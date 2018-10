Milorad Dodik : Neću dopustiti majorizaciju hrvatskog naroda

Novoizabrani srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da će na ovoj funkciji najprije predstavljati Srbe, koji su ga izabrali na izborima, ali da neće dopustiti da bilo koji narod, uključujući hrvatski, bude majoriziran i da budu donesene bilo kakve štetne odluke za njegov politički status. Dodik je rekao da je njegova politika poštivanje Daytona i Ustava i dodao da se treba vratiti temeljima iz Daytona, ako se ne može napraviti novi dogovor.

“To bi povratilo i poziciju hrvatskog naroda koju je izgubio 2001. godine, kada je uništen hrvatski koncept”, rekao je Dodik i dodao da to podrazumijeva povratak načina odlučivanja u kome se ne mogu bez relevantnih glasova Hrvata donositi odluke na bilo kom nivou. Dodik je rekao da je osnovna greška hrvatske nacionalne politike bilo to što nisu postavili jasne uvjete za nacionalni temeljni interes hrvatskog naroda. “BiH će biti ili neće zemlja tri konstitutivna naroda. Mi smo opredijeljeni za mir, ali dominacije sigurno neće biti”, istakao je on.

Dodik kaže da ima utisak da se međunarodna zajednica prvi put zabrinula nakon “slučaja Komšić” i da je zanimljivo da baš sada traže izmjene Ustava i Izbornog zakona u skladu s presudom Ljubić, jer se boje homogenizacije hrvatskog biračkog tijela. Prema njegovim riječima, vođa HDZ-a BiH Dragan Čović je nadglasan na izborima za hrvatskog člana Predsjedništva BiH, ali da to ne znači da je izgubljena hrvatska politička pozicija. “Naprotiv, ako se pokuša dodatno nešto rigidno nametnuti imat ćemo eskalaciju. U slučaju da međunarodna zajednica ipak uspije umiriti Hrvate za nekoliko godina hrvatskom pitanje bit će puno teže pokrenuti”, rekao je Dodik.

Dodik naglašava da se mora odustati od koncepta BiH kao unitarne države, jer je Ustav jasan i jedino što se može napraviti je ojačati konstitutivnost naroda u procesu donošenja odluka. On je istakao da status kandidata za članstvo u EU za njega nikada nije bio upitan, ali to znači da na ovom putu ne treba da bude ni visokog predstavnika, ni sudija Ustavnog suda. “Neprihvatljivo je da međunarodna zajednica stalno drži leđa bošnjačkoj strani i njihovim zahtjevima. To je bilo na štetu Srba i Hrvata. To vrijeme prolazi, ali Bošnjaci zadržavaju isti gard”, dodaje Dodik.

On je ponovio da će biti protiv Komšićeve tužbe za pelješki most, jer je to, kako je rekao, suvereno pravo Hrvatske. Na pitanje da li postoji mogućnost da se odrekne Republike Srpske i po koju cijenu, Dodik je rekao to sudbinsko pitanje o kome se ne može uopće razgovarati. “Samo u tom okviru možemo ovdje živjeti. Ako se smanji uloga Republike Srpske, mi smo svjesni da ovdje neće biti Srba. Možda neko na to računa kako bi naselili Arape i muslimane koji sada migriraju”, rekao je Dodik. Dodik kaže da ne može razumjeti da je Europa htjela izbjeći mogućnost stvaranja muslimanske države u svojim njedrima, a da se sada ta politika modificira, prenosi Bljesak.

