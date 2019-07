Ministar Džindić nakon gašenja Aluminija : Proglašenje stečaja neće smetati potencijalnim investitorima

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić izjavio je, nakon što je sinoć tačno u ponoć ugašen mostarski Aluminij, da je dobio obećanja od v. d. direktora Dražena Pandže da će danas zvanično biti poslan zahtjev za stečaj.

“Proglašenje stečaja neće promijeniti odluke ili nakane potencijalnih investitora jer su oni upoznati o stanju u Aluminiju. Oni su bili upoznati o situaciji. Mora se naći model koji će biti samoodrživ”, kazao je Džindić.



Kako javlja Klix , Vlada FBiH, prema njegovim riječima, ostaje na stanovištu da će tražiti nove strateške partnere i da će razgovarati s partnerima s kojima su do sada razgovarali.



Naveo je, također, da je od v. d. Dražena Pandže dobio obećanje da će poslati kompletan zapisnik o proceduri gašenja.



“Vlada FBiH je prošle godine izdvojila pet miliona za uvezivanje radnog staža. Pomoći ćemo radnicima, onima koji su ostvarili uslove da odu u penziju, da im se uveže radni staž”, rekao je Džindić.



Napominje kako su definisani naredni koraci vezani za uposlenike.



“Vlada FBiH ostaje uz radnike. Ispunit će ono što je obećala. Očekujemo informaciju. Na osnovu te informacije će vlada činiti daljnje korake”, istakao je on.



Poručio je da Aluminij ima 300 miliona KM duga Elektroprivredi HZHB.



“Ako krene stečaj, prema zakonu su jasno definisana pravila kako se to namiruje”, zaključio je Džindić.