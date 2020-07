Milorad Dodik : Niko ne bi trebao odgovarati za nabavku u ekstremno teškim uvjetima

Komentirajući odgovor Bosne i Hercegovine na pandemiju korona virusa, Milorad Dodik je kazao za N1 kako BiH čini sve što i druge zemlje te naglasio kako taj period ne bi trebao biti predmet istraga vezano za javne nabavke medicinske opreme s obzirom da su bili ekstremno teški uvjeti za nabavku iste.

“Očigledno je da nema medicinskog odovora na ovu pandemiju. Ona se zadržala i širi mimo svega što su govorili u martu – kada dođu topliji dani da će na to utjecati, ali ono se povećalo i u tom pogledu važna je činjenica da to nije onog intenziteta što je bilo ranije. Ali povećava se broj zaraženih i onih kojima treba intenzivna njega. RS je osigurala sasvim dovoljan broj respiratora za ekstremno tešku situaciju koja nije ni na vidiku i drugih materijala i opreme. Vjerujem da je tako i u FBiH. Neki pokušavaju da za vrijeme nabavke koja je bila specifična naprave slučajeve i u FBiH i RS-u na način koji je populistički, da se locira odgovornost za ekstremno teške uslove u kojima su se nalazile ekipe koje su nabavljale respiratore i opremu. Jedina adresa bila je Kina i nismo se mogli nositi s velikom konkurencijom. Sam New York u jednom trenutku zaražio milion respiratora, a mi 100. To govori gdje smo mi”, rekao je Dodik za N1.

Istakao je kako taj period ne ni treba biti predmet i da će se pokazati “da ljudi nisu prekršili procedure ni u FBiH ni u RS-u”.

“Ako je neko htio privesti premijera, nije trebao za dan da ga pusti već da to provede do kraja što pokazuje da nije bilo jasnih podataka o tome da li jeste ili nije. Ja jesam za to da se utvrdi odgovornost i protiv svih kojih se bave malverzacijama, ali ne trebaju da odgovaraju za ekstremno teške uslove nabavke. Lako je bilo sjediti u kućama i čekati vrijeme da dignete galamu, a ne raditi ništa. Sam Novalić i oni koji su radili na tome mogu svjedočiti koliko je bilo teško, a mogu i ja sam”, kazao je Dodik.

Komentirajući odluku EU da ne otvori granice za građane BiH zbog povećanog broja oboljelih, rekao je kako je “pandemija u BiH upravo došla iz EU i može se pratiti način na koji je došla”.

“BiH nije ništa različita od drugih u regionu u EU i naši građani ne zaslužuju tretman EU na ovaj način. Bilo bi logično da se uspostavi sistem reciprociteta. Tu je i udar na privredu i privredni život. Katastrofalne posljedice pandemije će doći do svakoga. BiH nema samoodbrambeni sistem u smislu jake privrede. Imat će daleko teže posljedice i nije fer ni korektno od EU. Kreatori mnogih rješenja u BiH upravo iz EU. Vjerujem da će pandemija imati padajući trend i da će se brzo granice EU otvoriti za naše građane”, rekao je Dodik.

Na pitanje zbog čega je Srbija odbila pomoć BiH, Dodik je kazao kako “nije sporna pomoć već politizacija pomoći”.

“Srbija je daleko organizovanija od BiH. Nisam uopće pitan kao član Predsjedništva za tu vrstu pomoći. Žao mi je svih ljudi, ali vjerujem da Srbiji ne fali ništa od medicinske opreme. Tamo (Novi Pazar, op.a.) se značajan broj ljekara razbolio i to jeste problem, ali Novi Pazar ne treba odvajati niti dramatizovati to pitanje da Srbija nešto ne da. Pokazala je humani karakter pomažući RS, Goražde i svakome ko je zatražio pomoć”, zaključio je Dodik.

(Kliker.info-N1)