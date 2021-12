Milorad Dodik: RS će se organizovano braniti, diskvalifikovat ćemo Tužilaštvo i Sud BiH

“Republika Srpska će se organizovano braniti. Za mjesec danas imat ćemo zakone koji će regulisati pravosudni sistem. Ovakvi Sud i Tužilaštvo ne trebaju nikome, pogotovo ne RS. Zabranit ćemo im rad u januaru i učinit ćemo sve da stvorimo neutralno pravosuđe”, rekao je član Predsjedništva BiH Milorad Dodik.

Istakao je kako iza svega ovoga što Tužilaštvo BiH i Sud BiH rade, stoji mržnja iz Sarajeva jer je RS “po svim parametrima bolja od FBiH” te da je žele destabilizovati. Naveo je kako RS ima veće plate, jeftiniju struju, manje opterećenje na plate itd.

“Progon Srba kao i prije 100 godina”

Kazao je kako to što pravosudne institucije na nivou BiH, koje je vrijeđao i davao pogrdne pridjeve, rade nema osnova jer je, ponovio je, sve rađeno u skladu sa Ustavom i Dejtonskim sporazumom.

“Aneks 1.3 Dejtonskog sporazuma garantuje da izabrani politički funkcioneri i poslanici i drugi imaju politički imunitet i ne mogu odgovarati bilo kojem sudu niti bilo kome za vrijeme mandata i poslije ako nisu počinili kriminalitet. Ovdje se radi o političkom progonu kao prije 100 godina kada su se Srbi borili za svoja prava”, rekao je Dodik.

Istakao je kako mu je žao što je opozicija RS upletena u ovo.

“Pokušavaju opravdati svoje učešće kao svjedoci govoreći da to nije udar u ustavni poredak, što i nije, ali u svojim izjavama precizno optužuju Republiku Srpsku kazavši kako je to trebalo da se dešava na nivou BiH. Oni svjesno ili nesvjesno, namjerno ili nenamjerno čine postupke koji idu za tim da daju prostora onima koji od ovoga prate slučaj”, rekao je Dodik.

“Sarajevo izgubilo živce”

Kazao je kako se dokumentacija oduzima od sviju u RS.

“Ovaj proces koji su poveli je kraj BiH, ne zato što Dodik hoće. Zakon je spreman i bit će poslan u parlamentarnu proceduru, a kada će biti na dnevnom redu NSRS će odlučiti. Dsikvalifikovat ćemo Sud i Tužilaštvo BiH”, rekao je i dodao da tu ne može ništa ni visoki predstavnik.

“Sarajevo je izgubilo živce, napada sve – Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju, evo sada i Mađarsku. Da ne pričam o Rusiji. Vjerovatno će doći na red i neke druge zemlje. Napadnut je i komesar EU. Sve je to u funkciji diskvalifikacije onih koji misle da na taj način mogu dobiti širu podršku. Sve će se ovo slomiti na BiH. BiH koja ima čovjeka koji se lažno predstavlja da je visoki predstavnik i koji prijeti”, rekao je Dodik i ponovio stavove o Christianu Schmidtu.

Naveo je kako je ponosan na saradnju s Mađarskom i drugim zemljama te što je Orban na ovaj način saopćio da RS može računati na pomoć te zemlje.

“RS bolja od Italije”

Spomenuo je i to što je reis Husein ef. Kavazović reagovao na Orbanove izjave, kazavši kako bi svi da su političari komentirali vjerske lidere bili proglašeni neetičnim.

Dodik je potom iznosio “parametre po kojima je RS ekonomski bolja od FBiH, ali i Italije”.

Nisu dali dokumentaciju SNSD-a

Dodik je rekao kako nisu dali dokumentaciju SNSD-a policijskim službenicima te da su im rekli da je traže “pismenim putem kako je pravilno”.

“Ovo je sve nakaradno. On nazove službenika u našoj partiji i kaže ‘ja dolazim, pripremite se’. Treba svi da premru od straha zašto on dolazi?! To lijepo pošaljete zahtjev koje dokumente tražite i dobijete ih. Ovako ne”, rekao je Dodik.

Poslaniku Šemsudinu Mehmedoviću je poručio da će, ako dođe u Republiku Srpsku biti uhapšen.

(N1)