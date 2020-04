Milorad Dodik: Izbjegli smo italijanski scenario, FBiH loše reagovala

Milorad Dodik, član Predsjedništva BiH u intervjuu za ATV kazao je da je RS na vrijeme reagovala i donijela mjere zaštite od koronavirusa, za razliku od Federacije BiH koja je kaskala za manjim bh. entitetom.

Istakao je da neće ulaziti u političke debate zašto je to tako te opet apelovao na građane da poštuju propisane mjere.

“Ono što smo uradili do sada bilo je dobro i da ne bi to bilo ugroženo moramo to pojačati. Izbjegli smo italijanski scenario i morat ćemo da se pridržavamo još rigorznijih mjera”, rekao je Dodik.

Ukoliko građani ne budu poštovali odluke, ići će se na uvođenje policijskog sata od 24 sata.

“Ima opuštanja, to nije dopušteno, ovo je opasna situacija, nismo sigurni da li je epicenter krize prošao. Nemamo ni iskustva drugih. Vidite primjer Italije i Španije. To nas nagoni na oprez. Molim ljude da izdrže, kad smo već izdržali pet sedmica”, poručio je, između ostalog Dodik.

Istakao je da je Federacija BiH sporije reagovala od RS koja je zaštitila granične prijelaze uvođenjem obaveznog karantina.

“Očigledno je to bio promašaj. Bilo je ljudi poput Radončića koji je to htio , ali neki su izbjegavali. Najvežniji su efekti, nećemo ulaziti u političke debate”, rekao je Dodik.

(Kliker.info-Radio Sarajevo)