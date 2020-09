Milo Đukanović šokira: Idemo u šumu i oružjem ako treba braniti Crnu Goru! (VIDEO)

“Kazali su da preuzimaju sve međunarodne ugovore koje je Crna Gora potpisala, uključujući i priznanje Kosova. I kazali su da neće mijenjati državni i pravni status Crne Gore i simbole Crne Gore. Neko će kazati, većinu od tih odluka ne bi mogli ni donijeti, ne ulazeći u ustavno pravna rješenja, važno je to bilo čuti od njih. Ja sam veoma zadovoljan time što sam čuo“, navodi on.

– Mi smo to vidjeli u regionu. Sve to što se dogodili od tada do danas je, zapravo, vrlo bjelodana potvrda jedne takve obnovljene političke retorike i političke realnosti. Ja bih rekao da se današnja politička realnost ne razlikuje mnogo od one s početka 90-ih. Podsjetiću Vas, tada sam kazao i tada se krenulo sa idejom da se štite interesi ugroženog srpskog naroda u drugim državama. Zaštita, navodno, ugroženog srpskog naroda u Crnoj Gori je podrazumijevala rušenje suvereniteta crnogorske države, dakle i besprizorno miješanje u unutrašnji politički život. Kada su u pitanju posljedice po Crnu Goru, bio sam vam veoma jasan u odgovoru na prethodno pitanje. Mi mislimo da smo postavili dobar demokratski i evropski temelj Crnoj Gori, mi mislimo da Crna Gora može da izdrži taj udar, a mi ćemo joj, naravno, i dalje biti, da kažem, stamena odbrana, sada iz pozicije najjače opozicione stranke u crnogorskom parlamentu. Mislim da mi to možemo da izdržimo. Ako je riječ o vlasti, poštujemo demokratska pravila. Vlast se bira na slobodnim izborima. Građani su slobodnom voljom željeli ovakvu vlast i imaju je, kaže predsjednik Crne Gore.

Upitan može li da se desi scena koja je već najavljena da će biti u toj euforiji pobjednika, na primjer, na Cetinju, kao simbolu crnogorske države, da Amfilohije, napravi hram.

– Naravno, ako krene, i postavi kamen, biće mu taj kamen srušen, i on to zna, i zato neće krenuti. Naravno, to on najavljuje otkako je došao 89-e godine da će da sruši Mauzolej, a da postavi i vrati gore crkvu Karađorđevića. Nema šanse za to. Nema nikakve šanse. Naravno, zaustaviće ga oni koji treba da ga zaustave i koji su mu to već kazali. To su mu kazali građani Cetinja, da preko njih živih to ne može da uradi, pojasnio je Đukanović.

Kako je rekao, svako ko iole ozbiljno analizira zapadno-balkansku politiku u posljednjih dvije, tri godine, mora primijetiti da se, korak po korak, restauriraju i revitalizuju ideje iz 90-ih godina.

Govoreći o odnosu Srbije prema Crnoj Gori Đukanović kaže da je Crna Gora na stubu srama u tamošnjim medijima.

– Crnogorci su Milogorci, još gore od toga Crnogorci su ustaše, čime se, dakle, pokazuje elementarno neuvažavanje, odnosno za svakog ko zna istoriju, i ko elementarno pažljivo čita i naše medije i našu političku i društvenu realnost, dakle, potpuno je jasno da se pravi uvertira za ono što se želi poručiti. Dakle, Crna Gora je greškom nekom 2006. godine ostvarila svoju samostalnost, ali Crna Gora je prirodni dio srpskog sveta, prirodni dio Velike Srbije i vjerovatno, dodatno, u okolnostima u kojima je krenuo proces formalizacije nezavisnog Kosova, neka vrsta hrane kojom treba nahraniti gladna nacionalistička usta, koja sve teže podnose gubitke kroz koje su prolazili, a najteže, čini mi se, podnose formalizaciju gubitka Kosova i, dakle, Crna Gora bi u tu svrhu mogla dobro poslužiti. Ono što želim da vam kažem – Crna Gora ni najmanje ne gleda na to, ne samo dobronamjerno ne može gledati, nego ni naivno, dakle ne slušamo to što se u zvaničnim obraćanjima kaže, nego uz to čitamo i između redova, a vrlo često ne treba čitati između redova, nego čitati samo i ono što je u redovima i to je dovoljno, kaže predsjednik Crne Gore.

Crna Gora je, dodaje, iako mala ipak igrala ulogu nekog svetionika na evropskom putu za zapadno-balkanski region.

– U Evropi je, rekao bih, bilo najvažnije, znate, ipak je potrebno promijeniti vlast poslije 30 godina. Ja neću da vam kažem da je iko iz Evrope ovdje bio umiješan na način da daje podršku jednoj ili drugoj strani. Ali ja bih, recimo, uvijek bio zainteresovan, da sam ja neki predstavnik Evrope, bio bih zainteresovan za svaku državu, u svakom evropskom regionu, da nastavi evropskim putem“, navodi on.

Ako se obnove etnički sukobi, imamo potpuno ponovo zapaljen region, odnosno rat

Povlačeći opet paralelu sa devedestim Đukanović je kazao:

– Da li mislite da su se u međuvremenu zaliječili odnosi između Srba i Hrvata. Ne. Znate, kada pustite taj duh iz boce pokazujete samo da ste užasno neodgovorni, jer taj duh je više nemoguće iskontrolisati. Taj duh je, dakle, možda sam to rekao i u vašoj prošloj emisiji, ali rizikujem da se ponovim. Ja ne mislim da je Milošević morao izdavati naloge za neke strašne zločine koji su se dogodili u tom periodu. Znate kad stvorite atmosferu… onda se lokalne vojvode nadmeću ko će da napravi veće herojstvo, pod znacima navoda. Prema tome, nepunih 30 godina kasnije pustiti taj duh iz boce prema Crnoj Gori i prema Crnogorcima, može samo onaj koji ili jako malo zna ili ko je beznadežno nedobronamjeran, jer ni taj u ovom vremenu nije u stanju da taj duh više vrati u bocu. Ja se zaista iskreno nadam da će postojati kočnice interne ili one eksterne, koje neće dozvoliti toliko gluposti, da se ponovi ono čega se vrlo svježe sjećamo, kao što smo sada rekli. Ako se dogodi u bilo kom dijelu Balkana nestabilnosti, ako se obnove etnički sukobi, pa to je potpuno jasno da imamo potpuno ponovo zapaljen region. To je potpuno jasno, navodi on.