Ministar Mektić podigao glas : Zaustavit ćemo ulaske hrvatske policije u BiH po cijenu konflikta

“Sredinom prošle godine češka vlada Ministarstvu sigurnosti iskazala je namjeru za donacijom u iznosu od milijun eura. Ja sam odlučio da kompletna donacija bude usmjerena prema Graničnoj policiji, odnosno da bude potrošena na kupovinu visokosofisticirane tehnologije da bi se bolje tehnički opremila i imala bolje kapacitete u borbi protiv ilegalnih migracija, pogotovo kada pogledamo da Graničnoj policiji nedostaje nekoliko stotina policajaca i da imamo problema u zaštiti granice”, kazao je ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić.

Novac koji je Bosna i Hercegovina dobila za suočavanje sa ilegalnim migracijama Europska unija do sada je davala međunarodnim organizacijama.

“U početku sav novac koji smo dobijali iz EU fondova za pitanje rješavanja ovog problema bio je usmjeravan na saniranje posljedica. Od onog momenta kada su migranti ušli u BiH novac smo trošili isključivo za njihovo humanitarno zbrinjavanje”, objasnio je Mektić.

“Nakon sastanka 17. lipnja s Europskom komisijom razgovarali smo o nekom novom načinu doniranja i korištenja tog novca. Europska komisija je zainteresirana da taj novac sada direktno prenese institucijama BiH, kako bi ga one usmjerile na potrebe koje misle da su najaktualnije”, kaže Mektić.

No, ukoliko će Europska unija davati novac direktno bosanskohercegovačkim institucijama, onda moraju postojati i neki zahtjevi. Osnovni zahtjev je – kredibilitet.

“EU je tražila da osposobimo naše institucionalne i pravne kapacitete, da garantiramo da možemo valjano i odgovorno trošiti taj novac. Jedan od uvjeta je bio da preciznije uspostavimo poziciju i nadležnosti Operativnog državnog stožera koje se bavi problemom migracija. Tražili su i da jedan ekspert iz EU bude sastavni dio tog Operativnog stožera i da se nakon te uspostave novac daje izravno nama”, rekao je Mektić.

Državni resorni ministar pojasnio je i kakva je trenutna bosanskohercegovačka situacija kada je u pitanju kredibilitet BiH kod EU.

“Sporo ide naš kredibilitet, jer se politika kod nas involvira u sve živo, pogotovo tu gdje ima novca. Sa raznih razina vlasti postoje inicijative da se taj novac odmah u EK rasporjeđuje na entitete, agencije. Oni ne žele pristati na to, jer kao ‘local point’ vide Ministarstvo sigurnosti”, objašnjava Mektić.

“Predstavnici Europske komisije rekli su da će doći početkom rujna kako bi vidjeli što smo uradili. Intervenirao sam da to pomaknemo za kraj mjeseca, kako bi mogli neke stvari završiti, kako bi mogli biti kredibilni”, dodao je Mektić.

Da bi se kontrolirala migrantska kriza, Mektić je kazao da je potrebno 15 milijuna maraka godišnje, ali zbog neformiranja vlasti nije bilo ni proračuna za ovu godinu. Mektić je objasnio kako riješiti migrantski problem u Unsko-sanskom kantonu nakon formiranja vlasti i usvajanja proračuna.

“U stalnom sam kontaktu sa predstavnicima Unsko-sanskog kantona. Jedna je ideja da se zatvore migrantski centri Bira i Miral koji se nalaze neposredno u gradskim zonama, jer na različite načine ometaju normalno funkcioniranje lokalne zajednce, te da napravimo jedan veći prihvatni centar da bi ih dislocirali. Vrlo je izvjesno da ćemo napraviti još jedan prihvatni centar izvan USK koji bi bio kapaciteta do 1500 osoba, da bi mogli rasteretiti USK. Na teritoriji Republike Srpske to se ne može, vlasti ne dozvoljavaju”, rekao je Mektić.

“Ja sam pisao Predsjedništvu BiH o nekoliko mjera i radnji koje bi nam morali odobriti kako bi se uspješnije mogli nositi s ovim problemom, da dobijemo pomoć vojske, da zapriječimo ulazak žicom, da dislociramo te centre. Ni jedna od tih mjera nije odobrena”, dodao je Mektić koji ne vidi ništa radikalno u postavljanju žice.

U više navrata, Dragan Mektić je tvrdio da hrvatska policija ulazi na teritoriju BiH kako bi vratili migrante, te da prilikom ulaska koriste oružje.

“Hrvatska je potpuno odustala od Sporazuma o readmisiji i prešla na ilegalne radnje. Za to postoje dokazi. Nećemo dozvoliti više povrijeđivanje teritorijalnog integriteta BiH. Bit ćemo prinuđeni reagirati po cijenu konflikta. To znači da ćemo stati na našu granicu. Ne damo ni jednoj stranoj vojnoj ili policijskoj sili ulazak unutar BiH. Koristeći Ustav i zakone BiH mi smo dužni zaštititi teritorijalni integritet. Mi smo na granici, ne možemo samo stajati i mirno gledati kako netko prolazi. Poručujem hrvatskoj strani: Zaustavit ćemo to po cijenu konflikta”, kazao je Mektić.

Kada je u pitanju Srbija, Mektić je naglasio da nisu zabilježeni njihovi prelasci granice na teritoriju BiH.

“Što se tiče istočnih susjedam, mi nemamo narušavanje teritorijalnog integriteta, događaju se ilegalne migracije, podstrekavaju se. Informacije o nasilju i primjeni sile dobivamo od migranta prije svega i nemamo primjedbe na postupanje srpskih i crnogorskih policajaca, ali imamo dokumentirane slučajeve teškog maltretiranja migranata od strane hrvatske policije”, navodi Mektić.

Dodao i to da je Hrvatska priznala da je postojao pushback tek nakon pritiska medija i drugih država.