Ministar Mektić poručio Dodiku : Milorade, šalji svoju djecu u rat, a ne sirotinju

Danas je u Istočnom Sarajevu održana konferencija za medije Saveza za promjene, a obratio se i ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić koji je kazao da Milorad Dodik “fabrikuje laži”.

“Ja želim samo da se vratim 24 sata unazad kada je Milorad Dodik bezočno lagao putem medija iz Srbije, patološki ima potrebu da laže već duže vremena izmišlja razne nebuloze i glupsoti. Slagao je i Vučića pa je i on prenio krivu informaciju; da je traženo njegovo hapšenje od SzP-a. Ja lično ne bih imao ništa protiv toga i naravno da će to vrijeme doći, to nije toliko bitno ali ima patološku potrebu da laže i slaže. Kažem vam da nije bio zahtjev za hapšenje nego za pravnu pomoć jer je u jednom danu 1,5 miliona KM prebačeno iz Pavlović banke u Bijeljini. Samo smo to provjerili da bi on ispao žrtva i rekao da neko “udara na RS”“, kazao je Mektić.

Dodao je da “neće sjahati s grbače Dodiku dok on ne sjaše s grbače ovom narodu”.

“Nećemo ti sjahati s grbače dok ti ne sjašeš s grbače ovom narodu. Onda nećeš biti u poziciji, nego na nekom drugom mjestu – u zatvoru. On ne smije, i kad ste ga vidjeli da priča o ekonomiji, zapošljavanju, siromaštvu i kandžiji kojom goni našu omladinu iz RS u bijeli svijet gdje naša fakultetski obrazovana djeca idu kao konobari, vozači i radnici na baušteli u Evropi“, kazao je Mektić.

Mektić je još kazao da ima “imalo pravne države, on bi do sada bio 50 puta uhapšen”.

“Zato on od sebe pravi žrtvu, pa da ima imalo pravne države bio bi 50 puta uhapšen i bio bi tamo gdje treba da bude. Ne smije da priča o bitnim stvarima, kako da se živi bolje i otvore radna mjesta, pobljša ekonomija. On fabrikuje laži, za koga kupuje uniforme?? Koga on uvlači u rat? Neće više tamo ići djeca sirotinje, šalji svoju djecu Milorade. Džip kojeg su iznajmili za paradu je od jednog kriminalnog lica iz Bugojna, zato je zamaskiran broj tablica bio. Znam tačno ko je kriminalno lice, nećemo takvu paradu nego paradu časnih i poštenih ljudi. Što nije bio ešalon časnih ljudi, rudara iz Ljubije“.

