Milorad Dodik u Kopči : Pozivam članove Predsjedništva da zajedno pozovemo EU da nas primi u status kandidata (Video

Novi član Predsjedništva BiH Milorad Dodik kazao je sinoć u emisiji “Kopča” na TV1 da je Željko Komšić prenaglio u svađama s Hrvatskom i Srbijom. To po Dodikovom mišljenju umanjuje šansu za politički proces na regionalnom nivou.

– Meni su važni dobri odnosi u regionu, a Komšić je to već poremetio pričom o Kosovu. BiH nema nijednog razloga da nema dobre odnose sa Srbijom, treba riješiti granice ako dođu na dnevni red. Imao bih razloga da se potpišem tužbu protiv Hrvatske zbog mosta u Bosanskoj Gradišci, ali neću to učiniti jer to nije produktivno ni za RS niti za BiH”, kazao je Dodik u emisiji u kojoj su gosti bili Šefik Džaferović i Željko Komšić, dok je on ranije snimljen u Banjoj Luci.

Dodik je kazao i da neće potpisati Sporazum države s Islamskom zajednicom u sadašnjem obliku. Kaže da ga nije ni čitao, ali da zna da ga ni Nebojša Radmanović ni Mladen Ivanić nisu prihvatili.

– Potpisat ću sporazum u kojem će IZ biti u istoj poziciji kao i druge vjerske zajednice, a ne da ima veća prava od pravoslavne ili katoličke crkve. Što se tiče EU, pozivam članove Predsjedništva da napravimo zajedničku odluku i da pozovemo EU da nas primi u status kandidata. S NATO-m možemo sarađivati, ali nema nikakvog članstva, to je stav naroda RS”, rekao je Dodik.

Istakao je da će se boriti da prosječna plaća u BiH do polovine 2019. godine bude 500 eura, a kasnije da se poveća na 1.000 eura, da će raditi na tome da se odbace negativni aranžmani u pogledu favorizovanja roba iz Evrope, te da će nastojati da se članovi Predsjedništva ponašaju kao ljudi koji štite vlastiti prostor i zajednicu. Također, kazao je da planira nastaviti partnersku saradnju s HDZ-om, kao i da će pozvati Vladimira Putina u Banju Luku jer smatra da u Sarajevo nije dobrodošao.

S druge strane Komšić i Džaferović su ustvrdili da je Putin dobrodošao u cijelu BiH, pa tako i u Sarajevo, ali da su prioritet naše zemlje dobri odnosi sa Washingtonom i Briselom jer niko ne može dovoditi u pitanje evropski i NATO put BiH.

(Kliker.info-Vijesti )