedavna kupovina 2.500 pušaka za Ministarstvo unutrašnjih poslova RS-a legalna, ali da je u disproporciji u poređenju s entitetom Federacija Bosne i Hercegovine.

“Oni trebaju oružje, i to nije upitno, ali postavlja se pitanje proporcionalnosti. To može dovesti do nepotrebnog gomilanja oružja, koje može biti pogrešno iskorišteno na razne načine”, kazao je Mektić.

