Ministar Mektić odbacio tvrdnje predsjednika Srbije : BiH može sama uhapsiti Dodika, ne treba to tražiti od Srbije

Vlasti BiH zatražile su od Srbije pomoć u istrazi o sumnjivim finansijskim transakcijama na području te zemlje povezanim s predsjednikom bh. entiteta Republika Srpska Miloradom Dodikom, no iz Beograda nikada nije stigao nikakav odgovor, izjavio je u utorak ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić.

U izjavi koju je prenio sarajevski portal Faktor, Mektić je odbacio tvrdnje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića kako je iz Bosne i Hercegovine prošle godine u Beograd stigao zahtjev da se tamo uhapsi Dodik.

Vučić je takvu tvrdnju iznio u intervjuu za beogradsku televiziju Happy, prenosi Hina.

Tužilaštvo BiH istražuje Dodika

“Bio je službeni zahtev za privođenje predsednika RS-a prije godinu dana. Zamislite da Srbija privodi predsednika RS-a. Jeste li vi normalni? Što hoćete, da pravimo granicu onakvu kakva je nekada ranije pravljena?”, kazao je Vučić u tom intervjuum dodajući kako je sve to bilo zbog “neke vile”.

Mektić je rekao kako je Vučić iznio potpuno netačne tvrdnje, ili su ga njegovi saradnici o svemu krivo informirali.

“To nije bio nikakav zahtjev za privođenje ili za hapšenje, ali bio je zahtjev za međunarodnu krivično-pravnu pomoć, da se provjeri finansijska transakcija Milorada Dodika”, kazao je Mektić.

Pojasnio je kako je riječ o prebacivanju iznosa od 750.000 eura iz Pavlović banke registrirane u Bosni i Hercegovini na račun Komercijalne banke u Beogradu.

“Ovdje se sumnjalo u porijeklo tog novca te se samo tražilo da se istraži ta finansijska transakcija”, kazao je Mektić.

Takav zahtjev iz Sarajeva je poslan u Beograd prije gotovo godinu dana, i to na osnovnu sporazuma o međudržavnoj pomoći u krivično-pravnim pitanjima, potpisanog još 2005. godine, no iz Srbije do danas nema nikakvog odgovora.

Dodik je pod istragom Tužilaštva Bosne i Hercegovine, zbog sumnje da je na nezakonit način kupio vilu u elitnom beogradskom naselju Dedinje, za koju je platio 750.000 eura.

‘Bio bi uhapšen u zemlji u kojoj živi’

Sumnja se da je on tu kupovinu obavio u gotovini, novcem nejasnog porijekla, a cijelu transakciju prikrio je naknadno odobrenim fiktivnim kreditom privatne Pavlović banke iz Bijeljine.

Mektić je kazao kako niko iz Bosne i Hercegovine ne bi tražio da Srbija privodi Dodika, jer bi u slučaju takve potrebe on bio uhapšen u zemlji u kojoj živi.

Izrazio je nezadovoljstvo odnosnom vlasti Srbije, sugerirajući kako one sudjeluju samo u istragama koje se odnose na “obične smrtnike”, dok političare poput Dodika očigledno smatraju nedodirljivima.

