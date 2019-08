Milorad Pupovac: Hrvatska postaje faktor nestabilnosti na prostorima bivše Jugoslavije

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac upozorio je u razgovoru za Radiosarajevo.ba, a povodom najnovijih napada na građane srpske nacionalnosti na kninskom području, kako situacija u Hrvatskoj u pogledu međuetničke tolerancije nije dobra.

“U pogledu stanja mira, sigurnosti, poštivanja Ustava i zakona, te poštivanja međunarodnih ugovora, koje je Republika Hrvatska potpisala, poštivanja povelja međunarodnih organizacija čija je članica, od UN-a, NATO-a, Vijeća Evrope i Evropske unije, situacija u Hrvatskoj nije dobra”, dodaje Pupovac.

Prema njegovim riječima, situacija u toj zemlji se pogoršava od 2014. naovamo.

“Dolaskom Andreja Plenkovića (aktuelni premijer RH) na vlast to je bilo zaustavljeno, ali se onda, nakon kratkog vremena, ponovo obnovilo i sada iznova kulminira, tako da u proteklih dva ili tri mjeseca imamo povećan broj vrlo ozbiljnih, ne incidenata, nego vrlo ozbiljnih nasilnih radnji, prema ljudima, njihovoj imovini, njihovoj etničkoj pripadnosti… To je, nažalost, ono što Hrvatsku izdvaja iz ostataka prostora bivše Jugoslavije, gdje slika, istina, nije najljepša, ali Hrvatska u tom pogledu preuzima vrlo neslavnu zastavu“, tvrdi lider SDS-a za Radiosarajevo.ba.

Smatra da to u svakom slučaju jeste manifestacija netolerancije i neprihvaćanja razlika, te pokušaj poništavanja razlika.

“One su tijesno povezane sa istorijskim revizionizmom koji se u Hrvatskoj ogleda u tome da se pokušava rehabilitirati ustaški pokret i ustanoviti ga u novom evropskom kontekstu, u novoj evropskoj Hrvatskoj. U tome značajnu ulogu imaju pojedini članovi episkopata lokalne Katoličke crkve i klera općenito, imaju pojedine veteranske organizacije, pojedine političke stranke i nevladine organizacije koje su nastale uz tijesnu povezanost s episkopatom lokalne Katoličke crkve i nacionalne Katoličke crkve i političkih stranaka koje su s njima povezane kao njihovo političko krilo”, upozorava Pupovac.

Prema njegovim riječima na sceni je historijski revizionizam.

“Ta vrsta istorijsog revizionizma u kojem se u evropskom kontekstu želi rehabilitirati ustaštvo, a optužiti sve druge: Jugoslaviju, socijalistički poredak, komunistički pokret, druge narode na prostoru bivše Jugoslavije, to jeste Srbe i ostale, to je nešto što je matrica po kojoj se to odvija u Republici Hrvatskoj. I to doprinosi tome da Hrvatska postaje faktor nestabilnosti na prostorima bivše Jugoslavije. Da Hrvatska postaje faktor produbljivanja nepovjerenja na prostorima bivše Jugoslavije i da predstavlja svojevrsnu crnu ovcu ionako ne baš svijetlom stanju međuetničkih odnosa na prostorima bivše Jugoslavije”, podvukao je.

Na pitanje kamo cijela situacija vodi i da li ima izgleda da se dese promjene u političkom i društvenom životu Hrvatske, Pupovac veli:

“Nažalost, ta aktuelna kampanja za predsjedničke izbore pokazuje procese gdje se većina kandidata ili dobar dio kandidata natječe u tome ko će se više dodvoriti toj vrsti političke filozofije koju sam oslikao kao istorijski revizionizam, rehabilitaciju ustaškog pokreta…. To je nešto što nije borba za glasove, to je nešto što ima još skuplju cijenu, a to je borba za vrijednosti koje mogu ostati dugo prisutne u hrvatskom društvu“, ističe Pupovac.

Podsjeća da je, sa nizom drugihm zanačjno doprinio tome da Hrvatska bude priznata kod ključnih međunarodnih institucija i asocijacija, da se stvori povjerenje na osnovu kojeg Hrvatska može biti prihvaćena i priznata.

“Danas možemo konstatirati da Hrvatska to povjerenje vrlo brzo troši i da, ukoliko se nešto hoće napraviti, mora se obratiti tim istim međunarodnim organizacijama i asocijacijama, od UN-a preko NATO, Vijeća Evrope, EU, a po potrebi i na neke druge adrese koje mogu snažnije utjecati na to kako i na koji način politički sudjeluju u formiranju političkog života dio epsikopata lokalne Katoličke crkve”, zaključuje Pupovac.

Faruk Vele