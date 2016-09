Milorad Dodik u Pressingu : Od Bakira Izetbegovića sam dobio što nisam mogao ni sanjati

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je gostujući u Pressingu izjavio kako se ne plaši hapšenja i da je zadovoljan što je referendum o Danu RS prošao bez problema.Referendum je jučer održan, preplašeni narod barem malo može odahnuti. Nije počeo rat. Sve je prošlo bez značajnijih incidenata.

Mogu odahnuti i organizatori referenduma o Danu RS jer niko nije uhapšen, niti smijenjen zbog kršenja odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i zabrane referenduma. Na izjašnjavanje je izašlo 55 posto stanovnika ovog bh. entiteta, a 99,8 posto njih glasalo je za to da se 9. januar i dalje slavi kao Dan Republike Srpske.

Političar i lider oko kojeg se sve vrti posljednjih mjeseci, Milorad Dodik, bio je ekskluzivni gost Pressinga.

Mnogi su najavljivali da ćete biti smijenjeni, pa čak i uhapšeni. Evo Dodika živ i slobodan. U Beogradu. Šta radite tamo?

Sinoć sam bio u Višegradu i na Palama, a onda sam jutros došao u Beograd radi nekih obaveza i ostao sam ovdje kako bih snimio Pressing. Čuo sam danas sa Vučićem (premijer Srbije), koji je izrazio zadovoljstvo što je referendum prošao mirno i da se sada može očekivati smirivanje tenzija.

Jeste li zadovoljni rezultatom referenduma?

Zadovoljan sam činjenicom da je referendum prošao bez problema. Također, zadovoljan sam i sa rezultatom mada sam malo umoran i nenaspavan. Uradili smo vrlo važan posao i odmah smo rekli da je provođenje referenduma u funkciji provođenja odlike Ustavnog suda BiH i mi smo se odlučili da toj odluci treba prilagoditi proslavu Dan RS. Prvi korak je referendum, a sljedeći koraci su da se ponovo vratimo u Narodnu skupštinu RS.

Ako se od ukupnog broja oduzmu Bošnjaci i Hrvati znači da je na referendum izašlo 70 posto Srba. Zadovoljni smo sa ovih 55 posto. Zašto ne bi bili kada je i Crna Gora imala kvotu od 55 posto za nezavisnost? I niko joj to nije sporio.

Ministar vanjskih poslova Igor Crnadak je izjavio da je Dodik referendum pretvorio u predizborni skup?

Svi političari u RS su ostali pri odluci za održavanje referenduma. Sve političke partije su bile incijatori i potpisnici odluke. Ne znam da li je Crnadak glasao, ali se mora vratiti među vas (Sarajevo, op. aut.) i onda objašnjavati svoje odluke. Britanski ambasador Edward Ferguson je rekao da ne vidi ništa sporno u održavanju referendumu, a onda je promijenio priču nakon pritisaka Bošnjaka. Ivanić (srpski član Predsjedništva BiH) je prvi iznio takvu konstataciju i onda su počeli svi da pričaju kako je ovo Dodikov referendum, ali i njihove partije su bile potpisnice odluke o njemu. To treba razumjeti na taj način da se oni žele sakriti kada dođu kod Bakira Izetbegovića (bošnjački član Predsjedništva BiH i prvi čovjek SDA). Ivanić će morati opravdati glasove Bošnjaka koji su glasali za njega.

Kako je krenuo referendum prestalo se sa pričama o vili na Dedinju, Pavlovića banci…?

U svim tim događajima ne mogu naći krivičnu odgovornost. Špekulacije su vezane uz to kako bi se doveo neko ko je poslušan da pokrene neki nalog da vide kako će se Dodik ponašati. Sve je ovo karikaturalno. Sudski vještak, Bošnjak iz Tuzle, nije našao nikakvu krivičnu odgovornost. Oni iz Sarajeva su ga promijenili i našli nekoga ko im odgovara. Nisam protiv da postoji Sud i Tužilaštvo BiH, ali način na koji je napravljen nije po Ustavu BiH. Sud treba da se bavi pitanjima međunarodnog kriminala, terorizma i ratnih zločina, ali onaj sud koji je derogirao kompletno unutrašnje pravosuđe i bavi se političkim špekulacijama – protiv njega sam.

Vi ste u prijašnjem Pressingu, reagujući na optužbe o kupovini zlata, izjavili da kod kuće imate kilogram zlata?

Imam pet unuka. Nedavno mi je sin dobio kćer i dobili smo mnogo poklona u zlatu tako da kod kuće imam i, možda, više od kilograma zlata.

Bojite li se da će vam se zamrznuti imovina u inostranstvu? Ima te li imovine u Rusiji?

Ne bojim se. Posjedujem imovinu u Srbiji, ali nemam u Rusiji. Na Srbiju gledam kao na matičnu zemlju. Imaju i Bošnjaci imovine po Istanbulu i Turskoj. Potpuna je insinuacija da imam imovinu u Rusiji.

Neki krugovi u Sarajevu su likovali kako ste od ruskog predsjednika Vladimira Putina dobili samo moralnu podršku u vezi referenduma?

To je potpuno jedna banalizovana priča. Radi se o susretu sa čovjekom koji predstavlja jednu od najmoćnijih zemalja svijeta i ja sam pokušavao dobiti njegovu naklonost kako bi ohrabrili ruske kompanije da ulažu u RS. Putin je što se tiče referenduma rekao da je to naša stvar i da međunarodna zajednica nema prava da se petlja u unutrašnje stvari zemlje koja je međunarodno priznata. Međutim, drugi u BiH pristaju da im se stranci petljaju. Putin mi je zaželio sreću na referendumu i na izborima.

Kako komentarišete to da do sada nije došlo do zvaničnog sastanka nekog člana Predsjedništva BiH sa ruskim predsjednikom ili premijerom, a Vi se često sastajete sa njima?

Rusija je moćna zemlja i bira s kim će razgovarati. Iz krugova u Sarajeva se se često čuli negativni stavovi prema Rusiju i primjetna je gotovo patološka privrženost prema svemu šta kaže Zapad.

U isto vrijeme američki dužnosnici vas izbjegavaju godinama?

Jučer su u EU održana tri referenduma. Jesmo mi mali narod i jesu se mnogi namjerili na Srbe, ali se postavlja pitanje u čemu je razlika između Srba i drugih nacija da imaju pravo na referendum. Kako može Britanija imati negativan stav prema našem referendumu, a da sama nema problem sa održavanjem referenduma o izlasku iz EU? Osamnaest političkih partija u zemljama EU zagovara izlazak tih zemalja iz EU. Samo je problem što je SNSD najavio da će za dvije godine izanalizirati situaciju i imati svoj prijedlog o tome.

Da li je RS država?

Naravno da je država, a BiH je državna zajednica.

Da li je Vaš krajnji cilj otcijepljenje RS?

Politika je dio uzročno-posljedičnih odnosa. Sve ove godine su pokazale da BiH nema unutrašnji kapaciteta da funkcioniše. Bošnjačka javnost očekuje da će visoki predstavnik donijeti odluke nauštrub jednog naroda. Nisu svi spremni da žive u takvoj situaciji. Dodik je uvijek radio sve po zakonu i to mi je do sada spasilo glavu.

Kako komentarišete izjavu Sefera Halilović da bi u slučaju rata RS nestala za 10-15 dana?

Slušao sam tu priču i ranije pa me nije iznenadila. Predstavnici Bošnjaka su to i ranije govorili.

Bili ste vrlo zadovoljni nakon posljednjeg sastanka sa Izetbegovićem?

Ja sam od Izetbegovića dobio što nikada nisam mogao niti da sanjam. U mehanizam koordinacije se uključila jedna formulacija koja do sada nije postojala u bh. političkom sistem, a to je da za većinu za odlučivanje i kvorum može učestvovati samo ovlašteni predstavnik Vlade RS, ne neko ko se proglasio da predstavlja Srbe. Taj ovlašteni predstavnik RS će moći ići samo sa potpisanim nalogom Vlade RS. Smatram da je ovo dobro za BiH i da će popraviti odnose. Iznenadilo mi je kako je Izetbegović brzo pristao na naš zahtjev. Mi smo dobili sve, jer ako nema potpisanog naloga od Vlade RS nema niti zasjedanja u Sarajevu.

