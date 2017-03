Ministar Mektić u Pressingu : Imam dokaze da Dodik radi na rušenju Vučića, proslijedili smo ih Srbiji

Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić tvrdi da na rušenju premijera Srbije Aleksandra Vučića svjesno rade iz kabineta Milorada Dodika u korist Vuka Jeremića , te da za to posjeduje i materijalne dokaze.

“Imam dokaze za to. To govorim tri-četiri puta, čak sam namjerno govorio u udarnom terminu ne bi li neko reagovao. Materijalne dokaze smo na određen način proslijedili institucijama vlasti u Srbiji“, rekao je Mektić u Pressingu na N1.

Na pitanje da li aktuelni premijer Srbije zna za te dokaze, Mektić je rekao da ima povratnu informaciju da je Vučić upoznat.

“Onaj kome smo dali je u obavezi da daje razne vrste obavještajnih informacija Vučiću. Imam povratnu informaciju da on to zna. Također, imam saznanja da je reagovao tako da mu je to bilo neshvatljivo da se neko može ponašati na takav način izvan Srbije prema institucijama vlasti u Srbiji“, odgovorio je Mektić.