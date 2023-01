Milorad Dodik: Prigovori Osmorke ne stoje, imovina nije bila predmet dogovora

Predsjednik entiteta Republika Srpska Milorad Dodik rekao je danas da imovina pripada RS-u i da imovina nije bila predmet dogovora s Osmorkom te da prigovori Osmorke apsolutno ne stoje.

Predsjednik SNSD-a kazao je da su svi elementi neprikosnoveno na strani RS-a kada je riječ o imovini.

“Ustavni sud kaže da to pitanje treba da se uredi na nivou BiH, a to bi faktički značilo da imovinu koja bi pripala entitetima oni dobijaju ponovo, iznova od BiH. Međutim, to je pitanje davno riješeno u Dejtonskom mirovnom sporazumu koji je i potvrdio BiH kao zajednicu dva entiteta koji čine procentualno 45:51 odsto teritorije. Tih 49 odsto je neprikosnoveno imovina koja pripada Republici Srpskoj i ne može da bude predmet razmatranja Ustavnog suda, niti donošenja bilo kakavog zakona na nivou BiH. To je definitivno završena priča”, kazao je Dodik.

Dodao je da su unutrašnji odnosi u okviru Osmorke njihova stvar, te da se sada fabrikuju neke stvari koje pokušavaju da predstave kao glavne.

“Kakvi će odnosi biti među njima je njihova stvar, mi imamo dogovorene smjernice oko vlasti na nivou BiH i mislim da one nisu ugrožene, a prigovori koje oni imaju u vezi sa nepokretnom imovinom aposlutno ne stoje. Imovina nije ni predmet dogovora, niti smjernica i ne postoji nijedna riječ o tome, jer se nismo mogli ni dogovoriti oko toga, mada nismo ni pregovorali”, rekao je Dodik.

U nastavku je rekao da se očekuje stav Vijeća naroda o zakonu koji je nedavno usvojila Narodna skupština RS-a a koji se odnosi na imovinu.

“Nažalost, Bošnjaci će uvijek pokušati da blokiraju u Vijeće naroda potvrdu odluke Narodne skupštine, ali mi ćemo to da ispoštujemo, sačekat ćemo da se sve završi, ali imovinu kako god i šta god oni pokušavali prezentovati nećemo dati. Christian Schmidt nema nikakvo ovlaštenje niti legitimitet da bilo šta radi jer on nije visoki predstavnik. Republika Srpska neće prihvatiti nijednu njegovu odluku šta god on uradio i šta god donio. Negdje u dubini očekujem da nešto uradi da bi se još jednom pokazalo da mi zaista ne želimo da prihvatamo čovjeka koji nema legitimitet UN i Savjeta bezbjednosti”, kazao je Dodik.

Također, Dodik je govorio i o mogućem imenovanju Denisa Šulića u Vijeću ministara rekavši da RS-u pripadaju četiri mjesta u državnoj vlasti, a Bošnjacima i Hrvatima po tri.

“Bošnjačka strana, odnosno “osmorka”, imaju namjeru ili se to predlaže da na jedno od tih mjesta predlože nekoga ko dolazi iz reda ostalih. Zakon o Savjetu ministara jasno kaže da Savjet ministara čini jednak broj Bošnjaka, Srba i Hrvata i ako oni iz FBiH daju dva Bošnjaka i jednog ostalog to znači da mogu ići dva Srbina i dva Hrvata i zato je prijedlog Šulić da bi se pojačao taj nivo odnosa koji ide na to da se imenuju po tri Bošnjaka, Srbina i Hrvata i jedan ostali. To je nešto što je palo nama u ruke da mi o tome odlučujemo. Ova priča o tome kako će njegov glas prevladati aposlutno je netačna i to je samo politički obračun u FBiH koji ide za tim da destabilizuju tu Osmorku i vrate na scenu SDA”, smatra Dodik.

Poručio je Biseri Turković da joj treba biti jasno da kolegij Vijeća ministara čine “predstavnici” tri konstitutivna naroda i svaki od tih članova kolegija koji ne želi nešto na dnevnom redu to se neće staviti bez obzira šta druga dvojica žele.

“Isto tako, ako glasa na sjednici protiv takve tačke dnevnog reda to se smatra da nema šanse da neko drugi da većinu koja se traži o tome”, kazao je Dodik, dodavši da su sve priče o Denisu Šuliću samo spekulacije, laži i pokušaji da se njihove političke prepirke prenesu na RS.

(Kliker.info-Onasa)