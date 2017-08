Milorad Dodik najavljuje : RS će se o NATO-u izjasniti na referendumu!

NATO se previše umiješao u unutrašnja pitanja u BiH i kreira stvari tako da BiH bude formalno proglašena za članicu tog saveza bez pristanka Republike Srpske. Time se, prema Dodikovim riječima, krši princip dobrovoljnog pristupanja Alijansi. Takva politika, kaže, odgovara prvenstveno Bošnjacima, a Republika Srpska se tako dovodi pred svršen čin.

– Ne postoji nijedna odluka u Republici Srpskoj o učlanjenju u NATO, ne postoji nijedna odluka nijednog organa u BiH o tome. Postoje odluke koje su vezane za neke politike, recimo za pristupanje MAP-u, što nije uključivanje u NATO, nego neka ranija faza. No, promijenile su se okolnosti. Prije 7-8 godina, kada se o tome u BiH intenzivno pričalo i kada je skoro postojao značajniji konsenzus o tome, pa se i mi u Republici Srpskoj, imajući u vidu da je te 2006/7. to bilo benigno pitanje, nismo ni suprotstavljali nekim procedurama, kao što je priča o NATO-u. Međutim, sada je očigledno da BiH hoće, bez volje Republike Srpske, da se “strpa” u NATO, i u tom pogledu veoma je važno da se zna volja naroda – kaže Dodik, odgovarajući na pitanje šta želi da se postigne referendumom o pristupanju NATO-u.

Odgovarajući na pitanje Sputnjika o tome kada je planirano organizovanje referenduma Dodik kaže:

– Mi u Republici Srpskoj imamo konsenzus o tome da se ne može kretati ka NATO-u. Vidim da u posljednje vrijeme neki traže neke “izlaze”. Mislim da je najadekvatniji odgovor da se taj namjeravani, dogovoreni i opšteprihvaćeni referendum održi što je prije moguće, i da narod u Republici Srpskoj kaže svoj stav. Ovi u BiH i NATO-u reći će da to nije stav BiH. To nas ne zanima, nas zanima naš stav. Ako Republika Srpska na referendumu kaže da nema članstva u NATO-u, onda nema više nikakvih procedura oko toga. I to je obaveza i onima iz srpskog naroda koji možda misle da treba da se ide tamo. Prema tome, naš cilj je da čujemo volju naroda i obavežemo političare u Republici Srpskoj da se ponašaju u skladu sa njom.

Govoreći o tome zašto bi referendum bio organizovan u ovom trenutku, predsjednik Srpske kaže:

– Čašu je prelilo uplitanje suda, suda koji ne postoji po Ustavu BiH, suda koji presuđuje bez pravnog osnova. Nema nikakvog zakona o imovini u BiH, oni su iskoristili Sporazum o sukcesiji da bi donosili odluke i otimali vlasništvo nad zemljištem i imovinom Republike Srpske. Tome se pridružila i NATO komanda u Sarajevu, čime je pokazala da nije za pravnu državu za uvažavanje unutrašnjih odnosa, nego je za kreiranje odnosa kakvi njima odgovaraju. Tome su se pridružili i OHR i drugi, koji pokušavaju da kažu da se odluke suda moraju sprovoditi bez obzira na činjenicu da je međunarodna zajednica nametnula taj sud i da u tom pogledu nema nikakav unutrašnji legitimitet.

Dakle, u pitanju nije samo NATO, ovdje se dovodi u pitanje čitava BiH. Mislim da je sada stvoren model po kome, umjesto kao ranije, da Visoki predstavnik otima nadležnosti Republike Srpske, sada to u Ustavnom sudu rade tri sudije stranca i dva Bošnjaka, koji mogu da preglasavanjem srpskih i hrvatskih sudija donesu bilo koju odluku. A onda nama govore da takva odluka mora da bude poštovana. To će dovesti do atrofije bilo kakvih odnosa u BiH koja već duže vrijeme pokazuje nesposobnost da funkcioniše. Mogu se složiti sa onima koji o BiH sve češće govore kao propaloj ili razvaljenoj državi – ističe Dodik.

Govoreći o poslednjoj odluci Ustavnog suda BiH, prema kojoj vojni objekat Veliki Žep u Han Pijesku Republika Srpska treba da uknjiži na ime BiH, odnosno Oružanih snaga, predsjednik Srpske ističe da je ta odluka nesprovodiva.

– Ta je odluka nesprovodiva, i mi je nećemo sprovoditi. Mi nećemo dovesti do toga da Republika Srpska na ovaj način bude ponižena. Ozbiljan presedan je napravljen oko imovine, jer ovo može da posluži kao priča o tome da se sva imovina, ne samo vojna, nego i putevi, svi javni objekti, šume i ostalo knjiže na nivou BiH. Kada sud donese takvu odluku, šta da mi uradimo? A u Ustavu BiH piše da Republika BiH, koja je do tada imala takav status, nastavlja da radi kao BiH sa unutrašnjom organizacijom i pravima predviđenim ovim Ustavom. I taj ustav ignorišu. Pozivaju se na 1991. godinu. To je nevjerovatno, ali moraju da znaju da ćemo reagovati u svakom slučaju – naglašava Dodik.

Odgovarajući na pitanje kada bi pomenuti referendum bio sproveden i koja bi bila pitanja za građane, Dodik kaže:

– Počela je praksa da NATO jednog dana, kada ustanemo ujutru, može samo da saopšti da je BiH primljena u njegovo članstvo, a mi možemo da budemo zatečeni. Zato ćemo uraditi nekoliko stvari. Јedna od njih je da ćemo pokušati da okupimo političke faktore u Republici Srpkoj oko konsenzusa da se sprovede referendum sa pitanjem “Da li ste za to da BiH, odnosno Republika Srpska, bude članica NATO-a” i možda i drugo pitanje “Da li ste za to da postoje Oružane snage BiH”. Mislim da nemamo razloga da oklijevamo, a razmišljamo i da se vratimo na poziciju referenduma o Sudu i Tužilaštvu BiH, koji smo sprečeni da sprovedemo velikom intervencijom Zapada. Ovim putem, obraćam se zemljama-članicama Savjeta za implementaciju mira da zaustave eroziju i nasilje koje se ovde sprovodi u okviru sudova pod patronatom međunarodne zajednice i NATO-a.

Govoreći o mogućoj reakciji međunarodne zajednice na eventualnu odluku o sprovođenju referenduma Dodik kaže da međunarodna zajednica inače priznaje sve što je protiv Srba. Sputnjik podsjeća da je na referendumu 1. marta 1992, kada su dva naroda, bošnjački i hrvatski, odlučila bez učešća srpskog naroda o secesiji BiH od Јugoslavije, međunarodna zajednica ignorisala volju srpskog naroda.

– Oni priznaju sve što je protiv Srba, naravno. Srbi nisu tada glasali, a oni su referendum priznali. Sada bi rekli da referendum nema snagu. Ima snagu za nas. Mi to radimo zbog sebe. Hoćemo da na referendumu napravimo opštepolitičko jedinstvo i da odbacimo NATO kao naš put. To je definitivno ono što milimo da treba da uradimo. Šta oni misle o tome? Naravno da im neće biti drago. Tako su uradili i sa Crnom Gorom, gdje su napravili dosta unutrašnjih nestabilnosti. Mi želimo da jasno kažemo na nećemo da idemo putem NATO-a u uslovima kada je svijet ovako polarizovan, kada bi to značilo svrstavanje na jednu stranu, kada bi to značilo podršku samo jednoj politici i kada bi to značilo gubitak značajnih prijatelja koje nisu članice NATO-a, kao što je Rusija i neke druge zemlje.

Mi ne želimo da to izgubimo. Primarno, ne želimo da se razlikujemo od Srbije, i ako je Srbija proglasila neutralnost, onda ćemo i mi učiniti sve da Republika Srpska ostane u fokusu neutralnosti, mada mi moramo, imajući u vidu nastale okolnosti, umiješanost NATO-a u političke procese ovdje, da se izborimo na način na koji Srbija to nije radila. Moramo da idemo sa snagom koja je najvažnija, a to je snaga naroda – kaže Dodik.

(Kliker.nfo-Vijesti)