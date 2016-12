Milorad Pupovac tvrdi : Sistemska kampanja prijetnji Srbima u Hrvatskoj

Politički predstavnici srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj godinama unazad ukazivali su na razne probleme na koje nailaze u svome političkom djelovanju. “Kap je prelila čašu” poslije nedavnog prosvjeda, koji je ispred zgrade Srpskog narodnog vijeća (SNV) i zagrebačke gradske organizacije SDSS-a organizirao A-HSP.

Odmah potom oglasila se i najveća srpska stranka u Hrvatskoj, Samostalna demokratska srpska stranka (SDSS), odakle su ukazali na svakodnevne probleme na koje u svome radu nailaze politički predstavnici Srba u Hrvatskoj.

Prijetnje u valovima

Govoreći na ovu temu, politički predstavnici Srba podsjećaju na prijetnje, prozivke i razne druge događaje, a koji im onemogućavaju normalan rad. Neki su od njih u određenim situacijama glasno rekli da se ne osjećaju sigurno. Zbog svega toga reagirao je i Glavni odbor SDSS-a, koji tvrdi kako se kampanja obnavlja i intenzivira posljednjih dana.

“Uvrede, prijetnje, pozivi na oduzimanje državljanstva i protjerivanje iz zemlje te pozdravljanje ustaškim pozdravom ‘Za dom spremni’ i stvaranje atmosfere mržnje i linča prema predsjedniku Srpskog narodnog vijeća, predsjedniku Glavne skupštine naše stranke i njenom zastupniku u šestom mandatu Sabora predstavlja ne samo najgrublju povredu demokratskog političkog pluralizma i nacionalne ravnopravnosti kao temeljnih vrijednosti Ustava Republike Hrvatske već i poticanje na nasilje i mržnju po etničkoj i političkoj osnovi, a što je i Ustavom i zakonom zabranjeno i predstavlja kazneno djelo”, stav je GO SDSS-a.

Uz izražavanje podrške Miloradu Pupovcu zatražili su od nadležnih državnih organa Hrvatske da se SDSS-ovim saborskim zastupnicima omogući sigurnost i nesmetan rad. Isto tako zatražili su da se institucijama srpske manjine također omogući da u miru i sigurnosti obavljaju svoje aktivnosti, koje su bazirane na pozitivnom zakonodavstvu RH i od interesa su i za manjinsku zajednicu i za društvo u cjelini.

Govoreći na ovu temu, potpredsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac kaže kako se on osobno već duže vrijeme suočava s raznim neugodnostima u svome političkom djelovanju.

“Bilo je tu prijetnji telefonom, slanja različitih prijetećih i uvredljivih poruka, e-mailova… To dolazi u valovima, a u posljednje vrijeme je intenzivirano s Facebookom i drugim društvenim mrežama”, kaže Pupovac.

Atmosfera linča

Dodaje kako sve to što se događa njemu i ostalim srpskim političkim predstavnicima u Hrvatskoj svakako otežava normalan i nesmetan rad, kao i da im se u isto vrijeme znatno sužava prostor za političko djelovanje. Tvrdi kako se vodi sustavna kampanja ne samo protiv njega osobno nego i protiv predsjednika SDSS-a Vojislava Stanimirovića, ali i drugih istaknutih članova stranke i zajednice. Pupovac kaže kako se to radi posredstvom kontinuiranog iznošenja raznih optužbi, poput onih za ratne zločine, četništvo, velikosrpstvo…

Podsjetio je i na skup ispred SNV-a u Zagrebu, poslije kojega je priveden i predsjednik A-HSP Dražen Keleminac, za koji kaže da je imao za cilj zastrašivanje, širenje mržnje, ali i stvaranje slike o Miloradu Pupovcu i SNV-u kao neprijateljskoj pojavi i organizaciji koju treba protjerati iz Hrvatske i oduzeti državljanstvo.

“Taj skup imao je cilj i stvaranje atmosfere linča. Radi se o veoma opasnim porukama, koje očito dobivaju pravo građanstva”, istakao je Pupovac.

Posljednji u nizu srpskih političara iz Hrvatske, a koji je doživio neugodnost zbog svoje nacionalnosti i političkog djelovanja, jest predsjednik Izvršnog odbora SDSS-a i dožupan Sisačko-moslavačke županije Boro Rkman. Njega je, dok je govorio za govornicom Županijske skupštine, Željko Soldo (HSP) gađao smotanim papirom, uzvikujući pritom da je Rkman “abolirani četnik”. Rkman je i ranije bio “meta” raznih napada.

Dio političkog folklora

“Kada se suočite s nečim takvim, nikako čovjeku ne može biti ugodno raditi i djelovati. Nije ugodno niti za mene, a niti za predstavnike srpske zajednice koju predstavljam. Osobno se trudim raditi normalno koliko god je to moguće, iako moraš paziti što govoriš, voditi računa o neverbalnoj komunikaciji pojedinaca i slično. Ipak, sve ovisi o tome kako tko percipira to što se događa, pri čemu ima onih koji takve događaje izuzetno teško prihvaćaju”, rekao je Rkman.

I on kaže kako je niz predstavnika SDSS-a dosad imao neugodna iskustva, pri čemu posebno ističe Vojislava Stanimirovića, za koga kaže kako je imao razne prijetnje. Naime, čelnik SDSS-a u više navrata dobivao je prijetnje telefonom, SMS-ovima, e-mailom, a jednom ga je na ulici susreo jedan građanin i prijetio. Stanimirović je neko vrijeme bio i pod zaštitom policije.

Rkman je podsjetio i na niz prijetnji upućenih i na njegov račun.

“Ima tu svega, a i danas čuvam barem 50 prijetećih poruka. Ima tu i niz slučajeva gdje se navodi konkretna prijetnja životom uz ime i prezime osobe koja izriče prijetnju. Niz je i onih gdje se navodi moj broj telefona, brojevi registracije vozila koje vozim, kuda se krećem… Medijske istupe gdje me se proziva na razne načine niti ne računam”, ističe Rkman dodajući kako se takvim stvarima najčešće bave političke stranke bez prave snage.

Tvrdi kako iza svega stoji skupina ljudi koja je mentalno još u ratnim godinama, dok ima i onih koji sve to čine radi političkih potreba. Naime, izvodeći određeni politički performans cilj je osigurati po neki dodatni glas.

U vrijeme postavljanja i razbijanja dvojezičnih ploča u Vukovaru dogradonačelnik Vukovara u ime srpske nacionalne manjine i potpredsjednik Demokratskog saveza Srba (DSS) Srđan Milaković javno je izašao u medije izjavom kako se ne osjeća sigurnim u gradu.

Dva rješenja

“To je istina, ali to je bilo u to vrijeme kada su bili drugačiji osjećaji i kada se nije znalo u kom smjeru sve to može otići. O nekoj fizičkoj ugroženosti trenutno ne mogu govoriti, ali zato se kontinuirano suočavam s opstrukcijom moje dužnosti i posla. Meni se ne dozvoljava da uručujem ugovore o stipendiranju, ne poziva me se na božićni domjenak zaposlenih u gradskoj upravi…”, kaže Milaković.

Kaže kako je imao više situacija da mu, dok daje izjave medijima, dobacuju ili zvižde sa strane ili trube iz auta. Jednom prilikom, dok je davao izjavu, jedan prolaznik prešao je prstom preko svoga vrata šaljući, kako kaže, jasnu poruku.

“To sve je poruka meni, ali i poruka cjelokupnoj srpskoj zajednici u Hrvatskoj, kojoj nikako ne može biti svejedno. Ljudi su mišljenja ‘Ako se to događa jednom saborskom zastupniku, dožupanu ili dogradonačelniku, što onda oni mogu očekivati'”, ističe Milaković.

Poslije svega postavlja se pitanje kako se sve to što se događa može zaustaviti i spriječiti neke nove slične poruke. Svima su im oči uperene, prije svega, u vladajuće i u državne organe.

“Postoje dvije razine rješavanja takvih stvari i problema. Jedna je javna politička poruka relevantnih predstavnika javnog i državnoga života, a druga reakcija nadležnih tijela državnih vlasti, koje imaju uporište u zakonu. Pri tome treba voditi računa da se ne radi samo o običnim prekršajima nego i prekršajima kaznenog zakona za pojave širenja i poticanja vjerske i nacionalne mržnje”, zaključio je Pupovac.

