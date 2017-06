Ministar Mektić podržava proteste i bunt: Spasite BiH, ljudi odlaze

Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić održao je pres-konferenciju na kojoj je kritikovao rad pravosudnih institucija.

Mektić je na početku obraćanja kazao da mu niko ne daje više pažnje od RTRS-a i postavio pitanje čime je to zaslužio.

“Ničija nije sjala do zore. Nadam se ni moja. Jedini način da neke stvari razjasnim, objasnim, pokažem i dokažem je na ovaj način, da komuniciram sa vama jer kod većine vas vidim partnere. Šta me ponukalo ili isprovociralo da zakažem današnju konferenciju je odluka Ustavnog suda BiH u kojoj je Ustavni sud odlučivao po apelaciji 150 apelanata koji su podnijeli apelaciju zbog toga što sudovi u BiH svjesno namjerno krše ljudska prava i sistemski krše pravdu unutar raznih postupaka i na taj način nanose štetu građanima”, kazao je Mektić.

On je dodao da su građani počeli da plaćaju cijenu nerada pravosuđa, da se svjesno krše pravila krivičnog postupka, Ustava BiH, Evropske konvnecije…

“Ružice Jukić, umjesto da mašeš diplomom Dragana Mektića, da istražuješ u kakvom sam žutom stojadinu došao ovdje u Sarajevo, bavi se sistemskim kršenjem prava u sudovima i pravosudnim institucijama. Pošto se mnogi ne znaju baviti poslovima, bilo bi najpoštenije da ovakvi ljudi odu iz pravosudnih institucija. Kad bi mogli zabranili bi građanima da imaju ikakav stav o pravosuđu”, naveo je Mektić.

Kako je naveo, nakon presude Ustavnog suda u slučaju apelacija 150 građana, sad može mirnije savjesti govoriti o svemu.

“Mogu da pozovem građane da zbog ove nepravde u smislu zaštite svoga prava, obrate apelacijama Ustavnom sudu BiH jer je to jedini način da natjerate sud da riješi predmet i da ga namjerno ne opstruiše, da nešto uradi u otklanjanju sistemskog rušenja prava. Neka ih je sramota i ne znam kako mogu gledati građanima u oči, kako mogu uzimati enoromne plate”.

Ponovo se osvrnuo na izvještavanje RTRS-a o njemu i njegovim aktivnostima.

“Ne znam zašto sam svaki dan i svaku veće aktuelan RTRS-u da prate mene. Ovo je jedina prilika i način da se odbranim od laži i nebuloza RTRS-a. Navode da ministar Mektić poziva na proteste, bunt i to ne bi niko smio da radi, pogotovo ne bi smio ministar za bezbjednost BiH. Da bi to potkrijepili, počnu da hvataju raznorazne eksperte koji za zrno pšenice izmišljaju i laju. Jučer se pojavio ekspert, bivi oficir JNA koji je čitav svoj vijek proveo u KOS-u i ganjao nekomuniste. Rekao je otkud pravo Mektiću da poziva na nerede, demonstracije i bunt. Rekao sam da bunt, da protesti, da izraziti svoje nezadovoljstvo. Šta je sporno što se protestuje? Je li to udar na ustavno pravni poredak?”, pita se Mektić.

Kako je naveo, RTRS bezočno obmanjuje građane i “za naplatu pretplate od sedam maraka se kupe jaja ispod kvočke”.

“Na pet stanovnika u Banjaluci imate jednog eksperta za bezbjednost. Eksperti u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji su ljudi od nauke i struke, profesori na fakultetima. Kod nas ne znaš ko ji je uhvatio i odakle su. (Dževad) Galijašević je ekspert za bezbjednost, terorizam, organizovani kriminal i još nešto”.

On je pozvao građane da izraze svoje nezadovoljstvo stanjem.

“Putem demokratskog procesa da se izvrši pritisak, da se ne uništava ekonomija, da se spriječi kriminal i korupcija, da se spasi i RS i BiH jer ostadosmo bez naroda i omladine”.

Komentarisao je i početak suđenja u slučaju suđenja Kemala Čauševića.

“Ovo što počinje nije Pandora. Ovo je suđenje Kemalu Čauševiću za neko uzimanje mita. Predmet je uništen i sada ćemo plaćati štetu onima koji su bili pritvoreni, a nakraju nema ni optužnice”.

O koncertu Thompsona.

“Sam po sebi on je meni neprihvatljiv, zato što taj Perković, tako se zove, na jedan verbalni način promoviše retoriku nacionalizma. Može sada da pjeva o ljubavi koliko hoće. Sjećam se njegove pjesme “Jasenovac i Gradiška stara”. To je morbidno fašistička pjesma. Pogledajte kakva je ikonografija? Kome i čemu?”, pita se Mektić.

(Kliker.info-N1)