Milorad Dodik u Pressingu : Na sceni je sukob Zapad – Rusija, mi nismo avanturisti

Već godinu dana i dva mjeseca nalazite se na američkoj Crnoj listi. Najavljivali ste da će ambasadorica Cormack napustiti BiH, a da ćete biti skinuti sa navedne liste. U izvještaju američkog Kongresa proglašeni ste separatistom i za glavnog ruskog igrača u BiH?

“Moja politika nije separatistička, poštujem Ustav i Dejtonski sporazum. Ako neko nije poštovao Dejtonski sporazum, onda ga nije poštovala Amerika jer ga je razgradila, dala podršku Visokom predstavniku i njegovom nasilju koje je vršio u kontinuitetu dvadeset godina. U ranijem periodu sam proglašavan američkim čovjek, sada me trpaju da sam ruski čovjek. Ja sam čovjek srpskog naroda i pripadam Republici Srpskoj i pokušavam da vodim politike od najvećeg interesa za Republiku Srpsku i srpski narod. U tom pogledu pokušavam da izgradim savezništvo sa svima”, rekao je Dodik.

Nedavno je Milorad Dodik od predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića zatražio da u pregovorima o statusu Kosova, Srbija uključi i Republiku Srpsku. Čini se da vas srbijanski zvaničnici nisu poslušali?

“Očigledno da Kosovo nije riješeno pitanje i ponovo je na dnevnom redu. To je najvažnije državno pitanje države Srbije. U nacionalnom smislu to je pitanje svih nas Srba gdje god živjeli. Naša tradicija i emocije su vezane za Kosovo. Mi smo zainteresovani kroz taj oblik, bez obzira jesmo li političari ili ne, zato što se uvijek dešava u i oko Kosova. Vidljivo je da je Srbija kroz Briselski sporazum imala povjerenja u Međunarodnu zajednicu, ali je vidljivo da je to bilo loša stvar imajući u vidu da je Brisel uvijek podržavao Albance i pritiskao Srbe da rješavaju te probleme. To je nešto što imamo i mi iskustva ovdje sa strancima”, odgovorio je Dodik u Pressingu na N1.

Kako vidite povezivanje statusa Kosova i Republike Srpske, kada je jasan američki i evropski stav da je RS dio međunarodno priznate i suverene države BiH?

“Ja to ne sporim. U svakom slučaju nova konstalacija odnosa u kojem je intervencionizam međunarodnog faktora veoma prisutan na Kosovu i u BiH i niz drugih istorijskih stečenih okolnosti mogu po situacionom okviru identifikuju Kosovo i BiH. Mi Srbi vidimo da su na Kosovu međunarodna zajednica i Amerika uvijek u funkciji interesa Šiptara i Albanaca, a u BiH je identična situacija sa RS. Nas ovdje pokušavaju degradirati i da nam otmu nadležnosti. Tu vidimo dvolično ponašanje Međunarodne zajednice. Naravno da Amerika može da ima svoj stav, ali je važno da i mi imamo svoj stav. Mi moramo poštovati naše nacionalne interese i naše političke interese, kao što to Amerika pokušava da odbrani svoje interese u svijetu”, rekao je Dodik.

Predsjednik RS je naglasio kako bi volio da interesi RS nisu sukobljeni sa američkim, ali da očigledno jesu.

“Oni zagovaraju Zapad, samostalnu državu Kosovo i ne oklijevaju da to kažu. A nama ovdje i onu autonomiju koju smo dobili kroz Dejtonski sporazum pokušavaju da razgrade uz razne tvrdnje da mi trebamo praviti neki integracioni sistem. Srbi ne mogu pristati na još jednu istorijsku zabludu. Naša istorijska politička zabluda je bila Jugoslavija, i jedna i druga. BiH nas neodoljivo podsjeća na Jugoslaviju, i uvijek je apstraktno pitanje kako može uspjeti mala Jugoslavija, ako nije velika, prisutno i kod nas”, kazao je gost Pressinga.

Dodik je istakao da je RS usmjerena ka poštivanju Dejtonskog sporazuma.

“Naš odnos prema BiH ćemo zadržati i kreirati u okvirima poštivanja slova Dejtonsko sporazuma. Visoki predstavnici i međunarodna zajednica predvođeni Amerikom su kršili Dejtonski sporazum na arogantan i ciničan način prema nama Srbima, otimali su nam nadležnosti i prenosili to na Sarajevo. Ali to vrijeme je prošlo i to više ne može da prođe bez obzira na snagu Amerike i Evrope. U BiH je moguće održati Bosnu samo na bazi unutrašnjeg konsenzusa i našeg unutrašnjeg dijaloga, a ne na bazi manipulativnog konsenzusa koje je sve vrijeme propagirala Amerika i nametala zajedno sa Zapadnom Evropom”, istakao je Milorad Dodik.

Milorad Dodik je u Pressingu na N1 kazao da čeka neutralne odnose na međunarodnoj političkoj sceni, kako bi narod u Republici Srpskoj mogao da donese odluku o samostalnosti tog entiteta. Također, pojasnio je kako je od “miljenika Zapada” došao do “crne liste” SAD-a.

Madelin Albright ga je 1998. godine nazvala “dahom svježeg vjetra” i “šampionom međunarodne zajednice. Zašto se odlučio da okrene leđa Zapadu i prikloni se Rusiji?

“Nisam okreno leđa Zapadu, Zapad je okrenuo leđa poštenom dogovoru u BiH koji se zove Dejtonski, kada je uništio priču o Dejtonskom sporazumu tako što je promovisao duh Dejtona. Ta politika, i američka poltika tog vremena bila je poštivanje slova Dejtona. Kada je došao Paddy Ashdown, američka politika i zapadna politika je bila duh Dejtona. To je značilo uništavanje potencijala Republike Srpske. Ja sam protiv toga. Bio sam i onda, kada sam bio prvi put predsjednik Vlade 1998. godine. Ako postoji uvjerenje, da sam oni kojeg su Amerikanci gurali u to vrijeme, kako je moguće da sam nakon dvije godine, nisam uspio da se održim na vlasti i odem u opoziciju. Ako sam bio toliko njihov favorit? Nisam se promijenio, nego su oni i tada znali da Milorad Dodik nije čovjek koji će urušiti principe, i koji će uništiti međunarodni sporazum i da podliježem njovim interesima i značaju. Zato su doveli Mladena Ivanića 2001. godine, koji im je dozvolio indirektne poreze i najveći prenosi nadležnosti su se tada desili”.

Visoki predstavnik je smijenio sa pozicije predsjednika RS Nikolu Poplašena, jer nije želio Dodika da imenuje mandatarom za sastav Vlade RS?

“Logično, jer sam ja imao 48 poslanika, a trebalo je 42. Protivim se smjenama. Nisam bio u poziciji da odlučujem o tome. Poplašen je to ignorisao. Uredu je, bila greška, ne bila. Zapad je 2000. godine sve učinio da dovede Mladena Ivanića i vrati SDS. Od 2001. do 2005. godine smo imali najveći transfer nadležnosti i protiv toga jesam. Da stoji 100 Amerikanaca jesam protiv, i neću pristati da od nas i našeg naroda prave uvijek mete koje treba kažnjavati, ne objašnjavajući ili ne želeći da prihvate naše namjere da pravimo mir i stabilnost ovdje. Amerika može da bude koliko hoće snažna, nemam namjeru da im se suprotstavljam, ali imam namjeru da se suprotstavim svakom potezu prema RS, bez obzira s koje strane on dolazio”.

Šta će uraditi sa Deklaracijom SNSD-a u kojoj stoji da ako do 2017. godine ne bude vidljivih procesa i mjerljivih rezultata, uspostavljanja pozicije RS u skladu sa Aneksom 4 Dejtonskog mirovnog sporazuma, NSRS treba u toku 2018. raspisati referendum o samostalnom statusu RS?

“Niste pratili šta smo uradili. Smijem uraditi, samo nisam glup, da učinim nešto da vi likujete. Pokušavam da saberem i oduzmem činjenice, međunarodni kontekst za bilo koju akciju te vrste, bio bi poželjan da atmosfera bude neutralna. Imamo naelektrisane odnose na međunarodnoj sceni, gdje se pokušava pobijediti na globalnom nivou. Osnovni sukob je Zapad – Rusija. Mi nismo ovdje avanturisti. Rekli smo na jesen da nisu stvoreni uslovi da se realizuje taj cilj, on nije povučen niti se na njemu insistira na tome u ovom trenutku. Mi racionalno to posmatramo, a veoma sam ubijeđen da je mogućnost da se stvori neutralna sredina, za odluku naroda o statusu, da bi narod donio odluku na referendumu o samostalnoj Republici Srpskoj i izdvajanju od BiH. To je svima poznato. O našem statusu se ne pita cijela BiH, mi se sami pitamo. Jednog dana će se uspjeti nametnuti pricip da se narod pita, a ne međunarodni predstavnici”

“Pitala se i cijela Jugoslavija, pa se raspala” – dodao je Dodik.

“Malo ljudi je zadovoljno sa funkcionisanjem BiH u ovom trenutku. Bošnjaci nisu zadovoljni kakvu Bosnu imaju. Hrvati imaju jasno izražene političke zahtjeve, Srbi stalnim otimanjem nadležnosti, a međunarodna zajednica tim što nije napravila ono što je htjela. Ova BiH je zemlja potpunog nezadovoljstva u svakom pogledu. Trebalo bi konačno da sjednu ljudi, da se nađe atmosfera i da samostalno odluče o tim pitanjima važnim za BiH”.

“Ja se ne bojim policije. Ja se bojim spekulacija i spekulanta i loših ljudi koji zloupotrebljavaju institucije. Moj rad je na raspolaganju svim policijama svijeta, rekao je za N1 predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.

Stalno govorite da je Republika Srpska država, a da BiH nije država. U Ustavu jasno stoji da je Bosna i Hercegovina država.

“Nigdje ne piše da je Bosna država, Bosna je teritorija. U Ustavu piše samo Bosna i Hercegovina, to je teritorija sastavljena od dva entiteta i tri naroda. Nema kršenja Dejtona s naše strane. RS nikada nije kršila Dejton, ali prema Republici Srpskoj je napravljen zločin od strane visokih predstavnika jer su nam oteli ovlaštenja i prenijeli na BiH. To nećemo prihvatiti i nastojat ćemo to da vratimo u okviru onoga što piše u Dejtonu”, rekao je Dodik.

Dodik je kazao da on nije “neko ko misli da BiH ne bi trebala da ima Sud i Tužilaštvo”.

“Ali definitivno mislim da Sud i Tužilaštvo ne postoje u Ustavu BiH i da je to nametnuto od strane Visokog predstavnika i da BiH treba da ima Sud i Tužilaštvo sa novom definicijom uloge, značaja i zakonskim okvirom. Ovakav Sud i Tužilaštvo za nas je neprihvatljiv i mi to doživljavamo kao neprijateljske institucije.”

U posljednje vrijeme ne pominjete referendum o radu Suda i Tužilaštva. Je li razlog obustavljanje istraga protiv Vas?

“Nemam informaciju da su potegnute istrage niti da su obustavljene. Ja nisam obaviješten da se protiv mene vode istrage. Mogao sam da pretpostavljam, ali me niko nije obavijestio da se protiv mene vode istrage, osim jednom kada sam obaviješten da mi je prisluškivan telefon i da se od toga odustalo. Kao da ja ne znam da mi slušaju telefon i dan danas. Nisu uspjeli ništa da dokažu. Lako je podignuti prijavu, ali treba dokazati inkriminaciju koja nije postojala”, odgovorio je Dodik.

Opozicija u RS kaže da kada dođu na vlast “Dodika će strpati u zatvor”, te da su pripremili VIP ćeliju u zatvoru u Foči.

“Postoji samo jedan problem, što oni neće doći na vlast. Oni su tako govorili kad su dolazili na vlast u Sarjaevo. Imali su na raspolaganju sve, od Ministarstva bezbjednosti, Tužilaštva, SIPA-e… Pokrenuli su niz istraga i ništa nisu dokazali. Imate dokaze ili ne. Ja se toga ne bojim. Savršeno dobro i mirno spavam i ne osvrćem se na takve budalaštine kreirane u sarajevskoj kuhinji dodatno posoljene od strane Srba iz opozicije. To me zaista ne zanima. Mene zanima ozbiljna politika”, odgovorio je Dodik.

Bojite li se policije?

“Ja se ne bojim policije. Ja se bojim spekulacija i spekulanata i loših ljudi koji zloupotrebljavaju institucije. Moj rad je na raspolaganju svim policijama svijeta. Zar ne mislite da je Milorad Dodik ispitan od strane raznih policija, tajnih i javnih, iz regiona i svijeta i ništa se nije našlo. Odjednom se sada sve vraća kada sam se kandidujem za člana Predsjedništva”, rekao je Dodik.

