Milorad Dodik : Novi visoki predstavnik dolazi kao muslimanski podanik koji treba da devastira RS

Postojanje 9. januara – Dana RS nije upitno i okolnosti pandemije virusa korona nisu promijenile ništa u vezi s tim, rekao je predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik za RTRS povodom obilježavanja Dana RS.

“Naša emocija u pogledu toga ostaje veoma snažna, moćna i definitivna i u tom pogledu ćemo se prilagoditi uslovima i kroz neki novi oblik obilježavati Dan RS. Bazični odnosi su za nas isti – Dan RS je za nas 9. januar, on ne može da bude promijenjen inkvizicijskim odlukama međunarodnih sudija ili pak, nekog samozvanog visokog predstavnika ili bilo koga drugog”, poručio je Dodik.



Dodik je istakao da će 9. januar definitivno ostati dan srpskog naroda, slobode i državnosti.



“Mi smo se borili za slobodu da bi imali državu, mi od toga ne bježimo i nećemo da se krijemo. Generacije su stvorile Dan RS i važno je da on ostaje budućim generacijama i to ne da bismo iritirali druge, već zato što to nama pripada, ovo je naše, mi smo se za ovo borili stotinama godina”, naveo je on.



Dodik je rekao da su se Srbi na ovim prostorima još od vremena turske okupacije pa sve do 9. januara 1992. godine borili za državu zajedno sa Srbijom.



“Nisu se borili za neku BiH. Mi se ne borimo ni danas za BiH, ona je za nas nametnuti okvir u kome mi još uvijek trpimo. Ništa dobro nismo dobili od BiH, nema nijednog elementa koji bi u ovih 20 i više godina mogao da se pokaže kao neka dobrobit”, smatra on.



Dodik je poručio da je RS neupitna, te da je neće uništiti kojekakvi pozivi na ustavne promjene.



“Nema tih promjena. Mi smo protiv novog visokog predstavnika, on nije ovdje dobrodošao, ko god bio. Visoki predstavnik je pokazao da je antisrpski nastrojen, jer je tako nastupao… Novi predstavnik dolazi kao muslimanski podanik koji treba da devastira RS i srpski narod i njen identitet, da napravi neku kvazimuslimansku državu koju oni sami ne mogu da naprave pa prizivaju razne intervencije”, ističe Dodik.



Dodik je još jednom ponovio da RS niko neće dovesti u pitanje.

