Milorad Dodik: Samo nenormalni se ne plaše ove situacije

“Ukoliko budemo imali drastične mjere samozaštite, mnogi govore da u naredne dvije do tri sedmice može preživjeti epicentar krize. Mislim da je daleko veći broj zaraženih nego je evidentirano. Neki nemaju nikakve simptome, a prenose zarazu”, kazao je danas za N1 Milorad Dodik, član Predsjedništva BiH.

Na pitanje da li se plaši nastale situacije glede pandemije korona virusa, kazao je:



“Samo nenormalni ljudi se ne plaše ove situacije, ali nije vrijeme za paniku nego za odgovornost. Ja radim samo svoje obaveze u koordinaciji sa ljudima na nivou RS i BiH. Ušli smo u situaciju kada je vlast RS ušla u fazu da ne donosi odluke, ali smo rekli da smo spremni donositi odluke da u tome učestvujemo. Neophodno je da radimo na tome da vidimo kako ćemo sanirati posljedice koje dolaze, užasan pad ekonomije, kako održatistabilnost kroz budžet. Ja sam svaki dan na poslu, koordiniram timom koji pokušava nabaviti što više opreme. Dobili smo pomoć iz Srbije, veoma je dramatična situacija na tržištu, mnogo veći igrači svaki dan pokušavaju kupiti sve što može. Jedina opcija je Kina, pokušavamo uraditi sve neophodno”, ističe Dodik.



Je li jednostavnije boriti se jedinstveno, kao država, s krizom?



“Ovo je globalna kriza, globalna epidemija i WHO je proglasio kao takvom. Vidimo da se mnogo veće zemlje jako teško suočavaju s tim, kao SAD, Italija ili Španija. Zaustavljen je gotovo život. Virus se ne širi sam od sebe, njega prenose ljudi. Smanjivanje socijalnog kontakta je bitno, što je veoma teško provesti. Sada kada su počeli ljudi da umiru od ovoga ljudi su postali spremniji da poštuju mjere, a najbolja mjera je odbraniti se od virusa tako što ćete imati samodisciplinu i zaštititi sebe. To je na svijest i savjest svakog pojedinca”, kazao je i upozorio na scenario i metode koje je pokušala Velika Britanija.



“Scenario koji je pokušala Velika Britanija je morao biti prekinut i preći na ovaj drugi, sprečavanjem kontakta. Niko nije izolovan i nije siguran da zbog male greške možete doći u poziciju da se zarazite. Mnogi će izaći iz ovoga, ali je problem da će oni koji su mogli da žive izgubiti bitku jer neko neće biti dovoljno oprezan”.



“Mi smo na početku epidemije evidentirali tri klastera i pratili sve kontakte. Čini mi se da smo u primarnom dijelu to riješili. Problem je bio dolazak naših ljudi iz vana i sada vidimo da se pojavljuje žarište u Ribniku, Prnjavoru, Zvorniku. Imamo situaciju da su tri pacijenta koja su operisana u Tuzli sva tri zaražena koronom i tako imamo situaciju u Zvorniku koju moramo pratiti”, kazao je Dodik.



Generalna ocjena stanja?



“Moramo pojačati mjere samozaštite. Prekid svakog kontakta, udaljenost od dva metra, nositi zaštitne maske i držati se elemenata higijene. Ukoliko budemo imali drastične mjere samozaštite, mnogi govore da u naredne 2-3 sedmice može preživjeti epicentar krize. Mislim da je daleko veći broj zaraženih nego je evidentirano. Neki nemaju nikakve simptome, a prenose zarazu. Zato je potrebno držati se mjera samozaštite. Što budemo više desciplinovani, manje se krećemo, prije ćemo prekinuti rast infekcije i samu epidemiju. Ako budemo neodgovorni, onda niko ne može da projektuje šta se može desiti”, poručuje Milorad Dodik.



Dodaje da je ključno pitanje vlasti da se osigura opskrba tržišta namirnicama.



“Ključno pitanje svih vlasti jeste da obezbjedi snabdjevenost tržišta svim namirnicama. Mi smo obezbjedili za proizvođače ulja i šećera repro materijale i izuzeli Bimal Brčko od uvoza iz Srbije. Ima dovoljno zaliha za cijelu BiH i to niko ne treba da brine. Osnovni problem jeste brašno i druge namirnice bez kojih se ne može. U razgovoru sa predsjednikom Vučićem sam uspio da se oslobodi određena količina brašna; da RS i FBiH kupe po 15 tona pšenice. Do kraja godine smo obezbjedili tržište osnovnim namirnicama”.



Dodik je dodao da se treba pripremati za scenario o padu privrede za 10 posto.



“Privredni i ekonomski rast jeste zaustavljen, ali nije uništen kao što je bilo sa poplavama. Na nama je da vidimo kako će se konzervirati i boriti. Ni RS ni FBiH nisu bile u epicentru širenja, došlo nam je sa strane. Nijedan političar ne voli ovo, niko ne može biti spreman. Treba se spremiti za scenario koji govori o tome da će nam privreda pasti za nekih 10 posto”.



“Na nivou BiH imamo mjere vezane za Centralnu banku koja je inertna i ne koristi građanima niti BiH. Nije bila u funkciji ove krize i značajno je smanjila naše mogućnosti upravljanja krizom”.



Na pitanje o usvajanju budžeta na nivou BiH i komentar Valentina Iznka, Dodik je kazao da se ne može očekivati usvajanje trenutnog budžeta.



“Neće se usvajati budžet jer namamo mogućnost procjene o fiskalnim prihodima. Mislim da bi to bilo na štetu BiH, treba vidjeti kretanja fiskalnog sistema i vjerovatno će morati biti niži za 30 posto. O budžetu koji je sada projektovan ne možemo razgovarati i on neće biti donesen”, a na komentar Inzka je kazao:



“Da je imao pameti uopšte to ne bi predložio nego bi rekao da treba pričekati i vidjeti šta će se usvojiti”.



Još je naglasio važnost pomoći koja je stigla iz Srbije i pohvalio rad Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije.



Poruka građanima BiH?



“Želim da kažem da se čuvate, ovo je ozbiljna situacija i nije uopšte naivno. Nemojte da žalite za dragim ljudima za dva mjeseca. MI ćemo čuvati životni standard, vjerujem da će to uraditi i FBiH. Svaka odgovorna vlast mora voditi računa o 3 stvari: životni standard, privredne kapacitet i zaposlenosti građana. Onaj ko otpusti radnike neće moći računati na državne subvencije, vjerujem i da je to moguće u FBiH. O budžetu u BiH ćemo razgovarati kada prođe kriza, tražiti moratorij na kredite na oko 4 milijarde u narednom periodu. Posljedice ekonomske će biti veće nego što bi bile da se zadužimo. Ako ne počnemo kako treba nakon ove krize, nikad po dobru nećemo početi”, poručio je Milorad Dodik.

(Kliker.info-Vijesti)