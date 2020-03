Milorad Dodik : Migranti ozbiljan problem, organizovati policiju i narod po selima

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da su migranti ozbiljan problem i da će u Republici Srpskoj, ako dođe do većeg priliva, osim angažovanja policije, morati da se izvrši određen oblik organizovanja u naseljenim mjestima.

“Mi ćemo imati problema te vrste, mada ničim nismo doprinijeli… Mi u Republici Srpskoj, prije svega, moramo da vidimo kako ćemo i šta ćemo, jer na organe BiH u tom pogledu ne možete da računate”, rekao je Dodik novinarima.



On je podsjetio da je i dalje dominantna politika republičke vlasti da migranti ne o ostanu stacionirani u Republici Srpskoj.



“Ono što ćemo ovaj put morati da učinimo, ukoliko dođe do većeg priliva migranata, da se organizuju ne samo naša policija i službe nego da to učinimo kroz neki oblik organizovanja u selima, svim mjestima”, rekao je Dodik.

